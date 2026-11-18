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2026년 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 중국 선전에서 개최된 가운데, 중국이 자체 개발한 휴머노이드 로봇이 현지 거리와 관련 행사에서 잇따라 공개되며 주목을 받았다. 이번 전시는 중국의 인공지능(AI) 및 로봇 산업 발전을 대외적으로 알리는 동시에, 관련 기술의 산업적 활용 가능성을 보여주는 계기가 됐다.APEC 정상회의를 앞두고 열린 로봇 페스티벌에는 100여 개의 로봇 및 공급망 기업이 참가해 수백 대의 로봇을 선보였다. 특히 100여 대의 휴머노이드 로봇이 함께 'APEC'이라는 글자를 구현하는 군집 시연을 진행해 로봇 간 협업 및 제어 기술을 선보였다. 이와 함께 탄소 기반 시간과 실리콘 기반 시간이라는 두 가지 시간 체계를 시각화한 '실리콘 시계(硅基时钟)'도 전시돼 AI와 첨단 기술의 발전상을 보여줬다.산업계의 관심은 전시를 넘어 실제 사업 협력으로도 이어지고 있다. APEC 기업인 정상회의에서 저우젠(周劍) 유비테크(UBTECH) 창업자 겸 이사회 의장·최고경영자(CEO)는 일본, 한국, 태국, 싱가포르, 베트남 등에서 현지 파트너들과 로봇 응용 기술 개발을 추진하고 있다고 밝혔다. 또한 혼다트레이딩, 히타치전기 등과도 스마트 제조 분야의 협력을 추진하고 있다고 설명했다.유비테크가 11월 17일 공개한 행사 관련 자료에 따르면, 회사는 한국 협력사와 함께 현지 자동차 부품 기업의 생산라인에 산업용 휴머노이드 로봇을 적용하기 위한 개념검증(PoC)을 추진하고 있다.이는 중국 로봇 기업의 해외 진출이 제품 전시와 기술 홍보를 넘어 현지 제조업의 생산 공정에 기술을 적용하는 단계로 확대되고 있음을 보여준다. 특히 자동차 부품 산업은 반복 작업과 정밀한 조립 공정이 많아 휴머노이드 로봇의 산업적 활용 가능성을 검증할 수 있는 주요 분야로 꼽힌다.다만, 휴머노이드 로봇이 산업 현장에서 본격적으로 보급되기까지는 기술 안정성, 작업 효율성, 생산 비용 및 안전성 확보 등 해결해야 할 과제가 남아 있다. 따라서 현재의 협력은 대규모 상용화보다는 실제 생산환경에서 기술의 적용 가능성과 경제성을 검증하는 과정으로 볼 수 있다.중국의 휴머노이드 로봇 산업은 기술 개발과 제조업 현장 적용을 병행하며 산업화를 추진하고 있다. 휴머노이드 로봇 산업의 경쟁력은 기술 개발뿐 아니라 실제 산업 현장에서의 적용 가능성과 해외 공급망 진입 여부에 따라서도 좌우될 수 있다. 이러한 흐름 속에서 한국 기업과의 협력은 중국 로봇 기술의 해외 적용 사례인 동시에, 한중 양국이 제조업의 자동화와 지능화라는 공통 과제를 중심으로 새로운 산업 협력 모델을 모색하는 계기가 될 것으로 보인다.