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덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 개인블로그에도 실립니다.

생성형 AI가 인간의 지적 능력을 빠르게 넘어서고 있다는 우려가 커지는 가운데, 역설적인 뉴스가 전해졌다. 제63회 세무사 시험 수석 합격자 A씨가 초소형 카메라로 문제를 찍어 생성형 AI로 답을 받았다고 인정하고 서울경찰청에 자수했다. 자영업 실패와 경제적 어려움, 늦깎이 수험 생활의 압박, 부모에게 자랑하고 싶은 마음이 동기로 전해졌다. 사회는 그에게 엄중한 책임을 묻겠지만, 그를 이 자리까지 밀어 올린 구조와 그 구조가 끌어안은 압박도 함께 들여다보아야 한다고 나는 생각한다.보도 이후 출신 고교와 대학이 SNS에 퍼졌고, 한 방송사는 동창 제보자를 찾고 있다는 이야기도 전해졌다. 그 청년이 졸업한 학교는 지금 낙인의 한가운데 놓여 있다. 학교가 떠안게 될 낙인이 걱정되어 이 글을 쓴다. 다만 이 사건을 한 개인의 일탈이나 학교 교육의 실패로만 읽고 싶지 않다.그를 가르쳤던 교사는 지금 학교에 한 명도 남아 있지 않다. 교정도, 교직원도 모두 바뀌었다. 사람이 모두 바뀌었는데도 청년들이 여전히 오를 수 있는 사다리가 하나뿐이라고 느낀다면, 바뀌지 않은 것은 사람이 아니라 구조다.사회학자 김동춘 교수는 <시험능력주의>에서 순위를 매기는 시험을 학력과 능력을 재는 가장 객관적인 잣대로 여기는 한국형 능력주의의 사고방식을 분석한다. 이 믿음은 공정해 보이지만, 김 교수는 그 이면에 노동 현장을 떠나 시험으로 올라서라는 압력이 작동한다고 본다.직업계고에서 30여 년을 일하며 나도 같은 풍경을 자주 목격했다. 많은 학생이 출신 고교를 밝히기 어려워하고, 대학 졸업장으로 고등학교 시절을 덮고 싶다고 말한다. 육체노동과 비정규직에 대한 대우가 열악한 사회에서 기술을 배우는 길은 자부심이 되지 못하고, 신분적 열등감의 원천이 되기 쉽다.직업계고 출신인 르포 작가 은유는 "직업에 귀천이 없다고들 하지만, 한국 사회에는 보이지 않는 선이 너무나 뚜렷하게 존재합니다"라고 말한 바 있다. 그 보이지 않는 선은 직업계고 졸업생이 현장에 나서면서 가장 먼저 체감하는 것이다.사법시험이 폐지된 뒤, 학력의 한계를 뒤집을 좁은 통로는 더 좁아졌다. 그 자리를 세무사 시험 같은 전문직 자격시험이 채우고 있다. 여기서 시험은 기회라기보다 구원에 가까운 문이 된다. 청춘을 걸어서라도 통과해야 사회적 존엄을 얻을 수 있다는 절박함이 이번 사건의 유인이 되었을 수 있다. 그렇다고 절박함이 부정행위를 정당화할 수는 없다.김동춘 교수는 추천이나 추첨이 신뢰받기 어려운 사회에서 사람들이 공정해 보이는 시험에 매달린다고 지적한다. 나는 여기에 연줄과 아빠 찬스에 대한 불신이 겹쳐 있다고 본다. 그래서 시험은 누구나 승복할 수 있는 거의 유일한 절차적 보루로 남았다. 수시와 면접, 추천제의 불공정 논란이 생길 때마다 정시 확대를 요구하는 목소리가 커지는 것도 이 연장선에 있다.시험이 절차적으로 공정해 보인다고 해서 결과까지 정의로워지는 것은 아니다. 시험능력주의 사회에서 출발선의 유리함은 부모의 경제력과 문화적 자본에서 비롯되는 경우가 많다. 그럼에도 시험의 승자에게는 오만이, 패자에게는 자책과 모멸감이 돌아가기 쉽다.내일은 수능일이다. 정부는 수험생 안경 전수 검사, 옷 단추 스티커 부착, 재난문자를 통한 미제출 휴대전화 적발 같은 대책을 내놓았다. 국회에서는 부정행위자의 응시 자격을 10년 이상 제한하는 법 개정이 논의되고 있다. 이재명 대통령이 첨단 장비를 이용한 부정행위 신고에 대해 1억 원 이상의 포상금을 검토하라고 당부했다는 보도도 있다.생물학에는 '붉은 여왕 가설'이 있다. 포식자가 빨라지면 먹이도 빨라져서, 둘 다 죽어라 달려도 제자리에 머문다는 설명이다. 시험장도 다르지 않다. 감시 장비가 좋아지면 부정행위 장비도 좋아진다. 이런 조치는 이번 수법을 막는 데 도움이 될 수 있다. 그러나 기술은 계속 앞서 나간다. 감시 장비를 높이는 것만으로는 다음 수법을 막을 수 없다.경제학에는 '굿하트의 법칙'이 있다. 어떤 지표가 제도의 목표가 되는 순간, 그 지표는 좋은 지표로서의 기능을 잃는다는 경고다. 점수가 인간의 신분과 도덕성을 증명하는 절대 기준이 되면, 실력은 밀려나고 점수를 향한 경쟁만 남는다. 생성형 AI가 암기력과 정형화된 문제 풀이를 빠르게 넘어서는 지금, 그 능력을 한 번의 시험으로 재서 사람의 생존을 맡겨 온 제도는 더 큰 시험대에 올라 있다.법학적성시험(LEET)의 한 만점자 사례도 같은 질문을 던진다. 19년 만에 나온 언어이해·추리논증 전 문항 만점자는 부정 의혹을 부인하며 수능 국어 풀이를 생중계하겠다고 밝혔다. 의혹의 진위는 가려지지 않았지만, 이런 논란이 반복되는 것 자체가 점수에 대한 사회적 신뢰가 흔들리고 있음을 보여 주는 장면이라고 나는 본다.첫째, 시험 성적 하나로 인생의 서열이 정해지는 구조를 완화해야 한다. 시험에 강한 소수가 권력과 부를 독점하지 않도록 자격 취득 이후의 평가와 재도전 경로를 열어 두어야 한다.둘째, 평가 방식을 다원화해야 한다. 필기 점수 한 번으로 평생을 재단하지 않도록 실무 평가와 서술·구술 평가, 패자부활의 기회를 함께 두어야 한다.셋째, 노동시장의 이중구조를 줄여야 한다. 기술을 배운 사람이 존중받고 안정적으로 일할 수 있다면, 시험 병목에 청춘을 거는 그 압박감도 그만큼 덜해질 것이다.물론 청년이 저지른 부정행위는 어떤 이유로도 정당화될 수 없다. 법의 심판과 그에 상응하는 책임은 달게 받아야 마땅하다. 그러나 반문하지 않을 수 없다. 그럼에도 승자독식의 시험능력주의를 방치하고 청년들에게 "더 높이 뛰어오르라"고 요구해 온 것은 결국 제도를 설계하고 운영해 온 우리 모두다. 감시 카메라와 포상금은 부정행위를 막는 데 쓰일 수 있어도, 사람의 존엄을 지켜 주지는 못한다.시험 하나에 인생을 거는 사회를 바꾸는 것, 애초에 문이 하나뿐이어서 서로를 밟고 넘어지지 않아도 되는 사회를 만드는 것, 그것이 이 사태가 우리에게 던지는 숙제다.