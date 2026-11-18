큰사진보기 ▲모지코역 승강장유럽 기차역을 연상케하는 모지코역은 어디로든 떠나고 싶은 욕망을 부채질한다. ⓒ 임병식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲모지세관1912년 건립한 옛 모지 세관은 강렬한 붉은 벽돌과 파란 바다가 대비를 이루며 네덜란드 델프트항을 떠올리게 한다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲규슈철도기념관모지코가 한때 규슈 관문으로서 철도 교통의 중심지였음을 확인할 수 있는 규슈 철도기념관. 실물 증기기관차를 비롯해 다양한 자료가 전시돼 있다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲미쓰이클럽사교 클럽으로 쓰였던 미쓰이 클럽은 1922년 일본을 방문한 아인쉬타인 부부가 묵었던 곳으로도 유명하다. 지금은 여류작가 하야시 후미코 기념관으로 쓰인다. ⓒ 임병식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 국가유산청 국가유산위원입니다.

산요 본선 답사의 마지막 목적지는 지난 4일 방문한 모지코(門司港) 역이었다. 혼슈 시모노세키에서 간몬 해협을 건너면 규슈 북쪽 모지코에 닿는다. 두 도시는 불과 1㎞ 남짓한 해협을 사이에 두고 있다. 도시 분위기는 사뭇 다르다. 모지코는 시모노세키보다 작아도 정갈하고 세련됐다. 모지코 풍경에는 근대 항구도시 흔적이 짙게 남아 있다. 네덜란드 화가 페르메이르가 화폭에 담았던 델프트를 떠올리게 한다.모지코는 근대 철도와 항만 교통에 힘입어 번성했다. 1889년 특별 수출항으로 지정되고 1891년 규슈철도가 개통하면서 모지코에서 항구와 철도가 만났다. 국제 무역항으로서 모지코는 한때 일본 3대 항구로 꼽힐 만큼 활기찼다. 세관과 은행, 해운회사를 비롯해 항구 주변에 근대식 건축물도 잇따라 들어섰다.모지코에서 단연 눈길을 끄는 건축물은 모지코 역이다. 유럽 궁전을 연상시키는 외관은 단박에 시선을 사로잡는다. 1914년 문을 열었고 네오 르네상스 건물이다. 일본 철도 역사 가운데 최초로 중요 문화재에 지정됐다. 해거름께 도착한 역 광장은 젊은이들로 북적였다. 나트륨등 아래 붉게 물든 승강장은 떠나고 싶은 욕망을 부채질했다.모지코역 부근 모지 세관은 붉은 벽돌 외관으로 강렬했다. 바다색과 묘한 대비를 이뤘다. 1912년 건축했는데 보존 상태 또한 훌륭하다. 사교 클럽으로 지은 옛 미쓰이 클럽도 빼놓을 수 없다. 1921년 건립된 이곳에 이듬해 일본을 방문한 아인슈타인 부부가 묵었다. 지금은 모지에서 태어나 오노미치에서 성장기를 보낸 작가 하야시 후미코(林芙美子) 기념관으로 쓰인다. 오노미치에서 인연이 산요 본선을 따라 모지코까지 이어진 셈이다.규슈철도박물관은 모지코가 철도 중심지였음을 확인하는 곳이다. 옛 규슈철도 본사 건물을 활용해 실물 철도와 자료를 전시하고 있다. 증기기관차와 전기기관차, 객차는 물론 철도 모형과 운전 시뮬레이터도 갖췄다. 규슈철도 출발점이자 혼슈와 연결되는 관문으로서 모지코의 위상을 보여주는 공간이다.모지코를 이해하려면 시모노세키와 연결해 살펴야 한다. 1901년 산요 철도는 시모노세키까지 이어졌으나 혼슈와 규슈 사이를 간몬 해협이 가로막고 있었다. 당시에 연락선은 유일한 연결 수단이었다. 초기에는 기차 화물을 배에 옮겨 싣고 건너편에서 다시 기차에 옮겨 실었다. 시간이 많이 들었고 파손 위험도 컸다.운송업자 미야모토 다카지(宮本高次)는 획기적인 아이디어를 제안했다. 화차를 통째로 선박 싣고 바다를 건너는 차량 항송 시스템이었다. 당시로서는 콜럼버스 달걀과 같은 혁신적인 발상이었다. 1911년 10월 일본 최초 철도 차량 항송이 시작됐다. 시모노세키역 앞 시몰(sea mall) 외벽 부조는 그 역사를 설명하고 있다. 차량 항송은 간몬 해저터널이 개통될 때까지 30여 년간 혼슈와 규슈 사이 철도 화물 운송을 담당했다.그러나 바다를 건너는 방식에는 한계가 있었다. 기상 조건이 걸림돌이었다. 간몬 해저터널을 뚫은 이유다. 1941년 7월 시모노세키에서 모지까지 3.6km 해저터널을 뚫었다. 세계 최초 해저터널이었다. 터널은 동아시아 근대 교통사에서 중요한 분기점이었다. 단선 터널 두 개를 뚫는데 최첨단 토목기술이 동원됐고 적지 않은 사람이 희생됐다.1942년 11월 하행선, 1944년 8월 상행선이 각각 개통됐다. 태평양 전쟁 와중에 해저터널을 뚫을 만큼 일본이 집착한 것은 이 노선이 갖는 중요성 때문이다. 간몬 터널은 혼슈와 규슈를 철길로 연결했지만, 전쟁 수행을 위한 병력과 군수물자 수송이라는 목적도 있었다.간몬 터널이 개통하면서 모지코는 철도 물류 중심에서 멀어졌다. 반면 해저터널을 통과한 산요 본선과 연결되는 모지역이 새로운 중심으로 부상했다. 시모노세키역에서 모지역까지는 6.3㎞다. 여기서 가고시마 본선으로 환승해 5.5㎞를 더 가면 모지코역이다. 두 역은 이제는 서로 다른 역할을 맡고 있다. 모지역은 철도 교통 중심, 모지코역은 근대 항구도시로서 관광지다.열흘(10월 27일~ 11월 5일) 동안 근대 철도 산요 본선 구간 답사를 마무리한다. 고베에서 시작한 철길은 시모노세키에서 바다 밑을 통과해 규슈로 연결됐다. 1901년 산요 본선 개통, 1911년 차량 항송, 1942년 간몬 해저터널 개통은 일본 철도사를 압축한다. 산요 철도는 시모노세키에서 연락선을 이용해 부산으로, 부산에서는 경부선과 경의선을 타고 만주와 대륙으로 이어졌다.과거 철도는 식민지 수탈과 지배 수단이었고, 대륙 진출과 군사적 팽창을 뒷받침하는 통로였다. 산요 철도가 남긴 역사적 궤적을 잊지 않는 것은 중요하다. 한 시대의 욕망을 싣고 달린 근대 철도는 두 얼굴을 내포한다. 일본에는 번영의 길이었지만 한국에는 침략과 수탈의 길이었다. 이제 철도는 다른 얼굴로 진화하고 있다.17일 아세안 정상회의에서 이재명 대통령과 다카이치 사나에 총리가 만났다. 네 번째 만남이다. 두 정상은 양국 민간 교류와 경제협력의 중요성을 거듭 확인했다. 주요국 움직임이 동북아 정세에 큰 영향을 미치는 가운데 한일 공조의 필요성은 더욱 커졌다.고베역에서 출발한 열차는 간몬 해협을 건너 모지코 역에 멈췄다. 서로 역사와 아픔을 이해하면 철도는 사람과 문화, 관광과 경제를 잇는 새로운 통로가 될 수 있다. 과거를 잊지 않되 과거에 갇히지 않는 한일 양국의 미래는 지금부터다.