덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스피치에도 실립니다. 뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다. 이 글을 쓴 김갑년씨는 세종민주화운동계승사업회 이사장입니다.