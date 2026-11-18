"추경호 고생했다!"
"추경호는 죄가 없다!"
긴장한 모습으로 입정했던 추경호 대구시장이 결국 웃었다.
법원이 12.3 내란의 밤 국민의힘 원내대표로서 비상 의원총회 장소를 연거푸 바꿨던 추경호 시장에 대해 무죄를 선고하면서다. 추 시장은 "지금 정권은 정치 탄압을 중단하고 민생을 챙기라"고 말했다.
선고 직후 추 시장은 지지자들의 환호 속에 카메라 앞에 섰다. 국민의힘 의원들도 모처럼 미소를 지었다. 장동혁 국민의힘 대표는 추 시장을 껴안아 격려했고, 정점식 원내대표를 비롯한 현역 의원 32명도 박수갈채를 보냈다.
"추경호, 비상계엄 이후 윤석열·김용현과 접촉한 증거 없다"
18일 오후 서울중앙지방법원 형사합의34부(재판장 한성진 부장판사)는 추 시장(12.3 내란 당시 국민의힘 원내대표) 내란중요임무종사 사건 1심 판결에서 무죄를 선고했다.
한 재판장은 ① 2024년 12월 3일 밤 11시 22분 당시 추경호 원내대표와 윤석열씨의 통화를 두고 "통화 내용 전체 취지는 '미리 알려주지 못해 미안하다'는 것과 '비상계엄의 영향을 걱정하지 말라'는 것으로 판단된다"면서 내란특검(특별검사 조은석) 주장을 일축했다.
특검은 추 원내대표가 이 통화에서 비상계엄 선포를 반대하지 않은 점에 주목했지만, 한 재판장은 "윤석열로부터 비상계엄 해제 요구안 의결 저지 요청을 받았다고 보기 어렵다"고 판단했다. "추경호가 이 비상계엄 이후 조치에서 윤석열 내지는 김용현 국방부 장관과 연락 또는 접촉했음을 인정할 증거도 없다"고 강조했다.
한 재판장은 ② 추 원내대표가 비상계엄 해제를 위한 본회의 개의를 앞두고 의원총회 장소(국회→당사→국회→당사)를 여러 차례 바꿔 공지한 데 대해 "당시 경찰이 국회 외곽을 봉쇄한 상황이었다"며 "이와 관련한 피고인의 진술을 배척할 수 없다"고 했다.
③ '신속히 국회로 가야 한다'는 한동훈 국민의힘 대표의 요청을 거부한 데 대해선 "중진 의원들이 당사로 올 테니 의견을 들어보자는 취지로, 대표의 요구를 거부하는 것이라고 단정하기 어렵다"고 판단했다.
한 재판장은 윤석열의 비상계엄 해제 의결 저지 요청 및 그 요청을 추 원내대표가 승낙했다는 특검의 주장에 대해 "특검이 제출한 증거만으로는 입증되지 않는다"고 했다. 또 추 원내대표가 윤석열 내란의 집단 구성원에도 해당되지 않는다고 봤다.
이재명 정권 겨눈 추경호 "민생 최우선으로 챙겨라"
추 시장은 선고 직후 법원 앞에서 기자들과 만나 "법과 원칙에 따라 공정한 판결을 해 주신 재판부께 감사드린다"고 말했다.
이어 "긴 시간 동안 저를 믿고 격려와 응원을 보내주신 대구 시민과 국민, 당 지도부와 동료 의원들, 당 지도부께도 감사드린다"고 말했다. 법원 앞을 찾은 그의 지지자들도 환호로 답했다.
그는 "대구 시민들께서 저를 믿고 선택해 주셨기 때문에 앞으로 시정을 챙기는데 혼신의 힘을 다하겠다"고 약속했다.
이재명 정권에 대해서는 "민생이 굉장히 어렵고, 지방은 더 어렵다"며 "정치탄압을 즉각 중단하고, 민생을 챙기는데 최우선으로 하시길 바란다"고 말했다.
장동혁 대표는 선고 직후 자신의 페이스북에 "정의와 상식의 승리"라며 "애당초 특검이 억지로 엮은 말도 안 되는 기소였다. 이런 걸 바로 '조작 기소'라고 한다. 감히 항소할 생각도 하지 말라"고 날을 세웠다.