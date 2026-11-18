큰사진보기 ▲1심 무죄 선고받은 추경호, 껴안는 장동혁추경호 대구시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 내란 중요임무 종사 혐의 사건 선고공판을 마친 뒤 국민의힘 장동혁 대표, 정점식 원내대표를 비롯한 당 지도부와 기쁨을 나누고 있다. 이날 추 시장은 1심에서 무죄 선고를 받았다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

"우리 당 안에도 '내란몰이' 세력이 있었다. 개인의 이익을 위해 당의 몰락을 바라는 자들이다."

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큰사진보기 ▲장동혁 대표, 안철수 의원과 회동국민의힘 장동혁 대표가 13일 국회 의원회관에서 안철수 의원과 면담을 마친 후 인사하고 있다. 이날 면담은 장 대표가 안 의원에게 먼저 제의해 성사됐다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

장동혁 국민의힘 당 대표가 추경호 대구광역시장의 1심 무죄 판결을 계기로 당내 반대파를 향해 징계의 칼을 빼 들었다. 추 시장의 재판 과정에서 '거짓 증언과 모함'을 한 당내 인사들이 있었다며 엄정한 조치를 예고한 것이다. 최근 '조작 징계' 논란 속에서 정치적 위기에 몰린 장 대표가, 추 시장의 무죄를 발판 삼아 반전을 꾀하는 모습이다.여기에 안철수 국민의힘 국회의원도 가세했다. 안 의원은 당무 감사를 통한 기록과 공천 불이익, 관련 인사 징계는 물론 당 밖 인사의 복당 불허까지 구체적으로 제안했다. 최근 한동훈 무소속 의원의 복당을 반대하며 장 대표와 보조를 맞춰온 안 의원이 이번에도 힘을 실어준 셈이다. 사실상 한 의원과 친한동훈계 인사들을 겨냥한 '반한동훈' 연대가 만들어지는 모양새이다.장동혁 대표는 18일 오후 본인의 페이스북에 "추경호 대구시장, 결국 무죄! 정의와 상식의 승리다"라며 "사법부의 올바른 판단에 경의를 표한다"라고 밝혔다. 그는 특검의 기소를 '조작 기소'로 규정하며 "특검은 감히 항소할 생각도 하지 말라"라고 경고했다. 나아가 "이 정권의 '내란몰이'는 끝났다"라며 "진짜 내란 세력은 이재명과 민주당"이라고 주장했다.특히 "우리 당 스스로도 돌아봐야 한다"라며 화살을 당 내부로 돌렸다. 그는 "거짓 증언과 모함으로 추경호 시장과 우리 당을 벼랑으로 몰고 갔다"라며 "정치적 이익을 위해 당을 위험에 빠트리는 자들은 동지라고 할 수 없다, 명백한 해당 행위에 엄정한 조치를 취할 것"이라고 경고했다.구체적인 거명은 없었으나, 재판 과정에서 추 시장에게 불리한 증언을 한 당내 인사들을 겨냥한 것으로 풀이된다.안철수 의원은 한발 더 나아갔다. 그는 같은 날 페이스북에 '추경호 대구시장의 무죄, 이제 당이 단죄할 시간입니다'라는 제목의 글을 올리고 "오직 한 사람을 위해 유죄 기우제를 지낸 무리를 정리해야 한다"라고 주장했다.안 의원은 "법원의 거듭된 증인 요구에도 비겁하게 '폐문부재(기자 주 : 주소지는 맞지만 사람이 없어 서류 송달 불가능한 상태)' 뒤에 숨은 자를 옹호하고 법정에서는 추 시장을 궁지로 모는 증언을 하며, 진실을 말한 동지를 모함했다"라고 비난했다.이어 "당이 해산 위기에 처하면 헐값에 당 밖의 사람에게 헌납하려는 계산이었다"라며 "우리는 추 시장 재판에서 피아를 확실히 식별했다"라고 주장했다.장 대표를 향해서는 세 가지 조치를 제안했다. 당무 감사에서 재판 과정의 처신과 증언을 기록해 향후 공천에 반영하고, 해당 행위자는 지위고하를 막론하고 책임을 물으며, 당 밖에서 동조한 사람들의 복당도 허용하지 말자는 것이다.안 의원은 "썩은 가지를 쳐내야 뿌리가 다시 소생한다"라며 "당 밖의 한 사람을 추종하며 생계형 분열을 일으키는 자들을 단죄하고 일소합시다"라고 목소리를 높였다.안 의원 역시 실명을 언급하지는 않았지만, '당 밖의 한 사람'은 한동훈 무소속 의원을 가리키는 것으로 해석된다.앞서 안 의원은 지난 7월 추 시장의 재판에 증인으로 출석해 한동훈 당시 국민의힘 대표가 의원들에게 당사 집결을 처음 공지한 것으로 안다고 증언했다. 한 의원이 이를 거짓 선동이라고 반박하면서 양측의 갈등이 격화됐다.공교롭게도 두 사람의 '반한동훈' 행보는 최근에도 이어졌다. 지난 12일 안 의원은 한 의원의 복당을 요구하는 움직임을 비난하며 "차라리 창당하길 바란다"라고 직격했다. 이튿날인 13일에는 장 대표가 먼저 안 의원에게 회동을 제안해 국회 의원회관에서 약 30분간 만났다.당시 장 대표는 안 의원에게 "중진 의원으로서 중심을 잡고 역할을 해 주셔서 감사하다"라는 뜻을 전한 것으로 알려졌다. 국민의힘 내부에서 한 의원에 대한 '조작 징계' 의혹이 불거지며 갈등이 격화하던 시점이었다. 이러한 상황에서 추 시장의 무죄 판결이 장 대표와 안 의원의 당내 책임론에 새로운 계기가 된 것이다.정작 한동훈 의원은 이날 추 시장의 무죄 판결을 환영했다. 한 의원은 이날 장인상 발인을 마친 뒤 페이스북을 통해 "추경호 시장에 대한 법원의 무죄 판결은 제가 구속영장청구 당시를 비롯해 여러 차례 지적해 왔듯이 특검의 무리한 수사와 기소에 따른 당연한 귀결이고 환영합니다"라고 밝혔다. 장 대표와 안 의원이 제기한 당내 책임론에 대해서는 별도로 언급하지 않았다.