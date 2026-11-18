충남 태안군 근흥면 서격렬비도 인근 해상에서 승선원 7명이 탑승한 어선을 찾기 위해 해양경찰이 광역구조본부 2단계를 가동했다.
중부지방해양경찰청은 사고의 심각성을 고려해 광역구조본부 2단계를 가동하고 구조 세력을 집중 배치했다. 수색에는 해경 함정 14척과 관공선 3척 등 함선 17척이 투입됐다. 또 해경 항공기 2대와 유관기관 항공기 2대 등 항공기 4대도 동원돼 해상과 공중에서 입체적인 수색 작업을 벌이고 있다.
하지만 사고 해역에 풍랑주의보가 발효되는 등 기상 여건이 악화하면서 수색에 난항을 겪고 있다. 이날 오전 6시 기준 사고 해역에는 북서풍이 초속 14~16m로 강하게 불고 파고는 약 2m, 시정은 3해리(약 5.6㎞) 수준으로 파악됐다.
강풍과 높은 파도로 인해 수색 함정의 기동과 항공 수색에 제약이 따르는 데다, 사고 해역이 육지에서 멀리 떨어진 외해(먼바다)여서 기상 악화가 이어질 경우 수색이 장기화할 우려도 제기된다.
앞서 현장 일부에서는 기름띠가 목격됐다는 전언이 나오기도 했으나, 해경은 현재까지 공식 수색 과정에서 선박 사고와 연관된 기름띠나 부유물 등 특이사항은 발견되지 않았다고 선을 그었다. 이에 따라 H호의 정확한 사고 원인과 현재 위치, 승선원들의 안전 여부 등은 아직 확인되지 않은 상태다.
해경은 사고 추정 해역을 중심으로 수색 구역을 확대하는 한편, 인근 해역을 항해하는 민간 선박 및 유관기관과 공조해 실종 선박의 행방을 추적하고 있다.
태안해경 관계자는 "기상 악화 등 어려운 여건 속에서도 가용 자원을 총동원해 실종 선박과 승선원 수색에 최선을 다하겠다"고 말했다.
앞서 태안해양경찰서(서장 하태영)는 18일 태안군 근흥면 서격렬비도 북서방 약 13해리(24㎞) 해상에서 7.93톤급 연안통발 어선 H호와 연락 두절됐다고 밝혔다.
해경에 따르면 H호는 지난 16일 오전 7시께 태안 안흥외항을 출항했으며, 18일 오전 0시 58분께 어선위치발신장치(V-PASS) 최종 신호가 소실된 뒤 연락이 끊겼다. 승선원 명부상 A호에는 선장 장모(56)씨를 비롯한 한국인 3명과 인도네시아 국적 외국인 4명 등 모두 7명이 탑승한 것으로 파악됐다.
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