큰사진보기 ▲이재명 대통령이 18일(현지시간) 중국 선전의 한 호텔에서 열린 화남지역 한국인 간담회에 참석해 인사말을 하고 있다. 2026.11.18 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"온갖 욕을 얻어먹으면서도 사실 그 재미로 (일을) 하죠."

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큰사진보기 ▲이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일(현지시간) 중국 선전의 한 호텔에서 열린 화남지역 한국인 간담회에서 참석자들과 국기에 경례하고 있다. 2026.11.18 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석 차 중국 선전을 방문 중인 이재명 대통령이 18일 중국 화남지역 동포들을 만나서 한 말이다.이 대통령은 "저는 세상을 조금씩 바꿔가지고 뭔가 상황이 개선되고 그 속에서 사람들이 행복을, 희망을 느끼는 걸 보면 행복하다"면서 이렇게 말했다. "저는 세상을 좀 더 합리적이고 상식적이고 예측 가능하게, 그리고 모든 사람들이 공평하게 살아가는 그런 행복한 공동체를 만드는 게 꿈이다. 그러기 위해 대통령을 하고 있다"고도 밝혔다.기득권층의 반발을 최소화하는 이른바 '겸손한 개혁'을 강조하고 중도실용주의를 지향하면서 지지층 안팎의 반발과 비판을 사고 있지만, 국민이 체감하는 성과를 낼 수 있도록 지금의 국정운영 기조를 유지하겠다는 입장을 드러낸 것으로 보인다.이 대통령이 이날 언급한 재외동포 정책도 그러한 사례 중 하나였다.이 대통령은 "아마 공관들이 과거와는 다르게 좀 더 활동적이고 우리 동포들 또는 재외국민 여러분께 좀 더 가깝게 느껴지실 것"이라며 "(재외공관을) 마치 대한민국 국내에 있는 주민자치센터처럼 친절하고 가깝고 세심한 조직으로 바꿔 가려고 한다"고 말했다.이어 "공관이든 대한민국 정부든 다 우리가 세금 내고, 또 우리가 주권자로서 일을 맡겨 놓은, 우리들의 일을 우리를 위해서 대신하는 그런 조직에 불과하지 않냐"라며 "지배자가 아니다. 저 높은 데 있는 사람들이 아니다. 잘 활용하시길 바란다"고 했다.또한 "여러분이 말씀하시는 것들은 대한민국 재외동포정책의 중요한 자료로 쓰이게 된다"라며 "저는 '민원'이 정책의 보고(寶庫)라고 얘기하고 있다"고 강조했다.특히 "세상에 유용한 정책을 만들고 변화를 만들려면, '뭘 알아야 면장을 한다'고, 문제를 파악해야 되지 않겠나"라며 "차세대 동포 한국어 교육 또는 동포사회 네트워크 지원, 재외국민 전역증 재발급, 운전면허증 발급 개선 등은 사실 여러분들이 다 문제제기를 해서 바꾸고 있는 것들"이라고 강조했다.한편 이 대통령은 이날 "이곳 화남 지역은 조국의 독립을 위해 모든 것을 바치고 싸웠던 우리 선열들의 뜨거운 숨결이 깃들어 있는 곳"이라며 지금의 화남 지역 동포 사회도 대한민국의 위상을 높이고 한중 양국의 우호 관계를 더욱 깊고 단단하게 만들어주고 계시다고 평했다.이와 관련해 이 대통령은 "(이곳은) 김원봉 의열단장을 비롯한 독립운동가들이 황포군관학교를 중심으로 항일 투쟁에 필요한 인재 양성에 힘을 썼던 곳이고 대한민국 임시정부는 광저우 동산백원, 류저우 낙군사에 머물며 독립을 향한 희망과 의지를 불태웠다"고 했다.이어 "나라를 빼앗긴 시절에도 조극의 독립을 염원했던 선열들처럼 동포 여러분께서도 낯선 타지에서 대한민국 국민으로서의 정체성과 자부심을 굳건하게 지키고 계시다"라며 "여러분 한 분 한 분이 한중 관계 발전의 주역이고 여러분이 걸어오신 길이 바로 한중 관계의 역사"라고 말했다.아울러 "(한중 양국은) 특히 인공지능, 신재생에너지, 바이오 등 신산업 분야에서 상호 호혜적인 협력 모델을 구축해 나갈 것"이라며 "화남 지역 동포 사회가 두 나라를 이어주는 소중한 가교로서 큰 역할을 해 주실 것으로 확신한다"고 밝혔다.