큰사진보기 ▲한덕수 전 국무총리의 내란 중요임무종사 혐의 대법원 선고를 앞두고 부산지역의 여러 단체로 꾸려진 내란청산사회대개혁 부산행동이 부산지법 앞에서 '사법부 개혁과 내란범 단죄' 촉구 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

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한덕수 전 국무총리의 내란 중요임무종사 혐의에 대한 대법원 선고를 앞두고 부산·경남에서 엄정한 판결을 촉구하는 목소리가 잇따랐다. 구속기간 만료 직전 선고기일을 잡은 대법원의 늑장 대응을 비판하면서 조희대 대법원장의 책임을 묻는 주장까지 나왔다.18일 오후 부산지법 앞에서 기자회견을 연 내란청산사회대개혁 부산행동은 조희대 대법원장에 대한 불신을 강하게 드러냈다. 부산행동은 "내란청산은 고사하고 제2의 내란마저 걱정될 정도"라며 "조희대 대법원의 내란범 봐주기 정치재판이 임계점을 넘어섰다"라고 규탄했다.앞서 한 전 총리의 상고심을 전원합의체에 회부했지만, 수개월간 결론을 내리지 않았던 대법원은 구속기간 만료가 임박해서야 선고기일을 잡아 논란을 불렀다. 이를 지적한 부산행동은 "사법부의 존재 이유는 사회 정의를 바로 세우는 데 있다"라며 "조 대법원장이 그 지위와 권한을 이용해 내란 세력의 방패 역할을 하고 있다"라고 주장했다.현장에서 마이크를 잡은 김병규 진보당 부산시당 위원장은 대법원이 이중적 태도를 보이고 있다고 말했다. 지난해 5월 대선 후보의 선거법 사건은 전원합의체 회부 9일 만에 결론을 내놓고, 한 전 총리 사건은 재판을 질질 끌기로 일관했다는 것이다. 김 위원장은 "세계적으로 사법의 정치화가 문제인데, 이런 몽니를 부릴 줄은 몰랐다"라고 개탄했다.경남 창원에서도 비슷한 반응이 쏟아졌다. 내란세력청산사회대개혁경남행동은 이날 오전 창원지법 앞에서 기자회견을 열어 "내란청산을 방해하는 사법부를 규탄한다"라며 사법부 개혁과 조 대법원장 탄핵을 요구했다.이들 역시 "지난해 대선 전 이례적인 속도로 원심을 뒤집어 사법부의 정치 개입 논란을 불렀고, 정작 헌정을 파괴한 내란 앞에서는 영장 기각과 감형이 이어지는 동안 침묵했다는 비판을 받아 왔다"라고 지적했다.지역 여당 인사와 민주당 외곽조직도 연달아 목소리를 냈다. 김기운 더불어민주당 경남도당 위원장은 최근 칼럼을 통해 대법원의 책임 있는 설명을 요구했다. 그는 "국민이 요구하는 것은 특정 판결의 강요가 아니라 헌법 파괴 세력에 대한 법과 원칙에 따른 엄정한 심판"이라며 대법원장의 책무를 강조했다.17일에는 민주당의 외곽조직인 더민주부산혁신회의가 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열어 한 전 총리에 대한 엄정한 판결을 요구했다. 부산혁신회의는 선고기일 지정에 대해 "만시지탄이지만 다행스러운 일"이라면서도 구속기간 만료 직전까지 재판을 마무리하지 못한 대법원을 꼬집었다.특히 "조희대 대법원장은 사법부의 늑장 대응과 국민의 신뢰 훼손에 대한 책임을 무겁게 받아들여야 한다"라며 "내란에 대한 심판은 정치적 선택의 문제가 아니라 헌법 질서 수호의 문제"라고 강조했다.한 전 총리는 2024년 12·3 비상계엄 당시 국무회의를 통해 계엄 선포에 절차적 정당성을 부여하려 한 혐의 등으로 기소돼 지난 1월 21일 1심에서 '유죄' 징역 23년을 선고받았다. 그러나 5월 7일 항소심에서는 징역 15년으로 감형됐다. 대법원 전원합의체는 19일 한 전 총리의 상고심 판결을 선고한다. 이는 구속기간 만료일인 20일을 불과 하루 남겨둔 시점이다.