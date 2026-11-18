큰사진보기 ▲11월 18일 오후 2시 30분 국회의사당 앞 계단에서 열린 ‘공공기관 2차 이전 정부방침 이행 촉구를 위한 공동 결의대회’에 김영길 울산 중구청장을 비롯해 혁신도시가 위치한 전국 11개 지방자치단체의 단체장과 국회의원, 시민단체 관계자, 주민 등 600여 명이 참여했다. 이들은 공동 건의문을 통해 기존 혁신도시 중심 공공기관 2차 이전 등을 요청했다. ⓒ 울산 중구 관련사진보기

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혁신도시가 위치한 전국 11개 지방자치단체의 단체장과 국회의원, 시민단체, 지역주민들이 한 목소리로 정부가 추진 중인 공공기관 2차 이전지를 현 혁신도시로 정할 것을 촉구했다.전국 혁신도시 선거구 국회의원 15명이 주최하고, 전국혁신도시(지구)협의회가 주관한 '공공기관 2차 이전 정부방침 이행 촉구를 위한 공동 결의대회'가 이들 600여 명이 참여한 가운데 18일 오후 2시 30분 국회의사당 앞 계단에서 열렸다.이날 결의대회에 참가한 김영길 울산 중구청장은 "혁신도시가 지역의 성장 거점으로 도약할 수 있도록 공공기관 2차 지방 이전은 기존 혁신도시를 중심으로 신속하게 추진되어야 한다"라며 "앞으로도 전국 혁신도시 지자체와 협력해 공공기관 유치에 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.대회사-인사말-공동 건의문 발표-손팻말 공연(퍼포먼스) 순으로 진행된 결의대회에서 참석자들은 공동 건의문을 통해 "공공기관의 수도권 잔류를 최소화하고, 나아가 본사의 핵심 권한이 실질적으로 이전되도록 해달라"라고 요청했다.이와 함께 "기존 혁신도시 중심 공공기관 집적 배치 방침을 이행하고, 국가 차원의 공공기관 이전·배치 계획을 조속히 수립·확정해 달라"고 요구했다.이들은 추가로 공공기관 2차 지방 이전과 혁신도시 발전을 총괄할 국가 전담 행정기관인 '혁신도시지원청(가칭)' 설치 등을 건의했다.행사가 끝난 뒤 전국혁신도시(지구)협의회 임원진은 더불어민주당과 국민의힘 양당 정책위원회 의장을 만나 이야기를 나눴다.한편, 지난 2006년 발족한 전국혁신도시(지구)협의회는 전국 9개 혁신도시가 위치한 11개 시·군·구 단체장으로 구성돼 있다.전국혁신도시(지구)협의회는 공공기관 2차 지방 이전을 촉구하고 혁신도시 활성화를 위한 관련 법 개정 등을 중앙정부에 피력하는 등 전국 혁신도시의 역할과 기능을 강화하기 위한 공동 활동을 펼치고 있다.