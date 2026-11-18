AI 안경과 초소형 카메라를 이용한 시험 부정행위로 온 나라가 어수선하다. 이재명 대통령은 17일 필리핀 순방 중에도 수능 비상점검회의를 주재하고 부정행위에 대한 엄정한 대응을 지시했다. 수능을 앞둔 학생과 학부모의 불안을 생각하면 대통령의 적극적인 대응은 긍정적으로 평가할 만하다.
그러나 첨단기기를 이용한 입시 부정행위를 신고하면 건당 1억 원 이상의 포상금을 지급하는 방안까지 검토하라고 한 것은 우려스럽다. 그렇지 않아도 학생들은 극심한 경쟁에 내몰려 있다. 신고를 독려할 필요는 있겠지만 학생들이 서로를 감시하고 신고하는 데 거액의 금전적 보상까지 제시하는 것이 교육적으로 바람직할까.
대통령이 이번 사태를 계기로 좀 더 근본적인 문제에도 관심을 기울였으면 좋겠다. 우리 사회는 왜 시험에 인생을 걸어야 하는 사회가 되었는가.
공정한 시험은 경쟁 이후의 불평등까지 정당화할 수 있는가?
우리 사회는 시험의 공정성에 유난히 민감하다. 그런데 부모의 경제력에 따라 아이들이 누리는 교육 기회가 달라지는 현실에는 상대적으로 관대하다. 서로 다른 환경에서 12년간 공부한 학생들이 하루 동안 같은 시험지를 받아 든다고 해서 공정한 경쟁이 이루어지는 것일까. 설령 공정하게 경쟁했다고 하더라도 그 결과에 따른 극단적인 소득과 사회적 지위의 격차까지 정당화될 수 있을까.
내가 능력주의를 비판하는 이유도 여기에 있다. 능력에 따른 경쟁과 차등은 어느 시대에나 존재해 왔다. 문제는 출발선부터 다른데도 성공과 실패를 개인의 능력과 노력의 결과로만 돌리고, 그에 따른 지나친 보상 격차를 당연하게 여긴다는 데 있다.
OECD는 올해 한국경제보고서에서 한국의 노동시장 이중구조가 좋은 일자리를 얻기 위한 명문대학 진학 경쟁을 부추긴다고 지적했다. 보고서가 인용한 2023년 연구에 따르면 최상위권 대학 졸업자는 하위권 대학 졸업자보다 노동시장 진입 시점에 24.6% 더 많은 임금을 받고, 40~44세에는 그 격차가 50.5%에 이른다.
부모들이 그토록 자녀의 입시에 매달리는 데는 이유가 있다. 어떤 대학을 나와 어떤 직업을 갖느냐에 따라 주거환경은 물론 결혼과 출산, 노후의 삶까지 달라질 수 있기 때문이다. 이러한 현실을 그대로 두고 부모와 학생들에게 경쟁에 집착하지 말라고 할 수는 없다. 입시경쟁은 우리 사회의 불평등이 만들어낸 결과이면서 동시에 그 불평등을 다음 세대로 이어주는 수단이다.
AI 시대에 우리는 무엇을 가르치고 평가해야 하는가?
30여 년간 대학에서 학생들을 가르치면서 우리 교육이 입시로 인해 얼마나 왜곡되는지 가까이에서 지켜보았다. 한때 수능 제2외국어 영역에서 아랍어 응시자가 5만 명을 넘기도 했다. 아랍어 자체에 대한 관심보다 상대평가에서 높은 등급을 받는 데 유리하다는 판단이 크게 작용했기 때문이다. 무엇을 배우고 싶은가 보다 어느 과목을 선택하는 것이 입시에 유리한가가 중요했던 것이다.
지난해 나는 한강의 소설 <소년이 온다>를 대상으로 기계번역과 인간번역을 비교하는 논문을 썼다. 문학작품을 제대로 번역하려면 언어에 대한 지식뿐 아니라 작품에 담긴 역사적 경험과 문화적 맥락도 이해해야 한다. 기계가 번역을 해준다고 해서 그러한 능력이 불필요해지는 것은 아니다.
AI 시대에는 정답을 찾는 능력 못지않게 제시된 답의 타당성을 판단하는 능력이 중요하다. AI 없이 기초지식과 독자적인 사고력을 확인하는 시험은 유지하되, AI를 활용한 문제해결형 과제와 토론, 구술평가 등도 확대해야 한다. 그러나 입시제도가 그대로라면 이러한 평가방식의 변화도 새로운 사교육 시장을 만들어내는 데 그칠 수 있다. 좋은 취지로 도입한 고교학점제가 입시 컨설팅의 대상이 된 현실에서도 그 가능성을 확인할 수 있다.
대학에서 공부할 자격을 확인하는 데 왜 모든 학생을 줄 세워야 하는가?
나는 지난 8월 <수능은 사람의 서열을 재는 시험이 아니다>(관련 칼럼 보기
)에서 다음과 같이 주장했다.
"상대평가는 성취 기준에 도달했는지를 묻지 않는다. 옆 사람보다 앞섰는지를 묻는다. 모두가 충분히 배웠어도 누군가는 낮은 등급을 받아야 한다."
독일에서 10년 넘게 공부하면서 경험한 대학입시제도는 우리와 달랐다. 독일에서는 아비투어를 통해 대학입학자격을 얻은 학생이 해당 학과의 입학요건을 충족하면 정원 제한이 없는 학과에는 별도의 선발경쟁 없이 입학할 수 있다. 물론 의학 등 지원자가 몰리는 학과에서는 경쟁이 있다. 그러나 대학에서 공부할 자격을 확인하는 것과 제한된 정원을 배분하는 절차를 구분한다.
우리도 수능을 대학입학자격시험으로 전환하고 고교 내신을 성취기준에 따른 절대평가로 바꾸자. 대학입학자격을 갖춘 학생은 정원에 여유가 있는 학과에 입학할 수 있게 하고, 지원자가 정원을 초과하는 경우에는 공개된 기준에 따라 선발하도록 하자. 대학 서열이 그대로라면 명문대학에 들어가기 위한 경쟁은 계속될 것이다.
대학별 본고사가 부활하고 면접과 논술을 위한 사교육이 성행할 수도 있다. 그래서 지난 9월 <절대평가, 대학입시가 바뀌어야 성공한다>에서 주장했듯이 평가제도와 대학입시, 대학체제를 함께 개혁해야 한다. 대학별 추가 시험을 제한하고 선발의 투명성을 높이면서 대학의 교육 여건과 학업지원을 강화해야 한다. 대학의 경쟁력도 얼마나 우수한 학생을 선발했느냐보다 입학한 학생을 얼마나 잘 가르쳤느냐를 중심으로 평가해야 한다.
명문대학에 가지 않고도 잘 살 수 있는 사회를 만들자.
지난 9월 경향신문 시론 <선택 안 할 자유>(관련 칼럼 보기
)에서 나는 서울로 갈 자유 만큼이나 서울에 가지 않고도 원하는 일을 하며 살아갈 자유가 중요하다고 주장했다. 교육에도 같은 원칙이 적용되어야 한다. 명문대학에 가지 않고도, 대학에 진학하지 않고도 자신이 원하는 삶을 살아갈 수 있어야 한다.
지역대학의 교육 수준을 높이고 권역별 대학 공동교육체제를 구축하면서 무상교육을 단계적으로 확대하자. 지난 8월 <균형발전의 마지막 큰 카드, 지역대학 무상교육>에서 주장했듯이 '서울대 10개 만들기'의 궁극적인 목표도 서울대에 가지 않아도 되는 대학체제를 만드는 것이어야 한다. 기업의 채용에서는 학벌보다 실제 직무능력을 중시하고, 직업교육과 평생교육을 강화하여 언제든 새로운 배움과 직업에 도전할 수 있도록 해야 한다.
무엇보다 노동시장의 이중구조를 개선해야 한다. 대기업과 중소기업 간의 불공정한 거래 관행을 개선하고 중소기업의 생산성을 높이며, 정규직과 비정규직 간의 불합리한 차별을 해소해야 한다. 교육과 의료, 주거와 돌봄에 대한 국가의 책임을 확대하여 소득 격차가 삶의 질에서 극단적인 격차로 이어지지 않도록 해야 한다.
어렵다는 것을 알면서도 근본적인 개혁을 이야기하는 이유
다 좋은 이야기인데 그게 얼마나 어려운 일인지 아느냐고 반문하는 사람도 있을 것이다. 현실을 모르는 탁상공론이라는 비판도 받을 수 있다. 대학에서 교육과 행정을 담당하고 시민사회에서 활동해 온 나 역시 제도 하나를 바꾸는 데 얼마나 많은 이해관계가 얽혀 있는지 잘 알고 있다. 더구나 교육개혁과 노동시장 개혁, 사회경제적 불평등의 해소를 함께 추진하는 일이 어찌 쉽겠는가.
그런데 우리는 지난 수십 년간 근본적인 개혁이 어렵다는 이유로 입시제도를 조금씩 손질해 오지 않았는가. 그 결과 아이들의 입시 부담은 얼마나 줄었으며 우리 교육은 얼마나 정상화되었는가. 모든 문제를 한꺼번에 해결할 수는 없겠지만, 적어도 문제의 근본 원인에 대한 사회적 합의를 이루고 해결의 방향을 정한 뒤 가능한 것부터 실천해 나가야 하지 않을까.
이재명 대통령에게 교육개혁을 국가적 의제로 삼고 직접 주도할 것을 제안한다. 교육부와 국가교육위원회뿐 아니라 경제·노동·복지 관련 부처가 함께 중장기 개혁계획을 마련해야 한다. 정권이 바뀌어도 지속할 수 있도록 사회적 합의를 이끌어내는 일도 중요하다.
우리는 아이들에게 협력과 배려를 가르치면서 정작 친구보다 앞서야 안정적인 삶을 살 수 있는 사회를 만들어 놓았다. 민주시민교육을 아무리 강조한들 우리가 살아가는 모습이 그 가르침과 다르다면 아이들은 무엇을 배우겠는가.
내일이면 수많은 학생이 수능시험을 치른다. 그동안 공부하느라 애쓴 모든 학생을 응원한다. 이제 우리 어른들도 노력할 차례다. 아이들이 시험을 좀 못 보더라도 자신이 원하는 것을 배우고, 좋아하는 일을 하며, 인간다운 삶을 살아갈 수 있는 사회를 만들기 위해서 말이다.
시험에 인생을 걸지 않아도 되는 대한민국을 만들자.
덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스피치에도 실립니다. 뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다. 이 글을 쓴 김갑년씨는 세종민주화운동계승사업회 이사장입니다.