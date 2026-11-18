큰사진보기 ▲진보당 노정현 수석대변인이 18일 국회 소통관에서 추경호 무죄와 관련한 기자회견을 하고 있다 ⓒ 국회생방송 갈무리 관련사진보기

AD

18일 서울중앙지법 형사합의34부가 12·3 비상계엄 당시 국민의힘 의원들의 계엄 해제 표결을 방해한 혐의(내란 중요임무 종사)로 기소된 추경호 대구시장에게 1심 무죄를 선고했다.이에 진보당이 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "헌정 파괴 방조 행위에 면죄부를 준 충격적이고 납득할 수 없는 판결"이라며 "특검은 즉각 항소하여 1심의 비상식적 판결을 바로잡아야 한다"고 요구했다.진보당 노정현 수석대변인은 기자회견에서 "12.3내란 당일 당시 여당 원내대표였던 추 시장은 내란 수괴 윤석열과 통화하며 의원총회 장소를 세 차례나 변경했다"라며 "계엄군이 국회를 침탈하는 일촉즉발의 상황에서, 국회의원들의 발목을 묶어 계엄 해제 표결 참여를 차단한 명백한 방해 행위였다"라고 밝혔다.이어 "내란수괴와 내통하며 표결을 무산시키려 했던 객관적 사실이 명명백백히 밝혀졌음에도 재판부는 '명시적 지시나 증거가 부족하다'는 얼토당토않은 이유로 면죄부를 주었다"라고 비판했다.진보당은 "계엄 해제를 방해한 자가 무죄면 목숨을 걸고 민주주의를 지킨 국민들에게는 유죄를 줄 것인가"라며 "내란세력에 대한 단죄를 포기하고 국민들을 배신한 재판부를 강력히 규탄한다"고 밝혔다.또한 "진보당은 내란세력 청산과 단죄를 위해 국민과 함께 끝까지 싸울 것"이라고 천명했다.진보당 김종훈 진보당 대표도 이날 페이스북에 글을 올려 "윤석열과 통화를 했고, 국민의힘 의원총회 장소를 수차례 번복하는 지시를 내린 것이 당시 추경호 원내대표"이라며 "비상계엄 해제 표결을 방해할 이유가 아니었다면, 장소를 왜 그렇게 많이 바꿨나. 의원들이 모일 장소가 없기라도 했나"라고 반문했다.또한 "'합리적 의심 없이 증명됐다고 볼 수 없다'라는 재판부의 설명을 납득할 수 없다"라며 "국민 상식과 동떨어진 판결"이라고 반박했다.이어 "그렇다면 재판부는 도대체 추경호가 왜 그랬다고 보는 것인가"라며 "이 많은 정황에서, 국회 표결을 방해할 의도가 없었다는 것을 증명하기가 더욱 어려워 보이지 않나. 이러니 사법부에 대한 국민 신뢰가 바닥으로 떨어지고 있는 것"이라고 지적했다.특히 김종훈 대표는 "국민의힘 의원들은 착각하지 마시라"라며 "이번 무죄 판결이 국민의힘 의원들에게 내란에 대한 면죄부를 준 것이 아니다. 그날 밤 당신들이 무엇을 했고, 무엇을 하지 않았는지, 국민과 역사가 똑똑히 기억하고 평가하고 있다"라고 밝혔다.