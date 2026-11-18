큰사진보기 ▲18일 울산시청 상황실에서 국민권익위원회(중앙행정심판위원회)와 시민 권익 증진 및 행정심판제도 운영을 위한 업무협약을 체결한 김상욱 울산시장, 조소영 중앙행정심판위원회 위원장 및 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다 ⓒ 울산시 관련사진보기

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울산시와 국민권익위원회(중앙행정심판위원회)가 18일 시민 권익 증진·행정심판제도 운영을 위한 업무협약을 체결했다.양 기관의 협력체계를 강화하고, 시민들이 보다 편리하고 신속하게 권리를 구제받을 수 있도록 행정심판제도 운영 여건을 개선하기 위한 협약이다.18일 오후 1시 30분 울산시청 본관 7층 상황실에서 열린 협약식에는 김상욱 울산시장과 조소영 중앙행정심판위원회 위원장 등 양 기관 관계자 10여 명이 참석했다.주요 협약 내용은 ▲행정심판 관련 법령 및 제도 개선 ▲행정심판위원회 운영정보 공유 및 화상 구술심리 운영 협력 ▲행정심판 청구권 남용 사건 공동 대응 ▲행정심판제도 발전을 위한 기관 간 인사교류 등이다.특히 양 기관은 화상 구술심리를 활성화해 시민들의 원거리 이동 부담을 줄이고 행정심판 이용 편의를 높일 계획이다. 이와 함께 제도 개선과 인사교류 등 다양한 분야에서 협력을 확대해 나갈 예정이다.김상욱 울산시장은 "이번 협약이 시민들이 보다 편리하고 신속하게 권리를 구제받는 계기가 되기를 기대한다"라며 "앞으로도 중앙행정심판위원회와 긴밀히 협력해 시민의 권익을 보호하고 신뢰받는 행정을 구현하는 데 최선을 다하겠다"라고 말했다.이와 관련해 울산시는 12월 1일부터 시민들의 민원 상담부터 접수까지 전화 한 통으로 해결하는 '120 울산민원센터 민원접수'를 시행한다.시민이 120 울산민원센터(052-120)로 전화하면 상담사가 먼저 상담을 통해 해결할 수 있는 사항을 안내한다. 접수 대상은 울산시 소관 사무 중 비법정민원이다. 정책 제안·진정·복합민원 등 공식적인 검토와 답변이 필요한 민원은 국민신문고로 연계하고, 생활 불편 신고 등 신속한 현장 조치가 필요한 민원은 울산민원포털을 통해 접수한다.시행을 앞둔 18일, 울산시는 오후 2시 시청 본관 2층 대강당에서 전 부서 민원업무 관련 담당자 300여 명을 대상으로 '120 울산민원센터 민원 접수 시행을 위한 직원 설명회'를 가졌다.울산시는 설명회에서, 민원 유형별 접수 기준과 달라지는 접수 방식, 부서별 역할 등을 직원들에게 안내하는 한편 실제 상담관리체계(시스템) 화면을 활용해 접수된 민원 확인, 담당 부서 이관, 처리결과 등록과 안내 등 체계(시스템) 사용 방법도 교육했다.울산시 관계자는 "본격적인 민원 접수 시행에 앞서 상담관리체계(시스템)에 국민신문고 연계, 민원 접수 및 담당 부서 이관, 결과 문자 안내 등의 기능을 개선했다"라며 "또한 주요 민원 부서와의 소통 간담회와 전담소통관 사전 설명회 등을 통해 부서 의견을 수렴하고, 민원 유형별 접수 기준을 마련하는 등 시행 준비를 마쳤다"라고 밝혔다.그러면서 "120 울산민원센터에서 접수한 민원이 신속·정확하게 처리되기 위해서는 전부서에서 바뀐 업무 절차와 체계를 충분히 숙지하는 것이 중요하다"라며 "앞으로 시민들이 052-120 전화 한 통으로 상담부터 민원 접수까지 편리하게 이용하는 시민 중심의 민원서비스를 제공해 나가겠다"라고 말했다.