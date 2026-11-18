큰사진보기 ▲1심 무죄 선고받은 추경호, 껴안는 장동혁추경호 대구시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 내란 중요임무 종사 혐의 사건 선고공판을 마친 뒤 국민의힘 장동혁 대표, 정점식 원내대표를 비롯한 당 지도부와 기쁨을 나누고 있다. 이날 추 시장은 1심에서 무죄 선고를 받았다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

"추경호 고생했다!"

"추경호는 죄가 없다!"

큰사진보기 ▲추경호 대구시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 내란 중요임무 종사 혐의 사건 선고공판을 마친 뒤 입장을 밝히고 있다. 이날 추 시장은 1심에서 무죄 선고를 받았다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추경호 대구시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 내란 중요임무 종사 혐의 사건 선고공판을 마친 뒤 입장을 밝히고 있다. 이날 추 시장은 1심에서 무죄 선고를 받았다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

긴장한 모습으로 입정했던 추경호 대구시장이 결국 웃었다.법원이 12.3 내란의 밤 국민의힘 원내대표로서 비상 의원총회 장소를 연거푸 바꿨던 추경호 시장에 대해 무죄를 선고하면서다. 추 시장은 "지금 정권은 정치 탄압을 중단하고 민생을 챙기라"고 말했다.선고 직후 추 시장은 지지자들의 환호 속에 카메라 앞에 섰다. 국민의힘 의원들도 모처럼 미소를 지었다. 장동혁 국민의힘 대표는 추 시장을 껴안아 격려했고, 정점식 원내대표를 비롯한 현역 의원 32명도 박수갈채를 보냈다.18일 오후 서울중앙지방법원 형사합의34부(재판장 한성진 부장판사)는 추 시장(12.3 내란 당시 국민의힘 원내대표) 내란중요임무종사 사건 1심 판결에서 무죄를 선고했다.한 재판장은 ① 2024년 12월 3일 밤 11시 22분 당시 추경호 원내대표와 윤석열씨의 통화를 두고 "통화 내용 전체 취지는 '미리 알려주지 못해 미안하다'는 것과 '비상계엄의 영향을 걱정하지 말라'는 것으로 판단된다"면서 내란특검(특별검사 조은석) 주장을 일축했다.특검은 추 원내대표가 이 통화에서 비상계엄 선포를 반대하지 않은 점에 주목했지만, 한 재판장은 "윤석열로부터 비상계엄 해제 요구안 의결 저지 요청을 받았다고 보기 어렵다"고 판단했다. "추경호가 이 비상계엄 이후 조치에서 윤석열 내지는 김용현 국방부 장관과 연락 또는 접촉했음을 인정할 증거도 없다"고 강조했다.한 재판장은 ② 추 원내대표가 비상계엄 해제를 위한 본회의 개의를 앞두고 의원총회 장소(국회→당사→국회→당사)를 여러 차례 바꿔 공지한 데 대해 "당시 경찰이 국회 외곽을 봉쇄한 상황이었다"며 "이와 관련한 피고인의 진술을 배척할 수 없다"고 했다.③ '신속히 국회로 가야 한다'는 한동훈 국민의힘 대표의 요청을 거부한 데 대해선 "중진 의원들이 당사로 올 테니 의견을 들어보자는 취지로, 대표의 요구를 거부하는 것이라고 단정하기 어렵다"고 판단했다.한 재판장은 윤석열의 비상계엄 해제 의결 저지 요청 및 그 요청을 추 원내대표가 승낙했다는 특검의 주장에 대해 "특검이 제출한 증거만으로는 입증되지 않는다"고 했다. 또 추 원내대표가 윤석열 내란의 집단 구성원에도 해당되지 않는다고 봤다.추 시장은 선고 직후 법원 앞에서 기자들과 만나 "법과 원칙에 따라 공정한 판결을 해 주신 재판부께 감사드린다"고 말했다.이어 "긴 시간 동안 저를 믿고 격려와 응원을 보내주신 대구 시민과 국민, 당 지도부와 동료 의원들, 당 지도부께도 감사드린다"고 말했다. 법원 앞을 찾은 그의 지지자들도 환호로 답했다.그는 "대구 시민들께서 저를 믿고 선택해 주셨기 때문에 앞으로 시정을 챙기는데 혼신의 힘을 다하겠다"고 약속했다.이재명 정권에 대해서는 "민생이 굉장히 어렵고, 지방은 더 어렵다"며 "정치탄압을 즉각 중단하고, 민생을 챙기는데 최우선으로 하시길 바란다"고 말했다.장동혁 대표는 선고 직후 자신의 페이스북에 "정의와 상식의 승리"라며 "애당초 특검이 억지로 엮은 말도 안 되는 기소였다. 이런 걸 바로 '조작 기소'라고 한다. 감히 항소할 생각도 하지 말라"고 날을 세웠다.