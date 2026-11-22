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덧붙이는 글 |



[김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

제2대 국회의원에 당선되어 이승만 정권의 폭주를 막고 갈라진 남북의 통합, 경제발전 등 산적한 현안을 다루고자 준비를 서둘렀다. 뜻을 함께하는 무소속 의원이 많아서 안심되었다. 제헌국회의원 선거는 민정장관 재직 중이어서 출마할 수 없었다. 제헌국회에서 하지못한 친일파 청산문제도 그의 과제이고, 백범과 몽양의 유업 중에는 그의 몫이 많았다.1941년 1월 부안의 김부례와 재혼하여 새 가정을 꾸리면서 생활의 안정을 찾았다. 강단과 총기는 여전하고 필력과 언설도 수구못지 않았다. 그에게 기대하는 지식인과 국민도 많았다.해방공간에서 줄곧 '중도우파'의 노선을 지켜왔음으로 국회에서 이에 대한 공간확대가 요구되고 있었고 지지하는 정치인도 적지 않았다.그런데 모든 것이 일시에 무너졌다. '모든 것' 중에는 그의 삶도 포함되었다. 1950년 6.25 한국전쟁이다. 북한군의 전면 남침으로 국토가 유린되고 많은 국민이 희생되었다. 그는 북쪽으로 끌려갔다.▲ 6월 27일, 북한 공산군의 서울 침공에 서울을 탈출하려다가 이루지 못함.6월 27일, 수행하는 청년 한 사람을 앞세우고 남편과 내가 한강 다리까지 걸어서 나왔을 때는 벌써 저녁이었습니다. 남편은 그 경황없는 속에서도 친지들에게 사태가 급하다는 것을 알리느라고 출발이 약간 늦었습니다만, 피난 인파에 이리 밀리고 저리 밀려, 결국 다리를 넘지 못하고 만 것이, 남편과 우리 가정에 크나큰 비극을 가져온 것이었습니다.(김부례 '기도의 나날 속에').▲ 9월 21일, 공산군 정치보위부에게 연행되어 26일, 북한으로 납치됨.아버지 내외분은 돈암동 친척 집에 피하여 숨어있었던바, 눈이 뒤집힌 공산정치 보위대가 총동원하여 이틀 동안을 인근을 샅샅이 뒤져서, 아버지는 기어이 다시 끌려가고, 외로이 어머님만 남아 있었던 것이다.(안정용 '아버지와 나').부인 김부례 씨에 의하면, 처음 한강을 넘지 못하고 용산 친척 집에 숨은 뒤 한 보름만에 공산군에게 탐지 연행되어 수일간 심문을 받고 나와 돈암동 자택에 연금되어 있었고, 한동안은 민족주의계 여러 인사들과 함께 다동(茶洞)의 성남호텔에 연금되기도 하였다 하며, 국군의 서울 수복을 앞두고 마지막으로 돈암동(지금 성북경찰서 근처)의 아우 안재학(安在鶴) 댁에 숨었다가, 9월21일 정치 보위부원에게 연행되어, 다시 돈암동 자택(이 때는 이 가옥을 정치보위부가 점거중)에 김용무·조소앙 등과 함께 연금되기 수일 만인 9월 26일 평양으로 납치되었다 한다. (주석 1)주석1> 천관우, <창작과 비평> 50호.