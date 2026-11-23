"사실 AI가 내놓는 답은 틀릴까봐 불안하지만, 선생님 답변은 마음이 편해요. 수업 시간이나 방과 후에 편하게 질문할 분위기를 만들어주시면 좋겠어요" (수도권 고등학교 1학년 학생 C)



"학생들이 도움을 청하면 사람을 통해 치유 받는다는 경험을 줄 의무도, 마음도 있습니다. 언제든지 다가오라고 말해주고 싶어요."(정소연 고교 교사)

큰사진보기 ▲교실에 생긴 AI 장벽교실에 생긴 AI 장벽 ⓒ 이정민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲중고등학생들의 AI 사용 관련 설문조사 ⓒ 신상호 관련사진보기

큰사진보기 ▲AI생성 이미지 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

AI의 등장으로 교실의 풍경도 달라졌다 과거에 비해 선생님보다 AI에게 묻는 학생들이 많아진 교실, 그래도 학생과 교사는 여전히 서로에게 마음을 내밀고 있었다. 서로를 향한 그 마음이야말로 AI가 몰고 온 거센 변화의 파고를 슬기롭게 극복해나갈 실마리이기도 하다.<오마이뉴스>와 만난 고등학생들은 AI를 의존한다고 하면서도 'AI보다 선생님의 말을 더 믿는다'고 입을 모았다. 학생들은 AI 시대에, 오히려 선생님의 역할을 더 필요로 하고 있었다(기자 주 - 고등학생 이름은 모두 가명처리했다. 온라인 가해나 비난 등의 피해를 예방하기 위한 조치로, B, C, D는 수도권 고교 1학년생, E는 수도권 고교 2학년생이다).고교 2학년생인 E학생은 "우리가 교무실에 안 가고 질문을 안 한다고 해서, 선생님들이 오해하지 않으셨으면 좋겠다"면서 "선생님이 학생들에게 AI를 활용하더라도 이 부분에선 쓰지 말라거나, 슬기롭게 쓰는 방식을 알려주시면, 학생들도 무분별하게 AI를 의존하지 않고, 공부에 필요한 방향으로 현명하게 활용할 수 있을 것"이라고 말했다.고교 1년인 D학생은 "선생님들이 학생들의 사고력 저하가 걱정되신다면, AI를 썼을 때 우리가 얻지 못하는 것들, 쓰지 않았을 때 얻을 수 있는 것을 알려주시고, 좀 더 설득해주셨으면 좋겠다"는 바람을 전했다.학생들은 모르는 문제나 상담도 선생님이 더 좋은 답변을 해줄 수 있다고 기대하고 있다. 교고 1학년인 C는 "AI가 내놓는 답은 틀릴까봐 늘 불안하다"면서 "선생님 답변은 마음이 편하다, 선생님께서 수업이나 방과 후 편하게 질문할 분위기를 만들어주시면 좋겠다"고 했다. D학생도 "AI가 생긴 뒤로 선생님께 쉬운 질문을 하는 건 눈치보이기도 하고, 바쁜 시간을 빼앗는 것 같아 죄송스러운 마음도 든다"면서 "그래도 질문을 할 때 정성껏 답변해주시려는 선생님께는 부담 없이 질문할 수 있다"고 말했다.<오마이뉴스>는 11월 3일~12일 전국교직원노동조합 서울지부가 수행한 중·고등학생 설문조사에서 '선생님에 대한 학생들의 생각'을 듣기 위한 질문을 별도로 설계했다. 학교 선생님과 대화(공부 및 상담, 진로 등)를 자주 하지 않는 이유를 묻는 질문이었다. 이 항목에서 'AI'는 제외해, 학생들이 선생님에게 직접적인 소통의 벽을 느끼는 지점을 살피고자 했다.그 결과 총 149명 응답자(복수응답) 가운데 '그냥 선생님과 말하기 부담스럽다'는 응답이 113명(75.8%), 선생님이 바쁘다는 응답이 44명(29.5%)으로, 인터뷰에 응한 학생들의 속내와 크게 다르지 않았다.'AI 사용과 관련한 우려에 대해 학교와 선생님에게 바라는 점'을 묻는 주관식 응답에도 "조금 못하더라도 제가 한 만큼의 양은 칭찬해 달라", "발표와 같은 수행, 우리들의 특성을 더 잘 드러낼 수 있는 활동을 많이 했으면 좋겠다", "더 관심을 가져줬으면 좋겠다" 등의 응답이 많았다. 여전히 선생님은 학생들에게 '중요한 존재'로 남아있는 것이다.선생님들도 학생들과의 접점을 늘리고, 학생들과 AI를 함께 활용하기도 하는 등 해법을 찾고 있었다. 학생과의 접점을 늘려간다는 선생님들의 방향점은 학생들의 생각과도 일치하는 지점이다. 고등학교 미술 담당인 신지아 교사는 "학생들이 여전히 AI보다 선생님을 더 신뢰하고, '선생님이 이야기해주시는 게 더 편하다'고 한다는 점에서 희망이 있는 것 같다"면서 "AI가 결코 채울 수 없는 역할, 선생님만이 학생들에게 해줄 수 있는 역할을 제대로 확립해야 할 것 같다"고 말했다.고등학교 사회 과목을 담당하는 정환윤 교사는 "사회 과목의 경우 사회 문제와 관련한 여러 법원 판례들이 있으면, 함께 AI를 켜서 찾아본다"면서 "AI가 찾은 내용을 맥락에 따라 짚어주고 해석해주면서 '이런 부분은 AI가 아닌 선생님이 필요하다'는 것을 학생들에게 알려주자 노력한다"고 했다.정 교사는 "학생이 새 옷을 입고 오면 '너 오늘 새 옷 입었네' 이런 형태의 작은 관심도 필요하다, AI가 텍스트로 해주는 것과 선생님이 해주는 말의 차이는 그 온기부터 다르다"면서 "학생들에게 인간과의 관계 형성이 얼마나 소중한지를 느끼도록 해주는 것도 지금 선생님이 해야 할 역할"이라고 말했다.중학교 역사 과목을 담당하는 고경남 교사는 최근 수업에서 현장 토론 사례를 언급하면서 "시간이 부족해서 타이머로 끊을 정도로 학생들이 활발하게 토론하고 질문하고 답변했다"면서 "교사가 학생들의 엉뚱한 질문도 수용적으로 받아 주는 분위기를 만드는 것이 출발점"이라고 했다. 신지아 교사도 "학생들이 과제물로 AI가 한 걸 들고 오는 경우가 있다"면서 "이런 경우, '이걸 왜 여기에 넣었니', '이 부분은 어떻게 만들어낼 거니' 이렇게 구체적인 질문을 하고, 학생들이 스스로 답을 찾도록 한다"고 말했다.방과 후 시간을 활용해, 선생님과 교사들이 함께 가사실에서 요리를 해 먹고 같이 소통하는 것도 선생님들이 찾은 하나의 방법이다. 고등학교에서 국어를 가르치는 정소연 교사는 "함께 요리를 하면, 어떤 학생은 재료를 잘 다듬고, 어떤 학생은 전체 과정을 지휘하고, 학업 과정에서 보이지 않았던 학생들의 모습과 특성들이 보인다"면서 "선생님과 관계를 형성하는 공동체 시간을 가지면서 인간 관계의 중요성도 체득할 수 있도록 해주고 싶다"고 말했다.교육 전문가들도 선생님과 학생간의 관계 형성이 AI 위기를 극복할 출발점이라고 의견을 모았다. 주정흔 박사(서울교육연구정보원 전 선임연구원)는 "학생들이 툭툭 질문을 던지고, 교사도 '같이 찾아보자'고 말할 수 있는 수평적이고 대화 중심의 수업 문화가 정착 돼야 한다"면서 "AI가 학생들 입맛에 맞춰 아첨하고 기분 좋은 말만 해주면서 사고력과 사회성을 잃게 만든다면, 학교는 수평적 대화 관계에서 다른 의견을 겪어보고, 갈등을 해결해나가면서 성장해나가는 정서적 배움의 공동체가 돼야 한다"고 말했다.주 박사는 또 "AI 시대에 선생님의 역할은 저마다 다른 사고의 결을 학생들에게 보여주고, 스스로 부딪히게 하는 '사고의 모델'이어야 한다"면서 "우리는 지금 'AI가 얼마나 똑똑해졌나'를 고민할 게 아니라 '내 제자가 얼마나 더 지혜로워졌는지'를 고민해야 한다, 현재 학생은 물론 예비 교사 양성 과정에서도 이런 철학과 교육 방침을 시급히 세울 필요가 있다"고 강조했다.정찬일 전국교직원노동조합 정책실장은 "교사 개인에게만 변화를 요구하는 것은 지엽적이다, 우리 교육 제도가 학업이나 진로, 생활에 대해 교사와 학생이 자주 이야기하고 보듬어줄 수 있는 물리적 시간을 제공하고 있는지부터 점검해야 한다"면서 "교원 정원 확대와 행정업무 경감이 제도적으로 뒷받침돼야 교사가 AI에 의해 고립된 아이들에게 먼저 다가갈 수 있을 것"이라고 주장했다.