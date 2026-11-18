큰사진보기 ▲남원시장 양충모 함양군수 진병영 지자체장 람천.임천 수질대책 협약식 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원시장 양충모 함양군수 진병영 지자체장 람천.임천 수질대책 협약식 서명 ⓒ 최상두 관련사진보기

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큰사진보기 ▲남원시장 양충모 함양군수 진병영 지자체장 람천.임천 수질대책 협약서 ⓒ 최상두 관련사진보기

덧붙이는 글 | '수달아빠’로 불리며 지리산 엄천강 일대에서 야생동물과 하천 생태를 기록하고 있다. 수달과 철새의 삶을 통해 인간과 자연의 공존을 고민하며, 현장에서 보고 느낀 이야기를 전하고 싶습니다.

지리산 자락에서 발원해 전북 남원을 적시고 경남 함양으로 흘러드는 물줄기가 있습니다. 남원에서는 '람천'이라 부르고, 함양 땅에 들어서면 '임천', 혹은 '엄천강'이라 부르는 강입니다. 물고기에게 행정구역 경계선이 있을 리 없고, 흐르는 물이 도계(道界)를 따질 리 만무하지요. 행정의 벽을 넘어, 이 물길은 예나 지금이나 한 몸처럼 이어져 왔습니다.18일, 남원시청 회의실 현장을 찾았습니다. 양충모 남원시장과 진병영 함양군수, 그리고 양 지자체 환경 부서 관계자들이 마주 앉아 '람천-임천(엄천강) 수질개선 업무협약서'에 서명하는 날이었습니다. 지난여름 오수 무단 방류 문제로 하류 지역민들의 시름이 깊었던 터라, 이날 테이블에 마주 앉은 양 기관의 표정에는 사뭇 진지한 무게감이 감돌았습니다.먼저 마이크를 잡은 양충모 남원시장의 입에서는 그동안 하류 지역 주민들이 가장 뼈아프게 지적해 왔던 문제에 대한 솔직한 인정과 대책이 나왔습니다. 양 시장은 "지리산을 끼고 있는 지자체로서 수질 관리를 잘해 깨끗한 물이 흐를 수 있도록 남원시에서 열심히 노력하겠다"고 운을 뗀 뒤, 구체적인 원인 짚기에 나섰습니다.양 시장은 "저번에 하수처리시설 관련해서도 처리 용량이 초과함에 따라 방류되는 사례가 있었다"며 과거의 미흡함을 시인하고, "앞으로는 그런 부분을 방지할 수 있도록 시설을 고도화하고, 환경적으로 신속하게 대응하며 공동으로 대처하는 체계를 잘 구축하겠다"고 약속했습니다. 상류 지자체장이 하수처리시설의 용량 초과 방류 문제를 공식 석상에서 직접 언급하며 시설 개선과 재발 방지를 공언한 대목은 이날 협약식의 가장 묵직한 장면이었습니다.이어 발언에 나선 진병영 함양군수는 하천을 공유하는 지자체로서의 연대감으로 화답했습니다. 진 군수는 "생활환경과 삶이 바뀌면서 수질에 대해 서로 같이 고민하게 됐다"며 "하천이 흐르는 생태계를 함께 공유하면서 같이 만들어 가자는 이번 업무협약을 체결하게 된 것을 정말 뜻깊게 생각한다"고 소회를 밝혔습니다.협약서 역시 이러한 현장의 고민을 담아 단단하게 짜였습니다. 상·하류가 하나의 수계로 연결되어 있으니 수질 개선이 공동의 책무라는 기본원칙부터, 생활하수·산업폐수·축산계 오염원을 함께 줄여나가자는 약속이 담겼습니다. 혹여나 람천에서 수질오염 사고가 터지면 남원시가 지체 없이 함양군에 알리고 함께 방제에 나서기로 했으며, 축산 농가에 예방 문자를 보내고 마을하수처리시설 관리를 강화하겠다는 세세한 항목들도 포함되었습니다.협약서에 도장이 찍히고 양 지자체장이 악수를 나누는 모습을 지켜보며 반가운 마음이 먼저 들었습니다. 물길을 사이에 두고 갈등하기보다 책임을 인정하고 머리를 맞대기로 한 결단 자체가 소중하니까요.한편, 여전히 중요한 숙제 하나가 남았습니다. 종이 위의 약속과 회의실의 다짐이 강물 위의 실제 변화로 이어지려면 무엇이 더 필요할까 하는 생각 때문입니다.협약서 제5조에는 '실무협의체 구성·운영'이 명시되어 있습니다. 양 지자체 공무원들이 모여 현안을 논의하겠다는 뜻입니다. 물론 꼭 필요한 일입니다. 하지만 행정의 손길만으로는 굽이굽이 흐르는 긴 강줄기와 그 주변의 수많은 오염원, 그리고 약속한 시설 고도화가 제대로 이행되는지를 24시간 지켜보기 어렵습니다. 마을하수처리장이 제대로 돌아가는지, 축산 폐수가 몰래 흘러들지는 않는지 가장 먼저 알아채는 이들은 결국 그 강변에 발 딛고 살아가는 주민들과 현장을 누비는 활동가들입니다.그래서 이번 협약이 진정한 결실을 보려면, 관(官) 주도의 실무협의체를 넘어 지역 주민과 환경단체가 함께 참여하는 '민관협의체' 구성과 상시적인 '공동감시'가 반드시 뒤따라야 합니다. 행정은 제도와 예산, 시설 고도화로 뒷받침하고, 주민들은 두 눈 부릅뜨고 강을 지키는 파수꾼이 될 때 비로소 람천과 엄천강의 물빛은 더 맑아질 수 있을 테니까요. 수달과 호사비오리가 마음 놓고 깃드는 강은 구호만으로 지켜지지 않습니다.남원과 함양이 맞잡은 두 손이, 내일은 강변을 걷는 주민들의 맞잡은 손으로 이어지길 기대해 봅니다. 우리 아이들에게도 부끄럽지 않은 맑은 젖줄로 남을 수 있도록, 저 역시 현장에서 두 눈 크게 뜨고 지켜보겠습니다.