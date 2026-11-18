큰사진보기 ▲구로동맹파업의 벗들과 함께 '내 삶 쓰기'협동조합 은빛기획이 기획하고 출간한 구로동맹파업의 벗들과 함께 '내 삶 쓰기'9권 세트 ⓒ 협동조합 은빛기획 관련사진보기

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"1985년은 전두환 정권의 폭압이 기승을 부리던 때였다. 야당을 탄압하고 학생들을 끌고 가고, 사회구성원 누구라도 정치적 의사 표현을 봉쇄당하던 때였다. 특히 노동자들의 자주적 운동을 불온시하고 억압했다. 저임금정책은 노동자, 서민의 삶을 옥죄고 있었다. 그 시절 생산의 주역으로 공단에 모인 노동자들은 누구였던가. 여기 아홉 권의 필자들이 그들이다. 그들이 공단 노동자가 되기까지의 역정, 작업장과 공단 거리, 거주지에서 겪고 만난 이들에 대해 회고하고 있다. 아홉 명의 필자들이 노동자의 권리에 눈을 뜨고, 노동운동에 뜻을 세워 가는 구로공단 여성 노동자들의 각성과 투쟁을 개인적인 경험을 토대로 진솔하게 기록하고 있다. 그리고 85년 6월 한 회사 노조 간부의 구속 소식을 듣고 같은 공단 내 여러 노동조합들이 노조탄압, 국가폭력에 맞서는 공동 파업투쟁에 나서게 된다. 우리 사회 노동운동의 한 이정표로 평가되기도 하는 구로동맹파업이다. 그날의 사건, 개인적 체험들도 풀어놓았다. 뒤따른 건 2천여 명의 해고, 수십 명의 구속, 그리고 불순분자라는 낙인이었고, 이들의 취업을 봉쇄하기 위한 블랙리스트였다. 이런 구비를 돌아보며, 아홉 명의 필자가 자신의 삶을 회고하고 세상의 변화에 대한 소회를 기록한다. 당시 얼마간 두드러진 '학생 출신' 노동운동가들에게 가려 주목받지 못했던 실제 주역들의 이야기이고, 각 필자의 각성과 투쟁에 대한 고백, 회고의 이야기이다. 이런 기록, 어려운 이웃의 처지에 대한 관심, 정의를 갈구하는 열망과 불의에 맞서는 투쟁, 이것이 'K-민주주의'의 한 기둥이 되어야 하지 않을까 생각하고 일독을 권한다."

어르신들의 자서전 출간이라는 새 시장을 개척한 협동조합 은빛기획이 구로동맹파업동지회와 함께 큰일을 냈다. 구로동맹파업에 열정적으로 참여했던 여성 노동자 9명의 자서전을 함께 낸 것이다. 한국 노동운동사의 신기원으로 일컬어지는 구로동맹파업은 1985년 6월 전두환 군사독재시절의 한복판에서 솟아오른 기념비적 사건이다.대우어패럴·가리봉전자·신흥정밀 등에 근무하던 저자들은 누구보다 용감하고 헌신적이게 민주노조운동에 참여했고, 구로동맹파업의 주역이 된다. 이들은 구로동맹파업 이후 정권과 자본의 감시와 핍박으로 말미암아 해고와 구속, 수배 등의 고초를 겪었고 블랙리스트에 올라 취업 길이 사실상 막히는 수난을 당했다.이들이 구로동맹파업의 벗들과 함께 한 '내 삶 쓰기'는 장장 5개월에 걸친 노작으로 저자들의 출생과 가난으로 점철된 어린 시절 이야기, 노동자로서의 삶, 민주노조운동과 구로동맹파업의 경험, 파업 이후의 실존적 삶 등을 투박하지만 진솔한 문체로 풀어나가고 있다.이 뜻깊은 작업을 기획하고 성사시킨 노항래 은빛기획 대표가 쓴 추천사를 곰곰이 읽다 보면 이 9권의 책들이 지닌 역사적 무게와 실존적 깊이를 알 수 있다.노 대표의 글처럼 구로동맹파업의 벗들과 함께 '내 삶 쓰기'는 당시 노동운동 현장에 위장 취업한 '학출'들에게 과도하게 쏟아졌던 스포트라이트를 마땅히 받아야 할 이들에게 돌려놓는 시작이기도 하다.구로동맹파업의 벗들과 함께 '내 삶 쓰기' 9권의 저자들이 지닌 지적 역량이 다르고 글쓰기 실력이 상이하기 때문에 글을 읽는 맛도 다를 수밖에 없다. 하지만 극도의 가난 속에 태어나 핍진하고 신산스럽기 이를 데 없는 삶 속에서도 삶을 포기하거나 세상을 적대하지 않고 인간으로서의 존엄을 지키며 노동자로서의 위엄과 사회적 약자들에 대한 연민과 정의를 향한 열정을 보여준 9명의 저자들에게 내가 바칠 것은 존경과 경의뿐이다. 각각의 개별적 실존이 보편적 자아를 획득해 나가는 과정을 읽는 건 고통스럽고 괴롭지만, 경이로운 체험이기도 하다.이 9권의 저작은 다시 쓴 한국 현대사이며, 재조명된 노동운동사이고, 인간 존엄의 생생한 기록이다. 인간이 어떤 존재이며, 어떤 존재여야 하는지를, '나'라는 실존적 자아가 역사와 어떤 관계를 맺는지를, 하여 모든 개별적 존재는 역사 속의 일원이며 역사와 무관한 개별적 존재는 없다는 사실을 이 책들을 읽으며 깨닫게 된다. 지금의 나와 우리를 있게 만든 시대가 출현함에 있어 이 9권의 저자들에게 큰 빚을 졌음을 절감하게 되는 건 자연스럽다.흔히 역사의 주인이 민중이라고들 한다. 입으로는 그 말을 하면서도 마음속으로는 믿지 못하는 사람들이 많을 것이다. 그러나 구로동맹파업의 벗들과 함께 '내 삶 쓰기' 9권을 읽고 나면 생각이 바뀔 것이다.자신과 가족의 삶을 책임지기 위해 누구에게 의지하지 않고 혼신의 힘을 다하면서도, 역사의 부름에 기꺼이 응하고, 스스로를 갱신해 나가며, 더 나은 세상을 향한 꿈을 여전히 꾸는 사람들이 어떻게 역사의 주인이 아닐 수 있겠는가? 책들을 읽는 내내 나는 그들에게 부끄러움을 느꼈다. 그것도 심한 부끄러움을.