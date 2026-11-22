▲태극권 따라 하기 도교의 본산 중국 무당산 천주봉 도관에서, 태극권 몇 동작을 따라 해 봤다. 느린 동작인데도 담이 송골송골 맺혔다. 조권하 관련영상보기

큰사진보기 ▲중국 방현 시경 문화의거리 야경 ⓒ 조세운 다솜여행사 대표 제공 관련사진보기

"중국에는 무속인이 정말 많은가 보네."

AD

큰사진보기 ▲중국 스옌시 야인동 야인 형상 조형물, 주민과 싸우는 모습을 모형으로 만들었다. ⓒ 이민선 관련사진보기

큰사진보기 ▲야인 동굴 내부 ⓒ 이민선 관련사진보기

큰사진보기 ▲무당산 천주봉 도관, 태극권 수련을 하는 이들 ⓒ 이민선 관련사진보기

큰사진보기 ▲중국 무당산에서 만난, 무당파 도사 복장 여성 ⓒ 이민선 관련사진보기

큰사진보기 ▲'무당일몽(武一)' 문화관광단지에서 본 '무당일몽' 공연 ⓒ 이민선 관련사진보기

큰사진보기 ▲무당산 대명봉 유리 잔도 전경 ⓒ 이민선 관련사진보기

큰사진보기 ▲무당산 대명봉 유리 잔도 ⓒ 이민선 관련사진보기

중국 후베이성 스옌시에 있는 무당산에 간다고 하자, 대부분 이런 반응을 보였다. 그 무당이 아니라 무협지에 나오는 정파 양대 지존 '무당파' 본산에 간다고 하자, 몇몇은 그제야 알았다는 듯 고개를 끄덕였다. 하지만 대부분은 그래도 잘 모르겠다는 듯 눈만 껌뻑였다. 무협지를 접해보지 않은 이들의 반응이었다.무당파 본산인 무당산, 그곳은 무협지를 한 권이라도 읽어보았다면, 결코 낯선 곳이 아니다. 영화로 만들어진 무협 소설 '의천도룡기(김용)'에서 무당파는 소림사와 함께 무림의 양대 산맥으로 꼽힌다.무당산은 또한 도교와도 인연이 깊다. 도사들은 깊은 산속에서 좌선과 수련을 하면서 건강을 지키고 적을 방어하기 위한 무술을 발전시켰는데, 이것이 무당 무술과 태극권의 기원이다. 무당산에서 수도하던 도사 장삼봉(張三丰)이 까치와 뱀이 싸우는 모습을 보고 태극권을 창시했다고 전한다.까까머리 중학생 시절 교과서보다 백배 천배 무협지를 좋아했던 나. 친구한테 무당산 여행을 제안받자마자 두말없이 '갈게'라고 말했다. 꿈 많고 순진한 중학생이 아니기에, 무공 높은 도사를 만나리라는 기대는 없었다. 무당 무술의 흔적 정도는 볼 수 있으리라는 기대를 안고, 지난 8일 오후 인천공항에서 스옌 무당산 공항으로 향하는 비행기에 올랐다.무당산에 가기 전 들른 곳은 방현이다. 알고 보니 중국 고대 시가집 '시경'의 수집가이자 편집자인 주나라 선왕 시대의 문신 윤길보(尹吉甫)가 태어난 지역이었다. 중국 정부는 시경의 역사와 문화를 체험할 수 있는 시경 문화의 거리를 조성해 놓았다. 특징은, 밤이 되면 황금빛 조명이 환해 낯보다 더 아름답다는 것이다.이 곳은 고대 주나라 시대부터 유배지로 유명했다고 전한다. 특히 당나라 중종(이현)이 황태자 시절 이곳으로 유배를 와 생활했던 기록이 남아 있어 '황제의 유배지'라는 별칭을 가지고 있다. 당나라 중종의 유배 일화나 전통문화를 주제로 한 연극, 민속 춤 등 야간 공연이 펼쳐진다고 하는데, 늦은 밤에 도착한 탓인지, 아쉽게도 공연은 볼 수 없었다.다음 날 오전에는 '야인(野人)'이 살았다는 이야기가 전해지는 '야인동'을 탐방했다. 종유석이 갖가지 모형을 만들어 신비감을 자아내는 동굴이다. 동굴 곳곳에 야인 형상을 만들어 전시했는데, 그 모양은 현생인류인 호모 사피엔스와는 거리가 있었다. 멸종 인류로 알려진 네안데르탈인에 가까운 모습이었다.흥미로운 점은 1974년 한 주민이 동굴 입구에서 야인과 실제로 맞닥뜨려 몸싸움을 벌였다는 이야기가 전한다는 사실이다. 하지만 주민과 싸움했다는 그 생물체가 실제로 '야인(野人)'이었다는 과학적 증거는 없다. 야인 목격담이 이어지자, 중국 정부가 1970~1980년대에는 대규모 조사를 진행했지만, 야인의 생존을 입증할 생체 표본·뼈·사체 등 결정적 증거는 발견되지 않았다고 한다.야인동 입구에는 야인들의 생활 모습과 함께 주민이 야인과 격투를 벌이는 모형이 전시돼 있다. 동굴 내부에는 맑은 물이 흐르고 있고, 물고기도 있어 고등 생명체가 살 수 있었을 것이라는 짐작을 가능하게 한다.최종 목적지 무당산의 산세는 마음을 편하게 해 주는 효과가 있었다. 능선이 전체적으로 부드러운 곡선으로 이루어져 있어 그런 듯했다. 봉우리 꼭대기에는 '저런 곳에 어떻게 지었을까'라는 의문을 품게 하는 아름다운 건축물이 자리하고 있었다.무당산에는 총 72개의 봉우리와 24개의 계곡이 있다. 그중 해발 1316m 대명봉은 웅장하기로 유명하다. 무당산의 주봉인 천주봉과 마주 보고 있다. 정상에는 300톤에 달하는 옥을 깎아 만든, 옥으로 만든 최고의 예술품으로 알려진 옥전(玉殿)이 있다. 케이블카에서 내려 구불구불한 절벽 잔도와 아찔한 유리 잔도를 지나 땀이 흥건해질 즈음에야 옥전을 만날 수 있었다.절벽 잔도를 지날 때 무당파 도사 복장을 한 여성이 목격됐다. '혹시 무당파의 후예?'라는 상상이 펼쳐지려는 찰나 뒤를 보니 촬영팀이 따라오고 있었다. 배우, 또는 모델인 것 같았다.도사 복장을 한 이들은 무당산 주봉인 천주봉에 올랐을 때 자주 목격했다. 천주봉 꼭대기에는 청동 주조에 금을 입힌 궁전인 '금전'을 품고 있는 도관(도교 사원)이 있다. 사원 마당에서는 태극권 수업이 이루어지고 있었고, 사범으로 보이는 이들은 대부분 도사 차림을 하고 있었다.태극권을 수련하는 이들 몸놀림은 사뭇 진지했지만, 저 동작을 정말 무술이라고 할 수 있을지 의심이 들 정도로 힘없어 보이고 느렸다. 신체 단련도 되지 않을 것 같은 동작이었다. 하지만 몇 동작 따라 하면서 의심이 시나브로 가시기 시작했다. 선선한 날씨인데도 몸에서 땀이 났다. 호흡을 차분하게 유지하는 것도 쉽지 않았다. 은은한 음악에 맞춰 나오는 느린 동작 속에 부드러움과 강함이 숨겨져 있음을 느낄 수 있었다. 마지막 동작에서는 태극권이 무술이라는 것을 알리려는 듯 빠르고 강한 발차기가 두세 차례 나왔다. 택견 발차기와 비슷했다.무당산 아래에는 지난 2025년 오픈한 초대형 도교 테마파크 '무당일몽(武一)' 문화관광단지가 있다. 이곳에서는 밤마다 '무당일몽'이라는 공연이 펼쳐진다. 총 70분 공연으로, 일상에 지친 현대인들이 무당산에서 마음의 치유를 경험하는 과정을 담고 있다. 태극권과 전통 무용, 곡예, 화려한 와이어액션이 무대 위에서 쉴 새 없이 펼쳐진다. 전설적인 태극권 창시자 장삼봉 진인을 중심으로 한 웅장한 태극권 군무가 하이라이트다.예상했던 대로 무당산에는 그 옛날 중학생 시절 무협지에서 접한 장풍을 날리고 축지법을 쓰는 도사는 없었다. 검기(劍氣)를 내뿜으며 대결을 벌이는 무림 고수 역시, 당연히 만날 수 없었다.하지만 무당산이 어째서 도교의 성지가 됐는지는 짐작할 수 있었다. 72개의 봉우리로 이루어진 거대한 산악 군락과 수려한 산세, 깎아지른 험준한 절벽과 기암괴석이 만들어낸 웅장함. 봉우리 사이사이로 안개와 구름이 만든 운해. 고대인들이 볼 때 신선이나 도사가 살고 있을 것이라 상상할 만한 풍광이었다.여행의 묘미는, 평소 볼 수 없는 풍광이 주는 낯섦과 일상에서 벗어나는 즐거움에 있다. 여기에 까까머리 시절 무협지의 감동이 얹혀진 게, 나의 무당산 여행이었다.