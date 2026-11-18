큰사진보기 ▲질문에 답하는 조국 혁신정책연구원장일본 학계와 진행하는 공동 세미나 참석 등을 위해 일본 공항에 도착했다가 현지 출입국 당국에 의해 입국이 거부된 조국 혁신정책연구원 원장이 17일 김포국제공항을 통해 귀국해 취재진 질문에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"독도에 상륙한 조국 씨는 일본에 불이익을 끼치는 사람에 해당한다고 볼 수 있지 않겠습니까?"

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큰사진보기 ▲조국혁신당, 조국 원장 일본 입국 거부 관련 항의서한 전달조국혁신당 정춘생 사무총장(가운데)이 18일 서울 종로구 일본 대사관 앞에서 조국 원장 일본 입국 거부 관련 항의서한을 전달하기에 앞서 입장을 밝히고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

2024년 5월 15일 일본 중의원 외무위원회, 마쓰바라 진 의원(무소속)이 조국 당시 조국혁신당 대표(현 조국혁신당 혁신정책연구원장)의 독도 방문을 문제 삼으면서 가미카와 요코 외무대신에게 던진 질문이다.그는 일본 출입국관리법을 적용해 조국 원장 입국을 제한할 것을 요구했다. 이에 일본 정부는 개별 사안에 대한 답변은 피하면서도, 필요에 따라 입국 관련 명부에 등재하고 상륙 조건을 충족하지 못하면 입국을 거부할 수 있다고 답했다.조 원장이 18일 본인 페이스북에 공개한 '일본 중의원 외무위원회 회의록' 일부다. 과거 독도 방문을 이유로 조 원장을 입국 제한 대상으로 삼아야 한다는 논의가 일본 내에 있었다는 점이 공식 기록으로 확인된 셈이다.<오마이뉴스>가 일본 중의원 홈페이지에 공개된 회의록 원문을 살펴본 결과, 조 원장이 페이스북을 통해 공개한 해당 문답은 실제 존재했다.당시 마쓰바라 의원은 이틀 전인 5월 13일 조 원장이 독도를 방문한 사실을 거론하며 가미카와 요코 외무대신에게 일본 정부의 대응을 물었다. 가미카와 외무대신은 외교 경로를 통해 강력히 항의하고 재발 방지를 요구했다고 답했다.그러자 마쓰바라 의원은 기존 외교적 항의가 아무런 효과를 거두지 못했다고 비판하며 일본 출입국관리법 제5조 제1항 제14호를 거론했다. 해당 조항은 법무대신이 일본의 이익이나 공공의 안전을 해칠 행위를 할 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 외국인의 상륙을 거부하도록 규정한다.마쓰바라 의원의 질문에 가도야마 히로아키 당시 법무부대신은 출입국재류관리청이 상륙 거부 사유에 해당하거나 신중한 입국 심사가 필요한 사람들의 명부를 작성하고 있다고 설명했다. 이어 "필요에 따라 관련 명부에 등재하고, 위원께서 지적하신 출입국관리법 제5조 제1항 제14호 등에 해당하여 상륙 조건을 충족하지 못한다고 인정되는 경우에는 상륙을 거부하는 등 적절하게 대응하겠다"라고 답변했다.마쓰바라 의원은 해당 조항이 '블랙리스트' 규정이라고 강조하면서 조국 원장이 "일본에 해를 끼치는 사람"이 아닌지 가미카와 외무대신을 추궁했다. 또한 조 원장이 과거 일본 교토와 나라 등을 방문했던 점까지 문제 삼았다. 조 원장이 입국 제한 명부에 올라 있지 않아 일본에 들어올 수 있었다면서 "이러한 행동을 용납해서는 안 된다"라고 주장했다. 다만, 당시 일본 정부가 실제로 조 원장을 해당 명부에 등재했는지까지는 확인할 수 없었다.<오마이뉴스>는 이외에도 관련 문답을 추가로 확인할 수 있었다. 마쓰바라 의원은 같은 달 31일 중의원 외무위원회에서 다시 조 원장의 독도 방문을 거론하며 출입국관리법 제5조 제1항 제14호의 적용을 요구했다.당시 일본 출입국재류관리청 관계자는 해당 조항이 상륙 거부 사유 중 하나라고 인정했다. 다만 마쓰바라 의원이 독도 방문 자체를 일본 출입국관리법상 불법 상륙으로 처벌해야 한다고 주장한 데 대해서는 선을 그었다. 독도에 일본의 실효적인 행정권이 미치지 않아 출입국관리법상 상륙 허가 절차를 적용할 수 없다는 이유였다.그럼에도 마쓰바라 의원은 조 원장의 입국을 제한할 수 있다는 주장을 굽히지 않았다. 독도 방문을 문제 삼아 조 원장의 일본 입국을 막아야 한다는 요구가 일본 국회에서 반복된 것이다.마쓰바라 의원만이 아니었다. 같은 달 21일, 참의원 외교방위위원회에서 사토 마사히사 자민당 의원은 "조국씨가 불법 점거된 독도에 상륙한 것은 불법 상륙에 해당하는 것 아닌가?"라고 따져 물었다. 그러나 가도야마 히로아키 법무부대신은 일본이 독도에 실질적인 행정권을 행사하지 못하고 있어 출입국관리법을 적용할 전제가 성립하지 않는다고 답했다.사토 의원은 "이것이 정부의 입장"이라며 "불법 점거라고 하면서도 불법 상륙이라고는 하지 않는다"라고 불만을 드러냈다. 그러면서 과거 자신을 비롯한 일본 국회의원들이 울릉도 방문을 시도하다 한국 입국을 거부당했던 사례까지 소환했다. 조 원장의 독도 방문에 대한 일본 정부의 대응이 미흡하다고 거듭 압박한 것이다.다만 일본 출입국 측은 이날(18일) 오후 조 원장의 형사처벌 전력이 입국 거부의 이유라고 설명했다.<교도통신>에 따르면, 일본 출입국재류관리청은 조 원장이 출입국관리법상 '유죄판결을 받고 1년 이상의 징역 또는 이에 상응하는 형을 선고받은 자'에 해당한다고 밝혔다. 독도 방문과의 관련성에 대해서도 "이번 판단은 조 원장에게 전과가 있다는 점에 기인한 것"이라고만 강조했다.조 원장은 2024년 12월 징역 2년형을 확정받았고, 이듬해 특별사면·복권됐다. 일본 출입국관리법 제5조 제1항 제4호는 1년 이상의 구금형을 선고받은 외국인을 원칙적으로 상륙 거부 대상으로 규정한다.다만, 2024년 5월 일본 의회에서 조 원장의 독도 방문을 문제 삼아 제14호에 따른 입국 제한을 요구한 사실 역시 확인됐다. 당시 논의됐던 입국 제한 명부에 실제로 조 원장이 등재됐는지, 독도 방문 이력이 이번 입국 심사에 영향을 미쳤는지는 물음표로 남아 있다.한편, 조국혁신당은 이날 서울 종로구 주한 일본대사관을 항의 방문해 소속 국회의원 12명 전원 명의의 항의서한을 전달했다. 정춘생 사무총장과 김선민·강경숙 의원 등은 일본대사관 앞에서 기자회견을 열고 조 원장의 입국 거부에 대한 구체적인 법적 근거와 결정 경위 공개, 공식 사과와 시정 조치 등을 요구했다.조 원장은 이번 입국 거부 사태 이후 독도를 다시 방문하기로 결정했다. 조국혁신당 혁신정책연구원은 공지를 통해 "동해 해상 사정을 점검한 뒤 당원·국민과 함께 독도를 다시 방문한다"라고 밝혔다. 실제 방문이 이뤄지면 조 원장의 세 번째 독도 방문이 된다. 일본 측의 입국 거부로 무산된 한일 공동 학술 세미나도 한국에서 다시 개최하기로 했다.