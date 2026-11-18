큰사진보기 ▲허태정 대전시장이 18일 국방부가 발표한 국군사관학교 창설 기본계획 수정안에 대해 브리핑을 하고 있다. ⓒ 대전시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲허태정 대전시장이 18일 국방부가 발표한 국군사관학교 창설 기본계획 수정안에 대해 브리핑을 하고 있다. ⓒ 대전시 관련사진보기

국방부가 대전 자운대에 국군사관학교 통합본교와 대학원을 설치하는 기본계획 수정안을 발표하자, 허태정 대전시장이 본교의 대전 설치 원칙이 유지되고 대학원까지 신설된다며 대전이 대한민국 국방교육의 요람으로 거듭나게 됐다고 밝혔다. 기존 자운대 군시설의 역외 이전을 막고, 현재의 국방 기능에 교육·연구 기능을 더하겠다는 구상도 제시했다.당초 육·해·공군 사관학교의 4년제 교육과정을 자운대로 통합하려던 계획은 1·4학년 통합교육과 2·3학년 군별 교육으로 변경됐다. 이에 대해 대전시는 통합교육 기간이 줄어드는 아쉬움은 있지만, 기존 군시설의 이전을 최소화하면서 본교와 대학원을 신설할 수 있게 됐다는 점을 강조했다.허 시장은 18일 오후 긴급 브리핑을 열고 "국군사관학교 본교의 대전 자운대 창설이라는 원칙이 유지됐으며, 앞으로 대전이 대한민국 국방교육의 요람으로 거듭나게 됐다"고 밝혔다.이날 오전 국방부가 당정협의를 거쳐 발표한 수정안은 국군사관학교 통합본교와 대학원, 육·해·공군 지역 캠퍼스를 연결하는 '네트워크형' 교육체계를 골자로 한다. 생도들은 1학년과 4학년에는 대전에서 함께 교육받고, 2·3학년 교육과 하계 군사훈련은 각 군 주도로 받는다.해군과 공군 캠퍼스는 현재의 진해와 청주에 유지하고, 육군 캠퍼스는 충청권 이전을 검토한다. 생도 선발은 기존처럼 각 군에서 실시하며, 새로운 교육체계는 2029학년도 신입생부터 적용할 계획이다.국군사관학교는 국방부 직할기관으로 설치된다. 자운대에 들어설 대학원은 미래전에 대비한 과학기술·전략 분야의 석·박사 교육을 담당하며, 국방부는 학군·학사·육군3사관학교 등 다양한 출신 장교에게도 심화교육 기회를 제공하도록 교육 수용능력을 점진적으로 확대할 방침이다.허 시장이 이날 브리핑에서 거듭 강조한 것은 기존 자운대 군시설의 존치다. 사관학교 유치를 위해 기존 군기관을 다른 지역으로 내보내는 방식이 아니라, 현재의 국방 기능을 유지하면서 새로운 교육·연구 기능을 더해야 한다는 설명이다.허 시장은 당초 계획대로 대규모 부지를 확보하려면 교육사령부 등 기존 군기관의 이전이 불가피해 지역 주민과 상인들의 우려가 컸다고 설명했다. 그러면서 정부의 이전 최소화 방침에 대해 "지금 정부 발표로는 기관 이전은 최소화하겠다, 저희는 하면 안 된다는 입장"이라고 말했다.이어 "특히 자운대가 기존 부대 유출 없이 현재의 규모와 기능을 유지하면서 국군사관학교와 대학원을 신설하는 데 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.정부의 '이전 최소화' 방침을 바탕으로 협의하되, 대전시는 기존 군시설이 다른 지역으로 나가지 않도록 하겠다는 입장이다. 이를 위해 자운대 안의 유휴부지를 활용하고 기존 시설을 재배치하는 방안을 국방부와 논의할 계획이다.본교와 대학원이 들어설 구체적인 위치는 추가 협의가 필요한 사안으로 남았다. 허 시장은 자운대 내부에 활용할 수 있는 공간이 있다면서도, 부지 확보와 시설 재배치 방법은 국방부와 협의를 거쳐 정리해야 한다고 설명했다.당초 4년 통합교육 계획보다 대전의 역할이 축소된 것 아니냐는 질문에는 2·3학년 교육이 다른 지역에서 이뤄지는 데 대한 아쉬움을 인정하면서도, 기존 군기관 유지와 대학원 신설을 함께 봐야 한다고 답했다.대전으로 유입될 인구 규모에 대해서는 구체적인 수치를 제시하지 않았다. 정부가 생도와 지원인력의 배분까지 발표하지 않아 정확한 추산은 어렵지만, 기존 군기관을 유지한 상태에서 본교와 대학원이 들어서면 현재보다 근무인력이 늘어날 것이라는 설명이다. 허 시장은 관련 자료를 확보하는 대로 구체적인 수치를 알리겠다고 밝혔다.대전시는 국군사관학교와 대학원을 지역의 과학기술·방위산업 기반과 연결하는 데 주력할 방침이다. 국방과학연구소와 KAIST, 대덕연구개발특구의 연구역량을 인공지능·드론·우주·양자 등 미래 국방교육과 연계하겠다는 구상이다.허 시장은 "국군사관학교가 신속하게 대전에 문을 열고, 이를 지역 발전의 기회로 활용하는 것이 중요하다"며 "적극적인 행정지원과 함께 국군사관학교와 국방과학연구소, KAIST, 방위사업청, 안산 국방국가산업단지를 하나로 이어, 대전이 대한민국 국방혁신의 중심도시로 도약하도록 시민과 함께 반드시 만들어 나가겠다"고 강조했다.이를 위해 시는 교육·연구·산업·주거가 연계되는 국방혁신도시 조성계획을 구체화하고, 생도와 교수진, 군 가족을 위한 주거·교육·문화 여건을 본교 개교 일정에 맞춰 준비할 계획이다. 자운대 진입도로 확장과 대중교통 확충 등 교통대책도 추진한다.국방부와 전담 협력체계를 마련해 부지 조성과 인허가 등 후속 절차를 지원하고, 설계·건설 단계부터 지역 건설업체와 전문기업이 참여할 수 있도록 협의하기로 했다. 국군사관학교 설치법 제정과 후속 절차에는 지역 국회의원들과 공동 대응할 방침이다.아직 입지가 정해지지 않은 육군 지역 캠퍼스에 대해서도 대전 유치를 위한 협의 의사를 밝혔다. 허 시장은 대규모 부지 확보의 어려움을 언급하면서도 "정부와 협의하면서 대전권에 입지할 수 있도록 정부를 설득해 나가겠다"고 말했다.