경찰이 6.3 지방선거를 앞두고 위장전입 의혹을 받고 있는 전화식 경북 성주군수에 대해 압수수색 영장을 집행했다.
경북경찰청은 "지난 17일 공직선거법 및 주민등록법 위반 혐의를 받고 있는 전 군수를 상대로 압수수색을 진행해 휴대전화 1대를 압수했다"고 18일 밝혔다.
전 군수는 지난 6.3 지방선거를 앞두고 성주군 대가면에 있는 자신 소유의 단독주택에 자신을 포함 친인척 등 9명이 위장 전입했다는 의혹으로 고발돼 경찰 수사를 받아왔다.
경찰은 또 전 군수의 선거캠프 관계자 3명이 성주군 용암면 한 공장 주소로 위장전입 했다는 의혹에 대해서도 수사를 진행하고 있다.
당시 선거인명부에는 전 군수의 측근과 수행원, 캠프 사무장 등 3명이 공장 주소에 등재돼 있었다. 이들 중 1명은 전 군수가 취임한 후 군청 SNS 관리 보조 인력으로 채용됐다.
전 군수는 지방선거에서 무소속으로 출마해 정영길 국민의힘 후보를 46표 차로 누르고 당선됐다.
한편 공직선거법(247조)은 선거인명부 작성 기준일 180일 전부터 명부 작성이 끝날 때까지 특정 선거구에서 투표할 목적으로 거짓 전입신고를 할 경우 3년 이하의 징역 또는 500만 원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있다.