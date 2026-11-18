큰사진보기 ▲정착의 그늘, 보이지 않는 외로움전체 국민보다 높은 북향민의 자살률과 자살 충동 경험률을 통계로 보여주는 이미지. 경제적 어려움과 건강 문제, 외로움과 사회적 고립 등 복합적인 위험에 놓인 북향민들에게 실질적인 지원과 사회적 관계망이 필요하다는 메시지를 담았다. ⓒ 챗지피티 관련사진보기

AD

북한을 떠나는 것은 목숨을 건 선택이다. 국경을 넘는 순간부터 생존을 장담할 수 없고, 중국을 비롯한 제3국에서도 언제 붙잡혀 북송될지 모르는 두려움 속에 살아야 했던 것이 많은 북향민들의 삶이다.그런데 적어도 굶주림과 체포의 두려움에서 벗어나 자유롭게 살아갈 수 있는 대한민국에서 왜 스스로 생을 마감하는 사람들이 있는 것일까. 도대체 무엇이 그들을 그토록 절망하게 만드는 것일까.2026년 2월 통일부가 발표한 자료에 따르면 최근 3년간 북향민의 인구 10만 명당 평균 자살 사망자는 46명으로, 전체 국민 27명의 약 1.7배에 달한다. 남북하나재단의 2024년 북한이탈주민 사회통합조사에서도 자살 충동을 경험했다고 응답한 북향민은 12.8%로, 전체 국민 4.8%보다 두 배 이상 높았다.결코 가볍게 넘길 수 없는 현실이다. 2021년 북한이탈주민 사회통합조사에서 자살 충동을 경험한 이유로 경제적 어려움이 26.8%로 가장 높았고, 신체적·정신적 질환이나 장애가 25.8%, 외로움과 고독이 16.4%로 뒤를 이었다.경제적 어려움, 건강 문제, 외로움. 서로 다른 문제처럼 보이지만 실제 삶에서는 쉽게 분리되지 않는다. 일자리를 잃으면 생계가 어려워지고, 건강까지 나빠지면 다시 일어설 힘을 잃기 쉽다. 곁에서 의지할 사람마저 없다면 절망은 더욱 깊어질 수 있다. 자살의 이유를 어느 한 가지로 설명하기 어려운 까닭이다.앞선 연재에서는 북향민들의 경제적 정착과 사회적 관계의 어려움을 살펴보았다. 취업률이 높아지고 한국에서 살아온 기간이 길어졌다고 해서 모두 안정된 삶을 살아가는 것은 아니었다.2024년 11월 국제학술지 < Psychiatry Investigation >에 발표된 연구는 북향민 448명을 대상으로 자살 생각과 외상 경험, 차별, 외로움의 관계를 분석했다. 연구 결과, 생명을 위협할 정도의 극심한 고난이나 자녀와의 원치 않는 이별 경험뿐 아니라 소득을 받는 과정에서의 차별, 혼자 사는 생활, 외로움도 자살 생각과 유의한 관련이 있었다.특히 한국에 거주한 기간 자체는 자살 생각과 통계적으로 유의한 관련성이 나타나지 않았다. 특정 집단을 대상으로 한 연구이므로 북향민 전체로 일반화할 수는 없지만, 한 가지 질문을 던지기에는 충분하다. 한국에 오래 살았다는 것이 곧 마음까지 안정되었다는 뜻일까.2023년에는 북한 음식인 두부밥을 상품화해 창업한 30대 북향민 여성 김X향씨가 세상을 떠났다. 사업에 대한 열정과 도전정신으로 언론에 여러 차례 소개됐던 그는 32세의 나이에 스스로 생을 마감했다.2022년에는 한국에서 간호대학을 졸업하고 남북하나재단과 하나센터 등에서 전문상담사로 일했던 40대 여성이 서울의 임대아파트에서 숨진 채 발견됐다. 성공적인 정착 사례로 소개됐던 그는 퇴직 후 주변과 연락이 끊긴 채 홀로 지내다 사망한 것으로 알려졌다. 자살로 확인된 사례는 아니지만 사회적 고립의 문제를 돌아보게 하는 사건이었다.두 사람의 삶과 사망 경위를 동일하게 해석할 수는 없다. 그러나 이 사례들은 겉으로 드러난 성공이나 안정만으로 한 사람의 삶을 판단할 수 없다는 사실을 생각하게 한다.앞서 살펴보았듯이, 한국에서 살아온 시간이 길어지고 경제적으로 안정된 것처럼 보인다고 해서 마음의 외로움까지 사라지는 것은 아니다. 직장과 집이 있어도 마음을 나눌 사람이 없다면 삶은 고독할 수 있다. 북향민들에게는 이러한 외로움이 더욱 복잡하게 나타날 수 있다.북한에 가족을 남겨두거나 중국과 제3국에서 가족과 헤어진 경우도 있다. 한국에서 새롭게 가족을 이루었어도 갈등을 겪기도 하고, 같은 언어를 사용하면서도 생각과 생활방식의 차이로 관계 형성에 어려움을 겪기도 한다.특히 혼자 살아가는 북향민들에게는 일상에서 마음을 나누고 위기의 순간에 도움을 청할 관계가 있는지 살펴볼 필요가 있다. 물론 북향민들이 모두 외롭거나 고립되어 있다는 뜻은 아니다. 한국에서 안정적인 관계를 맺고 자신의 삶을 일구어가는 사람들도 많다. 앞으로 이어질 3부에서는 이러한 어려움을 극복하고 살아가는 북향민들의 이야기도 다룰 것이다.경제적 빈곤은 소득으로 확인할 수 있지만, 관계의 빈곤은 쉽게 드러나지 않는다. 누군가에게는 생활비가 시급하지만, 또 다른 누군가에게는 자신의 이야기를 들어줄 단 한 사람이 절실할 수도 있다.최근 북향민의 무연고 사망도 늘고 있다. 2026년 10월 공개된 국회 제출자료에 따르면 2017년부터 2026년 8월까지 북향민 무연고 사망자는 모두 140명이었다. 2022년 19명, 2023년 13명, 2024년 22명에 이어 2025년에는 38명으로 늘었다.무연고 사망이 모두 고독사나 자살을 의미하는 것은 아니다. 그러나 장례를 맡을 연고자가 없는 사람이 늘고 있다는 사실은 우리 사회가 주목해야 할 문제다.북향민 정착을 위해 남북하나재단과 하나센터 등 여러 기관이 운영되고 상당한 예산도 투입되고 있다. 최근에는 자살 위험을 조기에 발견하기 위한 상담과 안부 확인 사업도 확대되고 있다.그러나 필자가 오랫동안 지적해 온 문제가 있다. 지원제도가 있어도 정작 도움이 필요한 북향민이 그 제도를 몰라 이용하지 못하는 경우가 있다는 것이다. 남북하나재단이나 하나센터에서 어떤 지원을 받을 수 있는지 모르는 사람들이 있다. 정보 전달이 원활하지 못하고, 도움이 필요한 사람을 직접 찾아가는 서비스도 충분하지 않다.제도가 있다는 사실만으로 위기에 놓인 사람을 모두 발견할 수는 없다. 특히 주변과 관계가 단절된 사람이나 사회적으로 성공한 것처럼 보이는 사람은 자신의 어려움을 드러내지 않을 수도 있다.위기의 순간에 도움을 요청할 수 있는 사람은 누구인가. 그리고 도움을 요청하지 못하는 사람은 누가 발견할 것인가. 이 질문에 답하지 못한다면 아무리 많은 지원제도가 마련되어도 사각지대는 남을 수밖에 없다.북향민의 자살 문제를 북한에서 겪은 상처나 한국에서의 경제적 어려움만으로 설명할 수는 없다. 탈북 과정의 고난과 가족과의 이별, 경제적 불안정, 건강 문제, 차별과 외로움은 서로 얽혀 한 사람의 삶에 영향을 미칠 수 있다.누군가는 경제적 어려움으로, 누군가는 건강 문제로 절망한다. 또 누군가는 먹고사는 데 큰 어려움이 없어도 깊은 외로움 속에서 고통받을 수 있다. 그렇기에 자살 문제는 한 사람의 삶 전체를 살펴야 한다.북향민의 정착은 일자리를 얻고 경제적으로 자립하는 것만으로 완성되지 않는다. 어려울 때 도움을 청하고, 아플 때 돌봄을 받으며, 외로울 때 마음을 나눌 수 있어야 한다. 정착은 혼자 살아남는 것이 아니라, 누군가와 함께 살아갈 수 있게 되는 과정이어야 한다.목숨을 걸고 찾아온 대한민국에서 더 이상 삶을 포기하는 일이 없도록, 이제는 북향민들이 어떻게 살아가는지뿐 아니라 누구와 함께 살아가는지도 살펴야 할 때다.