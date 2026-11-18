큰사진보기 ▲수능 하루 전날인 18일 오후 서울 은평고등학교로 향하는 은평04 버스에는 '2027학년도 대학수학능력시험장 경유 - 동명여고 은평고'라는 안내문이 붙었다. ⓒ 유지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 오후 서울 은평구 은평고등학교에서 수험생과 학부모가 시험실 위치를 확인하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 오후 서울 은평구 은평고등학교에서 수험생과 학부모가 시험실 위치를 확인하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 오후 서울 은평구 은평고등학교에서 수험생이 시험실 위치를 확인하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

대학수학능력시험 고사장으로 지정된 고등학교를 지나가는 마을버스에는 안내문이 붙었다. "2027학년도 대학수학능력시험(수능)장 경유." 해마다 수능 즈음이면 볼 수 있는 익숙한 풍경이다.수험생들은 자신이 원래 다니던 학교에서 수험표를 받은 뒤, 수능 전날인 예비소집일에 고사장으로 지정된 학교를 찾는다. <오마이뉴스>는 2027학년도 수능 하루 전인 18일 오후 서울 은평고등학교를 찾았다. 은평고에서 시험을 치르게 될 수험생들은 패딩을 입고 핫팩을 손에 쥔 채 학교를 찾았다.은평고는 입구 유리문에 시험장 배치도와 층별 시험실 배치표를 붙이고 "수능 대박, 응원합니다!"라는 문구를 띄운 채 정문을 개방한 상태였다. 다만 수험생들은 예비소집일에 교실 내부까지 들어가 볼 수는 없다.그래서인지 학교 정문 근처에는 한때 고사장을 확인하려는 수험생들보다 예비소집일을 카메라에 담기 위해 모인 취재진 수가 더 많은 이색 풍경도 연출됐다. 이날 일부 수험생들은 시험장으로 가는 길과 고사장 층수 등을 확인하기 위해 학교에 찾았다.은평고를 찾은 수험생들은 정부의 연이은 인공지능(AI) 관련 부정행위 대책 발표에 각기 다른 반응을 보였다. 여동생과 함께 학교를 찾은 재수생 주아무개(20)씨는 "대책이 아닌 걸 대책이라고 내놨다. 차라리 시험을 연기하고 수험생들이 '이 정도면 정부를 믿고 시험 칠 수 있겠다' 싶은 조치를 보여줘야 했다"며 아쉬움을 드러냈다.주씨는 "수능은 가장 공정한 시험으로 여겨지지 않나. 개정 전 수능이니 대충 넘어가려는 것처럼 보인다"라며 "친구들 사이에서 'AI에게 질 바엔 나도 AI를 쓰겠다'는 말도 나왔다"고 토로했다.인근 예일여자고등학교에서 시험을 치를 주씨의 여동생(19) 또한 "단추 스티커를 본인이 붙이게 돼있는데, 살짝만 (단추에서) 옆으로 붙여서 카메라가 보이게 만들 수 있다"라며 "단추가 아닌 지퍼에도 카메라를 숨길 수 있는 건데 정부가 '단추'나 '안경'이라는 단어에만 집착하는 것처럼 보인다"고 비판했다. 정부는 17일 '수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화문'을 발표했는데, 여기엔 수험생이 입은 옷 단추에 스티커를 붙이게 하겠다는 방침이 포함됐다. 교육청 지침에 따르면, 이 스티커는 수험생이 직접 붙이게 돼 있다.그는 "나는 안경이랑 귀마개를 끼고 시험을 보려고 하는데, 집중할 때 감독관이 오해해 안경을 벗어보라고 하면 눈물이 날 것 같다"고 말했다. 또 "감독(하는) 선생님들도 너무 힘들 것 같다. (학생들) 앞에 오래 서 있으면 고소당할까 봐 제대로 확인 못 하고 넘어갈 수도 있는데, 그걸 비난할 수는 없다. (시험을 치르는) 학생도 선생님도 불쌍하다"고도 말했다.한편, 정부 대응에 대해 걱정하지 않는다는 반응을 보이는 수험생도 있었다. 이날 예비소집일에 은평고를 찾은 이아무개(19)씨는 "특별히 걱정하지 않고 있다. 연필이랑 학생증 빼면 딱히 준비할 것이 없고 (수정테이프 등도) 학교에서 준다고 하니 걱정되지 않는다"고 설명했다. 다만 그는 "원래 단추 달린 옷은 잘 입지 않지만 (단추 등에) 스티커를 붙이는 것이 불편해 보인다"는 반응을 보였다.이날 은평고에 온 또 다른 수험생은 자신을 N수생이라고 밝힌 뒤 "개인적으로 '현역(고등학교 3학년)'들은 학교 선생님을 통해 바로 (안내 지침 등) 말을 들은 걸로 알고 있는데, N수생에게는 직접 연락 온 것이 없었다. 오늘 연필(흑백 연필만 가능하다는 개정 지침) 같은 경우도 수험생 입장에서는 꽤 큰 이슈인데, 저희는 친구들끼리 공유하거나 뉴스를 보면서 개인적으로 전해 듣는다"고 밝혔다.정부는 17일에 이어 18일에도 보도참고자료를 내고 "시험 시작 전인 오전 8시 30분에 1차로 위급재난문자를 1차 발송하고, 이후 불시에 추가 발송이 있을 예정"이라면서 추가로 긴급 대응에 나선 상태다. 또한, 교육부는 당초 컴퓨터용 사인펜과 수정테이프, 지우개, 샤프심, 흑색 연필을 휴대할 수 있다고 했지만 18일 수험생은 '흑색 연필'만 필기구로 시험장에 가져올 수 있다고 밝혔다.