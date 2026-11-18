큰사진보기 ▲고제열(더불어민주당, 중구3) 대전시의원. ⓒ 대전시의회 관련사진보기

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대전시의회 고제열 의원(더불어민주당·중구3)이 대전시의 장기 재검토 사업비 가운데 중구 사업이 약 60%를 차지한다며, 재정 절감이 지역 간 격차를 키우는 결과로 이어져서는 안 된다고 지적했다. 옛 세이백화점 부지 개발에 따른 공공기여금을 서대전공원에 우선 투입하고, 추진이 미뤄진 중구 주요 사업의 일정과 대안을 제시하라고 요구했다.고 의원은 18일 열린 제300회 제2차 정례회 제2차 본회의 시정질문에서 서대전공원 시민문화공간 조성, 산성뿌리전통시장 인근 나대지 활용, 안영동 생활체육공원 2단계, 안영 물류단지 조성 등 중구 현안에 대한 대전시의 입장을 물었다.고 의원에 따르면 대전시가 장기 재검토 대상으로 분류한 사업은 29개, 총사업비는 1조7406억 원이다. 이 가운데 중구 사업은 10개, 1조433억 원으로 전체 사업비의 59.9%를 차지한다. 그는 이 같은 수치를 제시하며 사업 재검토 과정에서 원도심 주민들이 겪는 불편과 지역별 투자 격차도 함께 살펴야 한다고 지적했다.우선 옛 세이백화점 부지에 들어서는 49층·1318세대 규모 주상복합 개발과 관련해, 현금 공공기여금 249억 원 가운데 대전시 귀속분으로 예상되는 170억~200억 원을 인접한 서대전공원 재조성에 최우선 투입하라고 요구했다.개발이 이뤄지는 지역에서 발생한 이익을 주민들이 이용하는 문화공간 확충으로 돌려주자는 취지다. 고 의원은 2028년 상반기 착공에 맞춰 내년도 본예산이나 첫 추가경정예산에 타당성 조사와 기본계획 수립 예산을 반영할 것을 촉구했다.산성동 2854번지의 3300㎡ 규모 나대지에 대해서는 복합체육관 기본계획 용역까지 마쳤지만 장기검토 사업으로 분류된 채 결론이 나지 않았다고 지적했다. 고 의원은 사업 추진 여부를 언제까지 결정할 것인지 밝히고, 원안 추진이 어렵다면 전통시장 이용객과 주민들을 위한 공영주차장으로 전환하는 방안을 검토하라고 제안했다.안영동 생활체육공원 2단계 사업은 지연에 따른 추가 비용을 문제 삼았다. 고 의원은 총사업비 1107억 원 가운데 약 절반인 552억 원이 이미 투입됐고 다음 달 설계가 마무리되는데도, 대전시가 이 사업을 '시기조정 사업'으로 분류했다고 밝혔다.그는 사업이 늦어질수록 보상비와 공사비가 늘어 오히려 재정 부담이 커질 수 있다며, 남은 보상비를 내년도 본예산이나 추경에 반영해 2028년 완공 목표를 지켜야 한다고 요구했다.안영 물류단지 조성에 대해서도 추진 의지를 분명히 밝히라고 촉구했다. 물류용지가 부족한 상황에서 남대전IC와 안영IC를 활용할 수 있는 입지를 확보하기 어렵다는 게 고 의원의 설명이다.고 의원은 해당 사업의 경제성을 나타내는 비용편익비율(B/C)은 0.39에 그쳤지만, 재무성을 나타내는 수익성지수(PI)는 1.01로 기준을 넘었다며 대전도시공사의 재정 부담이 크지 않다고 주장했다. 이를 근거로 민선 9기 임기 안에 사업을 추진할 의지가 있는지 답변을 요구했다.아울러 남대전IC와 연계한 만남의 광장과 공영주차장을 함께 조성해 오월드와 체육단지 방문객의 주차난을 해소하는 방안도 제안했다.고 의원은 "진정한 재정 건전성은 어느 지역이 소외되고 있는지를 함께 살필 때 비로소 완성된다"며 "원도심 중구 주민 역시 대전의 당당한 주인이며 시정이 마땅히 챙겨야 할 시민"이라고 강조했다.