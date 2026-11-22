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덧붙이는 글 |

[김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

언론인·사가·독립운동·정치인 등 다방면으로 활동한 그는 다양한 글을 남겼다. 특정의 울타리를 넘어선 글쟁이기도 하다. 문기(文氣)가 독특하여 어떤 글은 시대를 훌쩍 뛰어넘는다. 학식의 넓이와 깊이가 있었어서 일 터이다.'한국과 한국인'은 1949년 12월 경향신문사에서 발행한 <신경향>에 쓴 글이다. 다소 긴 논설이어서 여기서는 서두 부분을 소개한다.경향신문사에서 월간잡지 <신경향>을 창간하면서, 나에게 '한국과 한국인'을 제목삼아 한편 글월을 써달라고 하였다. 사양하다 못하여 쓰기로 하였다.나는 지금 누구나 마찬가지로 하나의 대한민국 백성이다. 그저 다만 그렇게 되어 있을 뿐 아니라, 속마음으로 대한민국을 지지하여 어떻게 참으로 민주역량이 집결된 진정한 민주주의 민족독립국가로서 강토통일, 민족귀합이 완성될 것인가고 마음을 졸이고 있는 사람이다.그런데, 3.1운동 이래 해외에 수립되어 있던 대한민국이고, 지나간 해 제헌국회에서 국호를 대한민국으로 확정되어 이른바 법통을 받아 내리게 되었은 즉, 한국 또는 한민족은 공용상으로 부르는 명칭이 되어 있다. 그러나 '한'이란 그 말이, 말로서 매우 좋은 것임에 불구하고, 국명·민족명으로서는 그다지 동경되지 않는 말이다.다만 일제시대 일본의 어용학자들이 계획적으로 부여·고구려 등 '백민계(白民系)'와 신라 등 '한계(韓系)'를 분별하여, 전자는 '만주족'이라 하고, 후자를 '한(韓)'이라고 하여 하필 '반도민족'이라고 하였던 것인데, 그것은 학적으로도 근거 없고 또 한이 남부 반도에만 국한된 것도 아닌 것이니, 이 점 전조선계통을 한민족이라고 해서 어그러짐은 조금도 없다.'한'은 대(大)요 일(一)이요 성다(盛多)요 또 작위 즉 하고, 또 '한'다는 의도까지를 표현한 말로, 공간·시간 및 시공을 지배하고 창작하는 작(作) 위(爲)까지를 함축하는 말로서, 그 어의(語義) 매우 좋다고 한 이유가 여기에 있다.해제 너무 길었으나, 한민족은 그 본질에서 위대한 민족이라고 직시 단언하여 둔다.첫째, 동아시아 대륙의 축요부에 있어, 혈연으로도 중화민족과 일본민족에게 연계의 관계를 가졌으니, 위대하다.둘째, 동방문화의 창시자로서 중국문화에 거대한 기여를 하였고, 일본문화에는 그 상대에 근간부를 이루어 있으니 위대하다.셋째, 남한 지방에서 역대 수삼천년 동안 사방으로 짓쳐들어오는 한종족(漢種族)·북방 모든 종족, 일본민족 등의 몇 백회에 걸친 침략을 거듭 막아내었고, 일제 40년의 식민지 노예화를 깨치기 위한 모든 운동으로써 극복하였다.기미년 3.1투쟁, 청산리 항전과 허다한 의병투쟁과 1929년 기사의 광주학생투쟁 등등. 해내의 합법 비합법의 온갖 투쟁을 통하여 싸우고 오던 중, 연합군의 승리를 만나, 뜻 있으면 일 반드시 이룬다는 인류 가륵한 이념을 현실로 나타내었으니 위대한 것이다.한민족은 최대한의 반항 투쟁의 그늘로 최소한도의 민족생존 기업(基業)을 지켜오고 있는 이만치, 백번 단련된 시위쇠 모양으로 검질긴 탄력성 있어서 고난을 견디어 내면이 현실에서 잘 싸우는 특장이 있다. 그점에서 확실히 위대한 것이고, 이 특수한 민족성을 간과 혹 무시하고서는 한민족과의 정치관계에서 반드시 실패 할 것이다. (주석 1)주석2> <선집> (2).