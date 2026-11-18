큰사진보기 ▲이재명 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석이 18일(현지시간) 중국 선전 치린산장에서 열린 한·중 정상회담에서 악수하고 있다. 2026.11.18 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 18일 중국 선전에서 시진핑 중국 국가주석을 만나 "무엇보다 한중 간 전략적 협력 동반자 관계가 성숙하게 발전해 나가기 위해서는 한반도의 평화와 안정이 뒷받침 돼야 한다"면서 함께 노력하자고 제안했다.선전 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 미국·중국·러시아 3자 정상회담이 열리고 북미 정상회담 가능성까지 거론되는 상황에서 한국 정부의 한반도 평화공존 정책에 대한 입장을 표명한 것으로 풀이된다.이 대통령은 먼저 "1년 전 (경주 APEC에서) 약속했던 대로 한중 관계 전면 복원의 흐름은 공고히 자리 잡았고, 국민들도 일상에서 양국 관계 발전의 성과를 체감하고 있다"며 양국 협력 발전을 높게 평가했다.구체적으론 "올해 상반기 한중 교역액은 전년 동기 대비 50% 가까이 늘었고, 양국 간의 인적 교류도 2019년 이후 7년 만에 천만 명을 돌파할 것으로 예상된다"라며 "이러한 흐름을 이어가며 한중 관계가 전면 복원을 넘어서 더욱 성숙한 전략적 협력 동반자 관계로 발전하기를 희망한다"고 밝혔다.내년에 한중 수교 35주년을 맞이한다는 점을 짚으면서 "이 뜻깊은 계기를 양국 관계 발전의 새로운 동력으로 만들 수 있도록 함께 노력하면 좋겠다"고 했다."한중 FTA 서비스 투자 협상 타결을 발판으로 양국이 경제 분야에서도 수평적·호혜적 협력 관계를 더욱 발전"시키고, "인적·문화적 교류를 더욱 활성화하고 '판다 도입'처럼 양국 국민의 마음의 일들이 계속될 수 있도록 함께 노력하면 좋겠다"고 말했다.특히 한반도의 평화와 안정이 양국 관계 발전의 기본 바탕임을 분명히 했다. 이 대통령은 "한반도의 평화와 안정은 양국의 공동 이익에 해당되는 만큼 함께 노력해서 한반도 평화 공존의 시대를 열어 나가길 바란다"고 밝혔다.시 주석은 모두발언에서 "국제정세가 급변하고 있지만, (한중) 양국은 모두 다자주의와 자유무역의 수혜자"라며 "중국은 한국과 소통과 조율을 강화하고 글로벌 상업망·공급망의 안정을 수호하며 글로벌 거버넌스 체제를 구축하겠다"고 말했다.한편, 이번 회담은 작년 11월 경주, 올해 1월 베이징에 이은 이 대통령 취임 후 세 번째 한중 정상회담이다.김성완 청와대 대변인은 서면브리핑을 통해 "양 정상은 그간 양국 관계 발전의 성과를 평가하고 교역·투자 등 호혜적 경제협력 확대와 인적교류 활성화, 문화·콘텐츠 교류 등 양국 국민이 체감할 수 있는 실질적인 협력 방안 및 한반도 평화·안정을 위한 협력 등 상호 관심사에 대해 의견을 교환할 예정"이라고 설명했다.또한 "내년 수교 35주년을 앞두고 한중 '전략적 협력 동반자 관계'를 더욱 성숙하게 발전시켜 나갈 방향을 제시하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.