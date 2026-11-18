큰사진보기 ▲광주광역시 북구청사. ⓒ 광주 북구청 관련사진보기

AD

전남광주통합특별시 북구가 국회도서관 분관을 유치하기 위한 본격적인 움직임에 나서고 있다.18일 북구에 따르면 구는 지난 12일 '국회도서관 광주분관 북구 유치 추진 계획'을 확정했다.계획에는 북구가 후보지로 내세우고 있는 옛 광주교도소 부지와 중외공원 일원 등의 특장점을 비롯해 유치 추진단 구성·운영 방안, 세부 추진 과제 등이 담겼다.우선 북구는 두 후보지가 가진 민주주의적 상징성과 문화·예술 연계 가능성, 전남대·광주과학기술원(GIST) 등 30여 개의 연구 기관이 집적된 우수한 연구환경, 광주에서 가장 많은 대학과 청년 인구가 분포해 지식정보 이용 수요가 높은 점 등을 강점으로 꼽았다.또 옛 교도소 및 중외공원 모두 국·시유지인 만큼 분관 건립에 수반되는 행정절차가 용이하고 동·서·북광주 IC와 인접해 광역 접근성이 높다는 점에서도 경쟁력이 있다고 판단하고 있다.앞으로 북구는 부구청장을 단장으로 하는 '국회도서관 광주분관 북구 유치 추진단'을 운영해 국회도서관 분관 유치를 위한 대응 체계에 돌입한다.추진단은 10여 개 부서와 지역 각계 전문가 및 주민 등으로 구성될 예정이다. ▲주민 공감대 조성 ▲후보지 입지 분석 및 행정절차 검토 ▲지역사회 유치 공조 체계 구축 ▲대외 홍보 등 4개 분야 8개 세부과제를 수행한다.올 연말까지 '10만 구민 서명운동'을 펼치고 지역 대학 총학생회와 연계해 청년층의 관심을 이끄는 등 분관 유치 분위기 확산에 나선다.또한 인허가 담당 부서 등이 포함된 '입지분석 TF'를 가동해 후보지 여건을 지속 확인하고 유치 확정 시 행정절차가 신속히 뒤따를 수 있도록 선제적으로 검토한다.신수정 북구청장은 "국회도서관 광주분관 유치는 북구의 역사적 가치와 문화·교육 인프라를 바탕으로 지역의 미래 경쟁력을 높일 수 있는 중요한 기회"라며 "지역사회와 긴밀한 협력을 바탕으로 42만 주민의 뜻을 하나로 모아 북구가 최적의 입지로 선정될 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.