큰사진보기 ▲17일 기후위기대전시민행동 상반기 세미나정록 메가규탄행동 위원장이 강의하고 있다. ⓒ 기후위기대전시민행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲초광역특구법, 무엇이 문제인가?강의자료 중 ⓒ 메가규탄행동 정록 공동집행위원장 관련사진보기

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큰사진보기 ▲초광역특구법, 무엇이 문제인가?강의자료 중 ⓒ 정록 메가규탄행동 공동집행위원장 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 김가희씨는 기후위기대전시민행동 활동가입니다.

지난 17일 기후위기대전시민행동은 '초광역특구법, 무엇이 문제인가' 세미나를 진행했다. 최근 이재명 정부가 3대 메가프로젝트를 발표하면서 메가특구법이 '지방주도성장을 위한 초광역권전략산업 특구 지정 및 운영에 관한 특별법안'(아래 초광역특구법)으로 명칭을 바꿔 지난 10월 발의되었다. 이 법안은 정부의 3대 메가프로젝트(반도체·피지컬 AI·AI 데이터센터) 투자를 총력 지원하고, 수도권 중심 구조를 '5극 3특' 체제로 전환하기 위한 목적을 가지고 있다.지역균형발전과 첨단 전략산업 육성이라는 명분을 앞에서 발의한 '초광역특구법'은 노동, 주거, 의료, 농업, 환경 등 많은 영역에서 300여 개가 넘는 특례 및 규제 완화를 총망라하고 있다. 이날 세미나는 이 법안이 사회 공공성을 훼손한다는 판단 하에, 이 법안이 가진 문제점을 확인하기 위해 마련했다.이날 발제를 맡은 정록(메가특구법 저지와 3대 메가프로젝트 규탄 공동행동 공동집행위원장)은 전력, 토지, 용수, 노동의 기본을 지키지 않는 법으로 과연 지역균형발전이 가능한 것인지 질문을 던졌다.정록 공동집행위원장은 "지역균형발전은 2002년 '경제자유구역특별법', 2004년 국가균형발전 특별법, 기업도시 특별법 등 현재까지 '기업유치'와 '규제완화'라는 이름으로 20년 전부터 나오던 말이었다"고 말했다. 이어 "현재까지 총 67종의 특구유형에 1281개 특구가 지정되었고, 모든 정부에서 특구가 대거 지정되면서 226개 기초지자체 중 한번도 특구가 지정되지 않은 곳은 15곳이다"라고 설명했다.그는 "20년 동안 이어져 온 지역균형발전으로 오히려 지역 소멸, 의료, 교육, 교통 등 기본공공서비스 부재 지역이 속출했으며, 수도권 외 지역은 온갖 부동산 개발사업(관광레저), 에너지 개발사업, 폐기물 시설 그리고 송전선로로 가득 찼다"고 지적했다.이어 "그간 실패 원인을 자원의 집중 부족과 기업 유치 실패에서 찾았다"며, "더 많은 자본을 끌어오면 (성공이) 가능하다고 믿는 현 정부의 성장 중심 (사고가) 바탕이 된 것이다"라고 덧붙였다.이재명 정부는 6월 29일 '반도체, AI 데이터센터, 피지컬AI' 라는 3개 산업에 1800조 원을 투자하는 메가프로젝트를 삼성·SK 총수와 함께 발표했다. 정부는 반도체 공장과 AI데이터 센터가 사용할 전력과 용수, 토지를 공급하는 인프라 조성 역할을 자처한 셈이다. 속도전, 거점전, 선도전을 위한 국가 총력 지원체계를 선언하며, 지난 16일 충청권 메가프로젝트 착공식을 개최하기도 했다.위원장은 "AI 산업에 대한 과도한 낙관과 환상에 기반"하고 있다고 지적하며, "10년 전 '4차 산업형명'과 현재의 AI의 근본적 차이는 불분명하다"고 주장했다. 이어 "더 중요한 건 이 산업이 막대한 전력과 용수, 땅과 노동"을 필요로 한다는 것이라며, 이것이 "기후생태위기를 심화시킨다"고 설명했다.이어 "전력은 용인반도체(15GW), 광주반도체(6.3GW), AI데이터센터(18.4GW)로 총 40GW가 추가전력이 필요하다. 핵발전소 하나 당 1GW로 치면 40개가 필요하다는 것이다. 이 전력을 위해서 가스발전소, 핵발전소 수명연장과 신규건설, SMR(소형모듈원자로), 재생에너지 등 모든 발전소 증설을 공식화 했다"라고 말했다. 또 "초광역특구법 175조부터 211조까지 '재생에너지특별선도단지'를 위한 포괄적인 규제특례조항 및 184조 인허가 의제 조항으로 44개의 법률을 무력화하여 농지에 태양광이 전면적으로 깔릴 것이다"라며 우려를 표했다.또한 토지에 관하여 "반도체공장과 데이터센터 건설을 위해서는 거대한 부지와 발전 송전시설, 도로 등이 필요하다. 한국의 경우 대부분 산림을 파괴하거나 농지를 전용하는 방식으로 가능하며, 초광역특구법 토지이용계획(20조), 농지법 특레(88,89조), 인허가의제(21조), 산지산림보호구역(39조) 등을 통해 농지와 산림을 특구산업단지를 위한 용도로 전용할 수 있게 하고 있다"며 설명했다.이어 "하루 180만 톤의 용수를 만들어 내기 위해 댐 건설을 간소화(20조, 43조)하거나 기존 농업용수기반시설을 전용 할 수 있는 조항(48조)가 담겨있다. 이는 노동력도 마찬가지다. 장시간 불안정 노동을 강요하는 조항들로 구성되어 있다. 비정규직 계약기간을 2년에서 4년 연장(134조), 주 52시간 이상 노동시간 연장(132조, 133조), 그리고 더 심각한 건 유해화학물질 명칭을 비공개 할 수 있는 조항(138조)이다. 반도체 노동자의 건강권에 심각한 위협을 줄 수 있다"라고 지적했다.위원장은 "기후생태위기가 더욱 악화함에도 정부와 자본은 메가프로젝트라는 폭주를 시작하며, 수백 조 원의 이윤은 재벌과 일부 계층에게 쌓여가지만, 대다수 노동자, 농민, 자영업자들의 민생위기에는 더욱 심각해진다. 초광역특구법은 메가프로젝트가 추진될 때, 세계가 어떤 모습이 될 것인지를 법률로 미리 드러낸 것"이라며 "삶의 모든 영역과 지구가 자본의 무한 축적에 파괴되지 않고 살아가기 위한 저항과 투쟁의 거대한 동맹이 필요하다"고 강조했다.기후위기대전시민행동은 초광역특구법에 이어 3대 메가프로젝트에 대한 지역 영향과 위험에 대한 강연을 마련하고, 초광역특구법 문제에 대해 면밀히 대응해 나갈 계획이다.