큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 북구 홀리교회 양일동(54) 목사가 최근 출간한 베트남 여행기 '여전히 월남에 머물다'(좋은땅). ⓒ 양일동 목사 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲베트남 호이안 안방에서 끄어다이로 이어지는 해변 어딘가에서 경계근무를 서고 있는 양일동 목사의 아버지. 1969년. ⓒ 양일동 목사 제공 관련사진보기

현직 목사가 베트남전 참전 군인이었던 아버지의 발자취를 따라 베트남 곳곳을 여행하며 기록한 일기를 책으로 엮었다.전남광주 북구 홀리교회 양일동(54) 목사는 베트남 여행기 '여전히 월남에 머물다(좋은땅)'을 출간했다고 18일 밝혔다.목포 출신인 양 목사는 지난 10년 동안 여름철 휴가를 이용해 베트남을 16차례 방문했다. 한 번에 2~3주씩 머물며 베트남 곳곳을 둘러봤다. 경비를 아끼기 위해 하루 숙박비가 2~3만 원인 숙소를 이용하고 저렴한 쌀국수로 끼니를 해결했다.그는 올해 5월 말부터 19일간 호찌민, 나짱, 퀴논, 다낭, 호이안 등을 여행했다. 이들 지역은 베트남 전쟁 당시 한국군이 주둔했던 곳이다. 당시 기록한 일기를 바탕으로 이번 책을 완성했다.저자가 이곳을 찾은 이유는 아버지 때문이기도 했다.양 목사의 아버지는 1968년 12월 베트남에 파병됐다. 당시 25세. 제100군수사령부 소속으로 호이안에 주둔한 청룡부대를 지원하는 임무를 맡았다. 참혹한 전쟁을 경험한 그는 이듬해 10월 제대했지만, 제대 이후 14년간 고통 속에서 살다가 지병으로 세상을 떠났다.책에는 아버지를 포함한 베트남전 참전 군인 3명의 귀국 후 삶과 저자가 현지에서 경험한 다양한 이야기를 담았다. 여행 중 만난 사람들과 소소한 일상도 소개했다.책은 ▲호찌민·월남의 수도에 가다 ▲나짱·십자성 부대를 찾다 ▲퀴논·맹호 부대를 만나다 ▲다낭·월남의 허리에 오르다 ▲호이안·여전히 월남에 머물다 등 모두 5장으로 구성됐다.양 목사는 "월남엔 아직 아버지를 비롯한 '그들'의 흔적이 남아 있다"며 "그 흔적이 다 사라지기 전에 몇 장의 사진, 몇 마디 푸념이라도 남겨 두고 싶었다"고 말했다.이어 "아버지는 전투와 고엽제 등에 노출됐을 가능성이 컸고, 귀국 후 외상 후 스트레스 장애에 시달렸다지만 국가는 아무런 도움을 주지 않았다며 "이 땅의 한 젊은이, 꿈 많고 호기심이 왕성했을 한 젊은이의 비극적인 삶의 원인을 찾고 싶었다. 이번에 책을 엮으면서 그를 더욱 깊이 이해하게 되고 그를 품을 수 있게 됐다"고 말했다.앞서 양 목사는 전남대 철학과에 입학해 공부하다 박사 과정 중 영국으로 떠났다. 귀국 후 광주 호남신학대에서 신학을 공부했으며, 2012년 1월부터 광주에서 교회를 개척해 담임 목사로 활동하고 있다.