"이미 외부 인사에 의해서 저질러진 이 문제만 놓고 봐도 장동혁은 탄핵감이다."
조경태 국민의힘 국회의원이 18일 장동혁 국민의힘 당 대표의 정계 은퇴를 요구했다. 당 중앙윤리위원회의 '조작 징계' 의혹을 박근혜·최순실 국정농단에 빗대면서 장동혁 대표의 즉각 사퇴를 요구한 것이다. 반면 당 지도부는 의혹 제기를 '정치공작'으로 규정하고 진상조사 필요성조차 인정하지 않았다.
조경태 "최순실 국정농단 되풀이"... 닷새 만에 '조건부 사퇴'에서 '즉각 사퇴'로
조 의원은 이날 기자회견에서 "국민의힘 윤리위를 '정적 제거의 칼'로 전락시킨 장동혁 대표, 즉각 사퇴해야 한다"라고 촉구했다. 지난 13일 기자회견에서는 '조작 징계가 드러날 경우' 장 대표와 지도부가 사과하고 사퇴해야 한다고 요구했지만, 닷새 만에 조건을 떼고 퇴진을 압박한 셈이다.
계기는 전날 황경성 중앙윤리위원이 공개한 윤민우 윤리위원장과 최규동 전 윤리위원 사이의 메시지·이메일이었다. 최 전 위원이 "배현진 1년"이라고 징계 수위를 제시하자 윤 위원장이 "네"라고 답했고, 징계 결정문 등의 문구를 수정한 정황도 담겼다(관련 기사: 배현진 소명 중 "1년" 징계 수위 문자 전달... '조작징계' 증거 공개
https://omn.kr/2kk62).
조 의원은 "징계 수위와 결정문이 윤리위원회 밖에서 미리 정해지고 고쳐졌다는, 공당의 근간을 뒤흔드는 충격적인 내용"이라며 "당의 심판 기능이 권력의 각본대로 움직였다는 중대한 정황"이라고 주장했다.
그는 장 대표가 윤리위원장과 위원의 임명권자이자 징계처분을 취소·정지할 권한을 가진 책임자라는 점을 강조했다. 특히 장 대표가 전날 공개 자료에 대해 "그 내용을 볼 필요도 없지만 볼 시간도 없었다"라고 반응한 데 대해서는 "의혹을 해명할 의지도, 잘못을 바로잡을 자격도 없음을 스스로 인정한 것이나 다름없다"라고 비판했다.
회견 직후 기자들과 만난 자리에서는 박근혜·최순실 국정농단을 거론하며 "그와 다를 게 뭐가 있느냐?"라고 되물었다. 이어 "어떻게 감히 공당에 외부 인사가 윤리위원회에서 징계에 대해서 이래라저래라 감 놔라 배 놔라 할 수 있느냐?"라며 "이미 외부 인사에 의해서 저질러진 이 문제만 놓고 봐도 장동혁은 탄핵감이다"라고 주장했다.
장 대표의 직접적인 징계 지시 증거가 공개됐는지와 별개로, 외부 인사의 관여 정황만으로도 중대한 문제라는 취지였다. 조 의원은 "정당 사상 초유의 외부 인사에 의한 징계 논란 사건이 앞으로 계속해서 커질 수밖에 없지 않을까"라며 "전면적인 당 지도부"의 교체 필요성도 거론했다.
그는 장 대표와 윤 위원장의 사퇴, 계파와 무관한 외부 인사가 참여하는 독립 진상조사위원회 구성, 의혹이 제기된 징계의 전면 무효화를 요구했다. 앞서 이날 오전 MBC라디오 <김종배의 시선집중>에서는 자신의 당원권 정지 2년 6개월 징계에 대해 법원에 가처분 신청을 이미 접수했다고 밝혔다.
한동훈 무소속 의원과 가까운 박정하 국민의힘 의원도 이날 SBS라디오 <김태현의 정치쇼>에서 한 의원 제명 과정에 부당한 개입이 확인된다면 "법적인 방법이라도 한번 의지해 봐야 되는 것 아닌가"라며 "가처분도 그중에 하나라고 보여진다"라고 말했다. 기존의 정치적 해결 우선 방침에서 법적 대응도 검토할 수 있다는 쪽으로 선회한 모양새이다.
박충권 "정치공작·앙갚음"... 김민수 "조사거리도 안 돼"
'당권파'의 반발도 거세다. 박충권 국민의힘 수석대변인은 같은 날 KBS 라디오 <전격시사>에 출연해 "당에서는 별도로 이 부분에 대해서 입장을 낼 필요를 느끼지 못하고 있고"라고 밝혔다. 이른바 '이재명 탈옥법' 저지와 수능 등을 거론하면서, 엄중한 국면에 정치공작으로 지도부의 투쟁 동력을 떨어뜨리고 시선을 분산시키고 있다고 비판했다.
박 수석대변인은 징계 당사자인 배현진 의원이 불만을 밝힐 수는 있다면서도, 다른 의혹 제기자들은 "모종의 어떤 본인들의 이해관계 때문에 지도부에 앙갚음을 하고 있는, 정치적 보복을 하고 있는 터무니없는 이야기"를 하고 있다고 주장했다.
그는 "윤리위에서 징계가 이루어지게 되면 그 징계 결과에 대한 모든 정치적 책임은 당 대표가 집니다"라고 전제하면서도 외부 의견이 최종 의결을 좌우한 것은 아니라고 반박했다. 윤리위는 독립기구이지만 당내 상황과 지도부의 의향을 전달받을 필요가 있으며, 최종 징계 결정은 윤리위원들이 내린다는 논지였다.
김민수 국민의힘 최고위원도 같은 날 채널A <정치시그널>에서 장 대표의 윤리위 개입 여부에 대해 "개입을 한 적이 없다"라고 단언했다. 최 전 위원이 '배현진 1년'이라는 메시지를 보냈을 때 윤 위원장이 '네'라고 답한 데 대해서는 "누가 봐도 형식적이라고 봐야 한다"라고도 맞섰다.
독립적인 진상조사기구 구성 요구도 일축했다. 그는 "이게 무슨 조사거리가 되나?"라며 "제가 문제 인식조차 하지 못한다고 하면 문제가 아닌 것"이라고 잘라 말했다. 김태호·윤상현 의원 등 의혹 규명을 촉구하는 중진들에 대해서도, 그동안 장 대표 체제를 공격해 왔다면서 "지금 이 윤리위에 대한 문제에 대해서 객관적인 발언을 했다고 생각하지 않는다"라고 비판했다. 한 의원의 복당 요구 역시 "언급할 가치가 없다"라고 선을 그었다.