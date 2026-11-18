"장동혁 대표야말로 중징계감이다."
배현진 국민의힘 국회의원이 장동혁 대표를 거세게 압박했다. "서울 장악하려고 공천권 탈취 시도하다 결국 실패했다는 황경성 윤리위원의 이 주장"이 "사실이라면"이라는 전제가 달렸지만, 자당의 대표를 향해 '중징계'를 언급하며 공개 해명을 요구한 것이다.
당 중앙윤리위원회의 이른바 '조작징계' 의혹을 폭로해 온 황경성 윤리위원은 18일 장 대표의 직접 개입을 주장하며 구체적인 정황을 추가로 공개했다. 그러자 징계 당사자인 배 의원이 이를 인용하며 공세에 나선 것이다.
황 위원은 이날 '장동혁 징계정치의 서막'이라는 추가 보도자료를 통해 장 대표가 배 의원의 서울시당위원장 공천권을 빼앗기 위해 당원권 정지 6개월을 제안했다고 주장했다. 최규동 전 중앙윤리위원이 "그건 누가 봐도 너무 속 보이니 1년 정도 하자"라고 제안해 장 대표가 동의했다는 것이다. 다만, 두 사람의 실제 협의를 입증할 직접 증거는 '아직' 공개하지 않았다.
장동혁 "윤리위는 내꺼"라고 말한 적이 있다?
황 위원은 장 대표가 최규동 전 윤리위원을 통해 윤리위 구성부터 징계 수위 결정까지 관여했다고 주장했다. 그에 따르면 지난 1월 5일 임명된 윤리위원 7명 가운데 윤민우 위원장과 우종환·황경성·최규동·곽아무개씨 등 5명은 최 교수가 추천했다. 나머지 2명은 장 대표가 추천했으나 명단 공개 뒤 사퇴했다. 이후 6일 최 교수가 임시위원장으로 첫 회의를 진행했고, 윤민우를 위원장으로 선임해 장 대표가 임명했다는 설명이다.
황 위원은 장 대표가 지난해 12월 최 교수에게 직접 전화해 위원장직을 요청했으나, 최 교수가 개인 사정을 이유로 거절하고 대신 윤리위 구성과 위원장 관리를 맡았다고 밝혔다. 최 교수 본인도 윤리위원 신상이 비공개라는 전제로 합류했다가 실명이 드러나자 사퇴했다고 설명했다. 황 위원은 최 교수 추천 위원 5명 모두 그가 '장 대표의 실질적인 대리인이자 관리인'이라는 사실을 알고 있었다고 주장했다.
배 의원 징계에 관해서는 장 대표가 서울 지역 공천권을 장악할 목적으로 당원권 정지 6개월을 제안했지만 최 교수가 1년을 제안해 합의했다고 폭로했다. 그 결과 2월 11일 윤리위 회의 중 최 교수가 윤 위원장에게 "배현진 1년"이라고 문자를 보냈다는 주장이다. 전날 공개된 자료에는 오전 11시 16분 이 메시지와 윤 위원장의 "네"라는 답변이 담겼다(관련 기사: 배현진 소명 중 "1년" 징계 수위 문자 전달... '조작징계' 증거 공개 https://omn.kr/2kk62
).
박민영 미디어대변인에 대해서는 당초 제명하려 했으나 장 대표의 만류로 '주의 촉구'로 낮췄다고 주장했다. 윤 위원장이 2월 12일 보낸 이메일의 결정문 파일명에서 'B'는 배현진, 'PMY'는 박민영을 뜻한다고도 밝혔다.
황 위원은 장 대표가 지난 7~8월 윤리위 내분 당시 "윤리위는 내꺼다"라고 말한 적이 있다고도 주장했다. 또한 장 대표의 요구로 6·3 지방선거 전략기획단 출범을 준비하면서 관련 비용을 장 대표 및 최측근과 논의한 자료가 있고, 당시 참여했던 증인 7명이 증언을 준비 중이라고 덧붙였다. 그러나 이 주장들에 대한 입증 자료까지 공개하지는 않았다.
그는 장 대표의 직접 개입 증거를 바로 내놓지 않는 이유를 "장 대표 책임론만 부각되고 징계 피해는 회복되지 않는다"라고 설명하며 한동훈·김종혁·배현진·진종오·조경태에 대한 징계 철회를 촉구했다. 최 교수도 진실을 바로잡을 책임을 통감해 조건 없이 지원하고 있다고 덧붙였다.
박민영 "자리 못 받자 내분… 허접한 자작극"
'당권파' 박민영 국민의힘 미디어대변인은 SNS에서 "다급해진 뜨내기 정치 브로커 황경성 씨의 아무말 대잔치가 점입가경"이라고 즉각 반발했다.
박 대변인은 자신의 "장애인 할당이 너무 많다", "눈이 불편한 것 빼고는 기득권" 등의 발언이 당초 제명 사유였다는 황 위원의 설명을 문제 삼았다. 그는 "단순 비방도 아닌 가치판단을 요하는 발언 한마디"가 당원게시판 논란이나 배 의원의 아동 사진 게시 문제보다 무거운 징계 사유라는 것이냐고 반문했다. '배현진 6개월을 1년으로 늘렸다'는 주장에도 "상식적으로 말이 되는 주장을 펼쳐야죠?"라고 비판했다.
그러면서 최규동·황경성·우종환 등이 징계에 관해 스스로 의견을 내고 공치사하다가 "자리 못 받자 자기들끼리 내분"이 났다며 이번 폭로를 "허접한 자작극"이라고 규정했다. 최 교수의 "당 대표도 믿을 수가 없어서 제가 위원장님 괴롭힙니다"라는 문구도 인용했다. 다만 자리 요구가 있었다는 증거는 제시하지 않았다.
황 위원은 앞서 장 대표 측근들이 돈·자리 요구설을 퍼뜨리고 있다고 반박하며 관련 공방에는 대응하지 않겠다고 밝혔다.
배현진 "사실이라면 장동혁이 중징계감"… 선고는 연기
배 의원은 이날 SNS에 "윤리위 소명은 마치기도 전에 배현진 1년 하명"이라며 "도망가겠다고 도망이 되는 게 아닙니다. 직접 밝히세요"라고 썼다.
이후 별도 글에서는 서울시당 공천권 탈취 의혹을 직접 언급하며 "사실이라면 장 대표야말로 중징계감입니다"라며 "억울하다면 해명하십시오. 그만 좀 도망다니고"라고 촉구했다. 장 대표는 전날 관련 자료를 "볼 필요도 없지만 볼 시간도 없었다"라며 구체적인 설명을 내놓지 않았다(관련 기사: 배현진 "청부 징계냐, 장동혁 하명이냐... 밝혀라" https://omn.kr/2kkf1
).
한편, 배 의원의 징계 무효 확인 소송 1심 선고는 19일에서 12월 24일로 연기됐다. 배 의원 측이 황 위원의 폭로 자료를 참고서면으로 제출하자 재판부가 검토 시간을 갖기로 한 것으로 전해졌다. 국민의힘 측의 변론 재개 요청은 받아들여지지 않았다.