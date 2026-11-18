큰사진보기 ▲경기도청 전경 ⓒ 경기도 관련사진보기

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경기도가 18일 지방세와 지방행정제재·부과금을 1년 이상, 1천만 원 이상 체납한 고액·상습 체납자 4029명의 명단을 18일 경기도청 누리집(gg.go.kr)과 위택스(wetax.go.kr)에 공개했다. 경기도 지자체인 성남시와 광명시는 자체 누리집에도 명단을 공개했다.경기도에 따르면, 이들의 체납액은 총 2233억 원으로, 지방세 체납자는 3644명(1696억 원), 지방행정제재·부과금 체납자는 385명(537억 원)이다. 지방세 체납자는 개인 2400명(1126억 원), 법인 1244곳(570억 원)이며, 지방행정제재·부과금 체납자는 개인 274명(183억 원), 법인 111곳(354억 원)으로 집계됐다.지방세는 취득세·재산세·지방소득세 등 지방자치단체가 부과하는 세금이다. 지방행정제재·부과금은 세금 외 수입으로, 불법행위에 대한 과징금·이행강제금·변상금과 부담금 등이 포함된다.경기도는 법령에 따라 지난 3월 명단 공개 예정자 5193명에게 사전 안내문을 발송하고 6개월간 납부 및 소명 기회를 제공했다. 이 과정에서 2,88명으로부터 총 294억 원의 체납액을 징수했다. 그 뒤 납부 내역과 소명자료를 종합적으로 검토하고 관련 심의 절차를 거쳐 최종 공개 대상을 확정했다.최종 공개 명단에는 체납자의 성명(법인명), 주소, 체납 세목 및 체납액 등이 포함됐다. 1천만 원 이상 3천만 원 미만 체납자가 2551명(63.3%)으로 가장 많았다. 이어 3천만 원 이상 5천만 원 미만 662명(16.4%), 5천만 원 이상 1억 원 미만 459명(11.4%), 1억 원 이상 357명(8.9%) 순으로 나타났다.이 가운데 지방세 법인 최고액 체납자는 '주식회사 서울건축에스엠'으로 취득세 등 16억 원을 납부하지 않았다. 지방행정제재·부과금 법인 최고액 체납자인 '사우5A도시개발조합'은 광역교통시설부담금 77억 원을 체납했다. 지방세 개인 최고액 체납자 이모 씨는 취득세 등 29억 원을 체납했으며, 지방행정제재·부과금 개인 최고액 체납자 하모 씨는 개발부담금 등 20억 원을 납부하지 않았다.