큰사진보기 ▲대학수학능력시험을 하루 앞두고 스마트안경과 초소형카메라 등을 이용한 부정행위를 막기 위해 대구시교육청과 경북교육청, 대구경찰청 등은 대책 마련에 착수했다. ⓒ AI 이미지 관련사진보기

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범정부가 2027년 대학수학능력시험을 하루 앞두고 인공지능(AI)을 이용한 시험 부정행위에 대해 강력 대처하기로 한 가운데 대구경북에서도 시험장 관리를 강화한다.대구시교육청은 "대입 수능을 앞두고 초소형 카메라와 초소형 이어폰 등을 이용한 부정행위를 막기 위해 교육부가 새로 마련한 대응 방안에 따라 시험장 관리를 강화한다"고 18일 밝혔다.시교육청은 스마트안경 등 스마트기기와 초소형 카메라 등을 시험에 활용하면 부정행위로 처리하고 수사 의뢰 등 형사 고발 대상이 될 수 있다며 수험생은 감독관의 본인 확인 요구 등 확인 절차에 협조해야 한다고 설명했다.우선 1교시와 3교시 시작 전 수험생의 단추, 옷깃, 소매 등을 확인하고 양쪽 소매를 직접 걷어 올리면 감독관이 시계를 점검한다.또 시험장학교 전담 인력(협력관)은 스마트안경 뿐만 아니라 초소형 카메라와 초소형 이어폰을 확인하도록 역할을 넓히고 쉬는 시간에도 가방 등은 시험실 밖 복도에 보관하도록 할 계획이다.강은희 대구시교육감은 "수능 시험에 있어 공정성 확보가 무엇보다 중요하다"며 "다소 불편할 수도 있는 확인 절차를 신속히 실시해 수험생 불만을 최소화하겠다. 수험생과 학부모, 시험 관계자 모두 적극적인 협조를 당부드린다"고 말했다.대구경찰청은 이날 스마트기기를 이용한 시험 부정행위 수사를 위해 수사부장을 팀장으로 하는 전담수사팀을 구성했다.전담팀은 반부패수사대 및 사이버수사대, 경찰서 지능팀 등 모두 49명으로 구성하며 스마트기기를 이용한 부정행위, 미인증 기기 이용, 시험문제 촬영·전송·복제·전시·배포 등 저작권 침해가 발생할 경우 수사한다.또 온라인에서 스마트기기를 이용한 시험 부정행위 자백 인증글과 장비를 제작해 공유하거나 판매하는 행위 등에 대해 모니터링해 삭제하고 차단 조치를 할 예정이다.경찰 관계자는 "시험 주관기관, 학교, 학원가 등을 탐문해 첩보를 발굴하고 범죄혐의가 확인되면 엄정 수사할 예정"이라고 밝혔다.경북교육청은 전자기기를 활용한 부정행위 예방을 위해 도내 74개 시험장에 복도감독관 193명을 추가해 모두 549명을 투입하기로 했다. 또 수험생들의 가방은 시험실 밖에 보관하고 스마트안경에 대해 매교시 전수 점검을 실시하는 한편 수험생의 단추와 옷깃 및 소매 등에 대해서도 추가 확인한다.경북교육청은 졸업생과 검정고시 출신자 등 응시생 전원에게 변경된 유의사항을 안내하고 고3 재학생들에게는 예비소집 시 수험표를 교부하며 재안내할 예정이다.임종식 경북교육감은 "수험생의 노력이 정당하고 공정하게 평가될 수 있는 안정된 수능 시험장 운영을 위해 경북교육청은 총력을 다할 것"이라고 말했다.