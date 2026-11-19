큰사진보기 ▲김건희 3심선고 예고 ⓒ 이은영 관련사진보기

① 도이치모터스 주가조작 가담(자본시장법 위반)

② 명태균 제공 여론조사 58회 무상 수수(정치자금법 위반

③ 통일교 명품 목걸이·가방 등 수수(특정범죄가중처벌법상 알선수재)

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큰사진보기 ▲4월 28일 서울역 대합실에서 시민들이 통일교 금품 수수와 도이치모터스 주가조작, 명태균 무상 여론조사 등의 혐의를 받는 김건희씨 항소심 선고공판 생중계를 시청하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲도이치모터스 주가조작과 통일교 금품수수 등 혐의로 김건희씨 항소심 선고가 열리는 4월 28일 오후 서울 서초동 서울고법 앞에서 지지자들이 '윤어게인'을 외치며 무죄를 주장하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

13년 만의 대법원 판결이다.대법원 전원합의체는 19일 오후 4시 주가조작 가담을 포함한 김건희씨 3대 의혹 사건 상고심 판결을 내린다. 항소심에서는 징역 4년이 나왔다.주가조작 가담 혐의의 경우 경찰 내사 이후 대법원 판결까지 13년이 걸렸다. '지연된 정의는 정의가 아니다'라는 법언에 들어맞는 대표적인 사례로 꼽힐 만하다. 검찰 수사팀이 '검찰총장 패싱', '출장 조사'를 거쳐 최고권력자의 배우자에게 면죄부를 준 것 아니냐는 의혹이 불거졌고, 이를 두고 검찰 해체의 단초가 된 사건이라는 평가도 나온다.1심과 항소심의 공소사실 유무죄 판단은 다음과 같다.: 1심 무죄 → 항소심 일부 유죄) : 1심·항소심 모두 무죄: 1심 3가지 세부 혐의 가운데 2개 유죄 → 항소심은 모두 유죄지난 2013년 경찰청 중대범죄수사과는 도이치모터스 주가조작 의혹에 대한 내사보고서를 작성했는데, 여기에 김건희씨 이름이 처음 등장한다. 내사보고서의 결론은 2009~2011년 도이치모터스의 주가차트는 전형적인 '작전' 주가 패턴이라는 것이다. 하지만 수사는 이뤄지지 못했고, 이 사건은 묻혔다. 이후 2019년 한 경찰관이 내사보고서를 <뉴스타파>에 유출했고, 보도 이후 수면 위로 떠올랐다.검찰은 2020년 4월 고발 접수 이후 4년 6개월에 걸친 수사 끝에 2024년 10월 '김건희 혐의 없음'으로 결론 내렸다. "(김씨) 계좌에서 통정매매 주문이 있었고, 사전에 권오수(도이치모터스 회장)의 연락이 있었을 것 같다는 정황만으로는 피의자(김건희)가 권오수 등의 범행을 인식하고 매도 주문을 내어 시세조종에 가담했다고 단정하기 어렵고, 달리 증거가 없다"는 것이다.대통령 영부인 봐주기 수사라는 거센 비판이 일었다. 이후 12·3 내란, 헌법재판소의 대통령 파면, 정권 교체를 거쳐 김건희특검(특별검사 민중기)이 2025년 8월 김씨를 재판에 넘겼다.1심은 자본시장법 위반 혐의 무죄 판단을 내렸다. 재판부(서울중앙지방법원 형사합의27부·재판장 우인성 부장판사)는 "자신의 자금이 시세조종(주가조작) 행위에 동원됐음을 인식하고 용인했다고 볼 여지가 있다"라면서도 무죄를 선고했다(일부 행위는 공소시효 완성에 따른 면소).재판부는 김건희씨와 주가조작세력을 공동정범으로 볼 수 없다고 했는데, 서로 의사 연락이나 역할 분담 등이 없었다는 것이다. 주가조작세력 가운데 누구도 피고인에게 시세조종을 알려줬다고 진술한 사람이 없고, 어떤 역할을 했는지 자료가 없다고 했다.하지만 항소심(서울고등법원 형사15-2부·재판장 신종오 고법판사)은 1심을 파기하고 일부 유죄 판결을 내렸다. 2010년 10~11월 김건희씨가 주가조작을 주도한 블랙펄인베스트 쪽에 20억 원이 든 미래에셋대우 계좌를 위탁하고 그 수익을 6:4로 나눴고 블랙펄 측이 실시간으로 지정한 시점·호가에 18만 주(유죄 인정은 13만 9383주)를 통정매매로 블랙펄 측에 넘겨 시세조종(주가조작)에 가담했다는 것이다.재판부는 6:4 수익 배분을 두고 "20억 원이 입금된 계좌를 아무런 인적, 물적 담보도 제공받지 아니하고, 손실보장 약정도 체결하지 아니한 채, 도이치모터스 주식이라는 단일 종목에 대한 일임매매에 사용할 수 있도록 블랙펄 측에 제공하고, 그 수익의 40%까지 주기로 하였다는 것"이라면서 "시세조종행위에 동원될 수 있다는 사정을 미필적으로나마 인식한 것으로 볼 수 있다"라고 설명했다. 이어 공범(공동정범)으로서 주가조작에 가담했다고 판단했다.명태균 제공 여론조사 58회 무상 수수에 따른 정치자금법 위반 혐의 판단에도 관심이 쏠린다.대법원 2부(주심 대법관 박영재)는 김씨 3대 의혹 사건 심리를 마치고 7월 16일 선고 일정을 잡은 바 있다. 김건희씨 정치자금법 위반 혐의 공범 윤석열씨 사건 1심 판결 이후로 선고를 미뤄달라는 특검 요청을 받고 선고를 미뤘다. 윤씨 사건은 김씨 1·2심 판단과 반대로 유죄가 나왔다. 똑같은 혐의로 따로 재판에 넘겨진 공범 관계의 김건희·윤석열씨 판결이 엇갈린 것이다. 이후 이 사건은 대법원 전원합의체에 회부됐다.김건희씨 사건 1심 재판부는 "명태균이 무상으로 여론조사 결과를 피고인 부부(윤석열·김건희)에게 제공했고 그 대가로 피고인 부부가 영향력을 행사해 김영선이 국회의원 선거 공천을 받은 것은 아닌가 의심이 가긴 한다"라고 봤다. 그렇지만 결론은 무죄였다."명태균이 피고인 부부에게 전속적으로 제공하기 위해 여론조사를 실시한 게 아니라 자신이 운영하는 미래한국연구소 영업활동의 일환으로 정기적으로 실시하던 여론조사 결과를 피고인 부부를 비롯하여 여러 사람들에게 배포한 것으로 보일 뿐이어서, 이를 두고 피고인 부부가 여론조사 비용 상당의 재산상 이익을 취득한 것으로 보기 어렵다"라고 판단했다. 항소심 재판부도 1심 판단을 수긍했다.하지만 윤석열씨 사건 1심 재판부(서울중앙지방법원 형사합의33부·재판장 이진관 부장판사)는 김씨 사건 1·2심 판결과 반대로 유죄를 선고했다. 이 과정에서 이들 판결을 비판했다."윤석열 부부와 명태균의 관계를 고려하였을 때 여론조사 실시·제공에 관한 어떠한 합의도 없이 명태균이 영업 목적 혹은 자신의 정치적 영향력을 과시하기 위한 목적에서 일방적으로 윤석열 부부에게 계속하여 무상으로 여론조사를 제공하였다고 보는 것은 수긍하기 어렵다"는 것이다. 다만, 항소심(서울고등법원 형사7부·재판장 구회근 부장판사)은 이를 뒤집고 무죄를 선고했다.통일교 명품 목걸이·가방 등 수수(특정범죄가중처벌법상 알선수재) 혐의도 따져볼 부분이 있다. 1심과 항소심 모두 ▲ 김건희씨가 건진법사 전성배씨를 통해 윤영호 통일교 세계본부장으로부터 2022년 7월 5일 1271만 원 상당의 샤넬 가방 ▲ 같은 달 29일 6220만 원 상당의 그라프 목걸이를 받은 세부 혐의를 유죄로 봤다.다만 ▲ 같은 해 4월 7일 802만 원 상당의 샤넬 가방을 받은 혐의는 1심 무죄, 항소심 유죄였다. 청탁이 있었는지 두고 판단이 서로 달랐던 것이다.윤석열 정부 내내 최대의 정치적 쟁점으로 떠올랐던 김건희씨 사건이 오늘 대법원 판결로 일단락이 될지, 새로운 정치적·사법적 쟁점으로 떠오를지 이목이 집중된다. 한편, 대법원은 이 사건과 별도로 항소심 징역 5년의 유죄 판결이 나온 김건희씨 매관매직 의혹 사건을 심리하고 있다.