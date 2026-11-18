큰사진보기 ▲이런 가운데 당진달빛어린이병원 도입 시민추진위원회(아래 추진위)는 18일 당진시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 당진에 달빛어린이병원을 도입해야 한다고 촉구했다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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충남 당진시는 인구 17만이다. 인구 5만선을 유지하기 어려운 시골 소도시에 비해서는 제법 규모가 큰 편이다. 하지만 시민들은 "야간과 휴일에 소아청소년들에게 응급상황이 발생했을 때 즉각 대처할 수 있는 의료기관이 없다"고 토로하고 있다.물론 당진에도 소아·청소년 관련 과가 있는 병원은 있다. 하지만 당진에 있는 병원의 소아청소년과의 경우 야간이나 휴일에는 진료를 하지 않고 있다. 지역 부모들의 불안감이 커지는 것도 그 때문이다.이런 가운데 당진달빛어린이병원 도입 시민추진위원회(아래 추진위)는 18일 당진시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "아이가 야간 혹은 휴일에 갑자기 아플 경우 가까운 곳에서 소아 진료를 받기 어렵다"라며 "경우에 따라선 아산 천안 인근 지역까지 이동해야 한다"라고 지적했다. 그러면서 "당진에도 달빛어린이병원을 신속하게 도입해야 한다"라고 촉구했다.달빛어린이병원은 응급실을 가지 않고도 야간이나 휴일에 만 18세 이하 소아 환자가 신속하게 외래 진료를 받을 수 있도록 운영하는 소아청소년 야간·휴일 의료기관 제도이다.이날 기자회견에 참석한 시민 A씨는 "당진에서 중학생 아이 둘을 키우고 있다. 저는 아직도 우리 아이가 아팠던 날을 잊지 못한다. 진료받을 곳을 찾지 못해서 아픈 아이를 데리고 다른 지역까지 갔다. 그때는 아이가 무사히 치료 받기만 바랐다. 하지만 고비를 넘기고 나서야 우리 아이가 가까운 곳에서 진료를 받을 수 있었으면 좋았겠다는 생각을 했다"라고 말했다.그러면서 "아픈 아이를 안고 병원을 찾아 헤매는 부모의 마음은 막막할 수밖에 없다. 모든 가정이 다른 지역으로 이동해 진료를 받을 수 있는 여건을 갖춘 것도 아니다"라며 "당진에 달빛어린이병원이 꼭 필요한 것도 그 때문이다"라고 말했다.시민 B씨도 "3살, 11살 두 아이를 키우고 있다. 아이를 키우는 부모들에게 가장 힘든 시간은 평일 저녁과 주말에 아이가 아픈 것이다. 당장 달려갈 수 있는 병원이 없다는 게 문제다. 아침까지 참고 병원으로 가야 한다. 하지만 주변 부모들의 이야기를 들어보니, 아이가 갑자기 아프면 야간에 천안이나 아산, 서울 병원까지 가는 경우도 있었다. 이게 당진에 살고 있는 부모들의 현실이다"라고 토로했다.기자회견에 참석한 C씨는 "달빛어린이병원은 새로운 병원을 설립하는 게 아니다. 기존에 있는 소아청소년과에 야간이나 주말에도 진료를 할 수 있는 시스템을 구축하는 것이 핵심"이라며 "당진시와 병원, 시민들이 머리를 맞대고 이 문제를 논의할 필요가 있다"라고 말했다.한편, 추진위가 최근 당진시민 500여 명을 대상으로 설문 조사를 벌인 결과 '아이가 야간이나 휴일에 아파도 당진 안에서 안심하고 진료를 받을 수 있는 병원이 필요하다'라는 의견에 95%의 시민이 동의했다. 응답자의 55.3%는 맞벌이 가정이다.