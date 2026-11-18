큰사진보기 ▲경기 동두천 옛 성병관리소(낙검자 수용소) 건물이 철조망과 펜스에 둘러싸여 폐허로 남아 있다. ⓒ 복건우 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국가 폭력의 현장을 역사의 장으로 바꾸기 위해 투쟁해온 동두천옛성병관리소철거를위한공동대책위원회 관계자들이 지난 3월 7일 오후 서울 종로구 광화문 서십자각 앞에서 열린 ‘2026년 3·8 세계 여성의 날 기념 제41회 한국여성대회’에서 성평등 디딤돌을 수상한 뒤 수상 소감을 발표하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲이장희 한국외대 명예교수. ⓒ 이장희 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이 이장희 한국외대 명예교수(국제법)는 서울자주평화연대 대표상임의장을 맡고 있습니다.

1973년 설치된 동두천 옛성병관리소는 미군 기지촌 여성들을 강제수용했던 국가폭력의 현장이다. 동두천 옛성병관리소는 1973년부터 1996년까지 국가가 운영했던 낙검자(성병검사탈락자)수용소이다.성병관리소는 전국에 40곳이 넘었지만, 지금 동두천을 제외하면 건물조차 없다고 한다. 옛성병관리소는 1970년대, 대한민국 국민 1인당 국민총소득(GNI) 254 달러에 처한 한국경제에서 외화벌이 유일 수단인 미군 상대 직업여성을 강제 관리하기 위해 정부가 직접 설치한 것이다. 이는 미군 상대 직업여성의 성병 체크를 명분으로 더 많은 미군을 호객하여 국가 외화벌이를 위해서 만든 국가시설이자 국가사업이었다.50년이 지난 후 2023년 동두천시가 관광개발을 위해서 철거를 예고했다. 이에 이듬해 2024년 8월부터 전국 59단체가 '동두천엿성병관리소철거저지를 위한 공동대책위원회'(공대위)를 출범하고 철거 반대 천막농성에 들어갔다. 공대위는 국가가 성매매를 조장한 역사의 흔적을 보존해야 한다며 건물 인근에서 천막농성을 시작해 현재 800일을 넘겼다.그 사이 많은 사회적 대화를 통해서 중앙정부, 동두천시, 공대위는 철거보다는 성병관리소 존치가 단순히 역사적 의미를 넘어서 지역관광에도 이득이 될 것이라는 협력적 입장을 표명했다.동두천시는 처음에는 70년대 외화벌이 수단인 미군 상대 직업여성 희생자의 진실을 역사 현장에서 몽땅 지우려 하였다. 하지만 시민단체가 후세대 교육장으로 반드시 남기려고 시설 보존 및 그 철폐를 끈질기게 반대하고 투쟁한 결과로 지난 8월 25일 5자협의체에서 완전 철거가 아닌 원형보존 조건으로 관리소 이전·보존 원칙에 의견 일치를 봤다.현재는 중앙정부, 경기도, 동두천시, 옛 성병관리소 철거저지 공대위 등이 참여하는 대화협의체가 그 마지막 이행 해법을 논의 중이다. 여기서 마지막 걸림돌은 관리소 이전 재정 분담이다. 국가와 지역정부 간 재정 분담 전가로 소모전을 겪고 있다고 한다.거두 절미하고 관리소는 국가 차원에서 설립된 것이므로 중앙정부 부서가 책임지고 관리소 이전 관련 재정을 포함한 여타 모든 문제도 책임지고 조속히 마무리 지어야 한다.종합 판단컨대, 성병관리소 설치의 초기 목적이 70년대 초 범국가경제 차원의 외화벌이였다. 이과정에서 국가폭력으로 여성 낙검자의 기본적 인권을 심각하게 침해하였다. 이는 대한민국이 가입한 국제인권규약상 국제인권 침해 차원의 문제로서 대한민국 국가 공권력이 국가정책상 여성 성매매를 조장한 것이 명백하다.피해여성 관련자의 동의 없는 성병관리소 철거는 국가의 과거 치부와 범죄를 고의적으로 지우려는 행위다. 2025년 1월 15일 UN인권이사회는 대한민국 정부에 협의서한을 보냈고, 3개 유엔 인권이사회 특별보고관도 성병괸리소 철거 계획은 국제인권기준에 위반이라고 밝혔다.본디 국제인권침해에는 엄격한 국가책임이 따른다. 국가책임(international responsibility)이란 국제법 주체인 국가 및 국제기구가 구속력 있는 국제법 위반 행위를 했을 때 그에 대한 법적 책임 및 손해배상을 지는 것이다.유엔은 1949년 인신매매 금지 및 타인의 매춘 행위 착취 금지 협약을 체결했다. 이 협약에 대한민국도 1962년 서명한 바 있다. 국가책임 종류에는 진상규명, 피해자에 대한 사과, 손해배상, 재발 방지 약속 등이 있다.그래서 공대위와 시민사회는 국가가 조장한 이러한 여성인권 침해 역사의 현장을 잘 보존하여 후세 교훈으로 삼으려고 한 것이다. 타협책인 원형 보존을 조건으로 한 성병관리소 이전도 국가의 책무로서 그 재정은 당연히 중앙정부가 부담해야 한다. 이재명 대통령도 경기도지사 시절부터 기지촌 여성인귄 침해 시설에 대한 보존 원칙을 약속한 바 있다.중앙정부의 재정 부담만이 대한민국이 위반한 1949년 유엔의 인신매매금지 국제협약 위반에 대한 최소한 국가책임 해제 출구 전략일 수 있기 때문이다.정부는 800일 이상 천막농성을 해온 공대위의 요구, 즉, 역사와 인권 회복이라는 대의에 귀를 기울여야 한다. 정부는 공대위가 요구하고 있는 역사와 인권 회복의 의미를 살려 5자 협약을 조속히 이행하기 바란다.또 성평등가족부는 이전·보존 연구용역 예산을 즉각 복원하여 확정해야 한다. 중앙정부 부서의 책임 있는 용단과 그 실행을 촉구한다.