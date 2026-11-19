우리들 조선민족은 최악한 국제환경의 밑에서 5천년 가까이 피와 생명으로서 조국과 자유와 안전한 생존의 때문에 과감하게 싸워 나왔다. 그러나 아직도 가시덤불 속에 헤매고 있는 참혹한 조선의 운명은 20세기 오늘날 우리의 시대에서, 전민족 각 사람의 굳은 결심과 끈질긴 노력으로서, 완전한 민주 통일 독립국가로서의 철저 해결을 요하는 과업으로 되어 있다.



이 때에 있어 국제와 국내의 모든 객관적 및 도의적 정세는, 우리들이 커다란 광명을 바라보면서, 가딱하면 또 다시 엄청난 위국에 빠질 것을 쉴 새 없이 외쳐주고 있다.



19세기 말엽 은사국이던 쇠약한 조선이, 타력의 충격에서 가까스로 어설픈 개국진취의 길을 떠났다가, 물경 20주년의 단명으로 발육불량한 채 드디어 침략국가의 병탄의 대상으로 되는, 그 비통한 복글을 다시는 밟지 않도록, 3천만이 한마음으로 바짝 서두르고 가다듬어 나아가야 한다.



그런데 강토통일·민족귀환은 그 전도 요원한 객관의 애로에 막혀있고, 국련지지 아래에 성립된 대한민국 정부는 이것이 대중의 신뢰 지지하는 민족역량의 집결체가 되도록 보성강화 하는 국민적인 계획이 요청된다.



그와 함께, 민중자치에 의한 자력건설의 순열진지한 공력만이, 정부를 편달하고 대중을 도와, 써 이 천고의 위업을 완성할 것이요, 정치·경제·문화 등 각 부문에 뻗친 이 대업 주비의 민주적 또 도의적 발전이 확호한 전민족적 결집을 촉성하는 때에, 남북통일은 적정한 형태로 귀결될 것이다. (주석 1)

덧붙이는 글 |

[김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

민세는 군정장관 재직 중이어서 제헌국회의원 선거에 나서지 못했다. 정부가 수립되면서 민정장관에서 물러나 국민당 이래의 동지들과 국민생활 혁신 운동단체 신생회(新生會)를 조직하였다."가장 애국적 민주적 협동호조적인 민중의 교양 훈련을 실천과업으로 삼는다"는 이 단체의 목표를 제시한 신생회 선언문을 집필했다. 선언문은 전문과 8개의 실천사항을 담고 있다. 전문을 소개한다.주석1> <선집> (2)