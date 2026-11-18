큰사진보기 ▲민주당대전시당. ⓒ 장재완 관련사진보기

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더불어민주당 대전광역시당이 국군사관학교 통합본교와 대학원의 대전 자운대 창설 계획을 환영하면서, 기존 자운대 교육·훈련기관은 다른 지역으로 이전하지 않고 유지해야 한다고 밝혔다.민주당 대전시당은 18일 논평을 내고 "대한민국 국방교육의 핵심 기반을 대전에 두기로 한 이번 결정은, 대전이 명실상부한 '국방과학수도'로 나아가는 첫걸음"이라고 평가했다.이날 국방부는 당정협의를 거쳐 자운대에 국군사관학교 통합본교와 대학원을 설치하는 기본계획 수정안을 발표했다. 생도들은 1·4학년에는 본교에서 통합교육을 받고, 2·3학년에는 각 군 지역 캠퍼스에서 교육받는 방식이다.대전시당은 사관생도 교육의 시작과 끝을 담당하는 본교가 들어서면서 대전이 장교 양성의 중심축으로 자리 잡게 됐다며, 국방 전략·과학기술 인재를 양성할 대학원 신설도 "당초 구상보다 진전된 성과"라고 평가했다.이어 본교와 대학원이 대덕연구개발특구, 국방과학연구소, KAIST, 방위사업청과 연계하면 첨단 국방산업의 중심지로 도약할 기반이 될 것이라고 밝혔다.대전시당은 특히 기존 군기관의 존치를 강조했다. 논평에서 "국군사관학교 창설이 기존 국방 역량을 덜어내고 그 빈자리를 채우는 방식이 되어서는 안 된다"며 "자운대 내 국방 교육·훈련기관은 이전 없이 그대로 유지되어야 한다"고 요구했다.또한 기존 교육·훈련기관과 새로 들어설 본교·대학원이 함께 운영돼야 한다며, 국군사관학교 설치법의 조속한 국회 통과와 관련 예산 확보에 힘쓰겠다고 밝혔다.대전시당은 후속 과제로 자운대 유휴부지 활용, 인근 상권과의 상생, 연구·교육 인력 확충 등을 제시하고 "자운대의 기존 교육·훈련기관이 흔들림 없이 제자리를 지킬 수 있도록 끝까지 챙기겠다"고 밝혔다.