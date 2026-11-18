큰사진보기 ▲12·3 비상계엄 사태 당시 국민의힘 의원들의 계엄 해제 표결을 방해한 혐의를 받는 추경호 대구시장이 18일 서울중앙지법에서 열린 1심 선고에서 무죄 선고를 받고 나서고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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추경호 전 국민의힘 원내대표(현 대구시장)의 내란중요임무종사 사건 1심에서 무죄가 선고되자, 범여권이 즉각 반발하고 나섰다.김민석 더불어민주당 대표는 법원의 판결을 "퇴행적 인식과 판결"이라고 비판했고, 신장식 조국혁신당 대표는 "조희대 사법부가 작정하고 윤석열 내란에 부역하겠다는 선언"이라며 조희대 대법원장 탄핵을 촉구했다.김 대표는 18일 오후 자신의 엑스(X·옛 트위터)계정에 "법원이 내란과 국정농단 피의자들에 대해 잇달아 무죄와 감형 판결을 내리고 있다"며 "국민이 애써 지킨 대한민국의 자유와 민주주의를 법원이 앞장서서 다시 허무는 형국"이라고 짚었다.그는 12.3 비상계엄 당시 추 전 원내대표가 국민의힘 의원총회 장소를 세 차례나 변경하면서 대다수 국민의힘 의원들이 계엄 해제 표결에 참여하지 않았다고도 지적했다. 그럼에도 법원이 추 전 원내대표의 내란가담을 인정하지 않았다는 주장이다.김 대표는 끝으로 "법원의 퇴행적 인식과 판결은 결국 국민과 역사의 심판대에서 다시 평가받게 될 것임을 엄중히 경고한다"고 밝혔다.박성준 당 수석대변인은 선고 직후 논평을 내 "추경호 무죄 선고는 역사적 반역"이라며 "도저히 납득할 수 없는 판결이다, 분노를 넘어 참담함을 금할 수 없다"고 했다. 그는 특검에 항소를 촉구하는 한편 "상급심은 그날 밤 국회에서 벌어진 헌정파괴 범죄의 실체를 낱낱이 단죄하라, 민주당도 끝까지 책임을 묻겠다"라고 강조했다.신장식 조국혁신당 대표는 페이스북에 "조희대 탄핵, 우물쭈물은 이만하면 됐다. 이제 탄핵하자"고 했다.그는 "오늘 법원은 12.3 내란 당시 국회의 계엄 해제 표결을 방해한 추경호에게 무죄를 선고했다"며 "국회의 계엄 해제 표결을 둘러싼 혐의에 법원이 내놓은 답이 무죄라니 참담하다"고 밝혔다.또한 추 전 원내대표가 계엄 당시 윤석열 전 대통령 등과 통화하고 국민의힘 의원총회 장소를 세 차례 변경한 사실 등을 거론하며 "이것이 '내란중요임무종사'가 아니면 무엇이냐"고 반문했다.신 대표는 "(무죄 선고는) 조희대 사법부가 작정하고 윤석열 내란에 부역하겠다는 선언"이라며 "민주당에 강력히 촉구한다. 조희대 사법부의 노골적인 정치 행위를 지금까지 두고만 봤다면 이제라도 실행에 나서야 한다. 탄핵해야 한다"고 강조했다.이어 "탄핵이 늦어지면 늦어질수록 내일은 한덕수와 김건희가, 또 다음에는 여인형과 이진우가 나올 것이고, 결국 윤석열을 풀어주게 되는 꼴이 될 것"이라고 주장했다.민주당은 지난 달 21일 조 대법원장 관련 국정조사를 검토 중이라고 밝혔으나, 지난 3일 의원총회에서 "당내 의견을 더 수렴하겠다"고 밝히는 등 시점을 조율 중인 상황이다. 오는 19일 오후 한덕수 전 국무총리 내란 사건 선고와 김건희씨 자본시장법 위반 등 사건 선고가 예정된 가운데, 이에 따라 논의가 가속화될 가능성도 있다.