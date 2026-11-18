큰사진보기 ▲18일 울산 동구 대왕암과 마주한 오래된 소나무에 대해 재선충 감염에 따른 방재 작업을 하고 있다. ⓒ 박석철 관련사진보기

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큰사진보기 ▲울산동구 대왕암공원. 소나무숲과 대왕암이 조화를 이룬다 ⓒ 울산시 관련사진보기

울산 12경 가운데 한 곳으로 면적이 29만여 평에 달하는 울산 대왕암공원. 그 명성은 1만 5000여 그루의 송림(소나무 숲)이 장관을 연출하면서 나왔다.동해안 푸른 바다에 솟아오른 대왕암과 어우러진 송림에 힘입어 국가유산청은 지난 2009년 울산 대왕암공원을 명승 지정 예고한 바 있다. 하지만 그 소나무들이 지금 재선충에 고통받고 있다. 소나무재선충은 소나무에 기생해 수개월 안에 나무를 말라 죽게 하는 약 1mm 크기의 선충으로 매개충을 통해 옮겨 다니며 소나무의 수분 통로를 막아 고사시키면서 전국 소나무들의 피해를 확산시키고 있다.18일 대왕암으로 들어가는 길목 소나무에 대한 방재 작업이 진행되었다. 관광객의 사랑을 받아온 오래된 소나무지만 재선충에 감염되면서 방재 작업을 거쳐 조만간 밑동까지 베어 보관 처리할 예정이다. 재선충은 대왕암공원 송림 곳곳에 퍼져 이곳을 아끼고 즐기던 관광객과 주민들을 안타깝게 하고 있다.울산 동구는 해안가 우량 곰솔림 특별 관리지역으로 지정됨에 따라 매년 산림청으로부터 종합방지예산 1억 8천만 원을 지원받으면서 예방 나무 주사 등의 선제적 방제 작업을 용이하게 했다.울산 동구에 따르면, 동절기가 방제 적기라 대왕암공원 내 감염된 소나무에 대해 벌채를 진행 중이다. 동구 관계자는 "피해 확산을 막기 위해 군데군데 재선충이 발생한 곳을 신속히 벌채하고 있다"라며 "크레인을 활용해 가지를 치고 벌채하여 처리한다"라고 밝혔다. 이어 "전국적인 현상이므로 확산 방지를 위해 최대한 빠르게 벌채를 진행하고 있다"라고 강조했다.한편 국가유산청은 지난 2009년 대왕암공원을 울산에서는 처음으로 국가지정문화재인 명승으로 지정 예고하면서 "대왕암, 용굴, 할미바위 등의 기암괴석으로 이루어진 대왕암공원은 제2의 해금강이라 불릴 정도로 아름다운 해안경관"을 유지하고 있다고 극찬했다.인접 일산 해수욕장과 연계된 대왕암공원의 울창한 소나무 숲을 지나면 신라의 문무왕비가 죽어서 동해의 호국룡이 되어 바위에 잠겼다는 전설이 깃들어 있는 대왕암을 비롯한 각종 기암괴석이 바다와 어울려 장관을 이룬다.대왕암 송림은 울산이 1997년 광역시로 승격한 후 울산12경 중의 한 곳으로 지정되면서 울산시민뿐 아니라 전국에서 관람객이 이어지고 있다.