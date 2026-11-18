큰사진보기 ▲전화식 경북 성주군수. ⓒ 전화식 SNS 관련사진보기

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경찰이 6.3 지방선거를 앞두고 위장전입 의혹을 받고 있는 전화식 경북 성주군수에 대해 압수수색 영장을 집행했다.경북경찰청은 "지난 17일 공직선거법 및 주민등록법 위반 혐의를 받고 있는 전 군수를 상대로 압수수색을 진행해 휴대전화 1대를 압수했다"고 18일 밝혔다.전 군수는 지난 6.3 지방선거를 앞두고 성주군 대가면에 있는 자신 소유의 단독주택에 자신을 포함 친인척 등 9명이 위장 전입했다는 의혹으로 고발돼 경찰 수사를 받아왔다.경찰은 또 전 군수의 선거캠프 관계자 3명이 성주군 용암면 한 공장 주소로 위장전입 했다는 의혹에 대해서도 수사를 진행하고 있다.당시 선거인명부에는 전 군수의 측근과 수행원, 캠프 사무장 등 3명이 공장 주소에 등재돼 있었다. 이들 중 1명은 전 군수가 취임한 후 군청 SNS 관리 보조 인력으로 채용됐다.전 군수는 지방선거에서 무소속으로 출마해 정영길 국민의힘 후보를 46표 차로 누르고 당선됐다.한편 공직선거법(247조)은 선거인명부 작성 기준일 180일 전부터 명부 작성이 끝날 때까지 특정 선거구에서 투표할 목적으로 거짓 전입신고를 할 경우 3년 이하의 징역 또는 500만 원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있다.