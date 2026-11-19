큰사진보기 ▲도동서원 앞에 있는 수령 400년 된 은행나무. 떨어진 은행단풍잎이 황금빛 카펫을 깔아놓은 듯하다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲다람재 정상에 서있는 김굉필 선생의 시비(詩碑) ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲수월루 옆쪽에 키큰 은행나무가 우뚝 서있다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲낙동강 물위에 비친 달을 본다는 수월루. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲유생들의 기숙사인 거인재 ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲중정당 기단 왼쪽에 새겨놓은 여의주를 물고 내려오는 다람쥐의 모습. 유생들의 동입서출(東入西出)의 규칙을 나타낸 것으로 보인다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲기단 오른쪽에는 올라가는 다람쥐의 모습이 새겨져 있다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲강학공간인 중정당. 기둥 위쪽에 감아놓은 흰 종이는 상지로 동방오현중 가장 웃어른인 김굉필 선생을 배향한다는 의미라고 한다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲중정당 뒤쪽에 선생의 위패를 모셔놓은 사당이 있다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

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지난 17일, 대구 달성군 구지면에 있는 도동서원에 갔다. 서원 앞에 있는 수령 400년 된 은행나무 단풍을 보고싶었다. 아마도 올해 마지막 은행 단풍 탐방이 될 것 같은 느낌이 든다.도동서원 표지를 따라 가다가 다람재로 가는 길에 올라섰다. 처음 서원을 찾았을 때는 이 길 밖에 없었지만 지금은 곁에 터널을 뚫어 새로 길을 만들었다. 낙엽이 깔린 좁다란 길을 올라 정상에 서니 한훤당 김굉필 선생의 '길가의 소나무(노방송·路傍松)'이라는 제목의 시비(詩碑)가 서있다.다람재에서는 유유히 흐르는 낙동강과 노란 은행나무가 서있는 도동서원의 전경이 훤히 내려다 보이는데 웃자란 나무들이 가로막아 보이지 않았다. 아쉬움을 뒤로 하고 서원에 도착했다.김굉필 나무라고도 불리는 서원 앞 은행나무는 잎이 많이 떨어져 나무 아래가 마치 노란 카펫을 깔아놓은 듯 했다. 그 모습이 더 아름다워 나무를 빙돌아보았다. 곁에 키 큰 은행나무가 또 한 그루 우뚝 서 있었다.수월루를 지나 서원 안으로 들어갔다. 은행나무 만큼이나 도동서원은 볼 게 많다. 한훤당 김굉필 선생의 학문과 덕행을 추모하기 위해 1568년 건립된 도동서원은 그뒤 '도동'이라는 사액을 받아 사액서원(임금이 이름을 지어 현판을 내려주고 국가적으로 인정한 서원)으로 승격되었다. 그리고 2019년, '한국의 서원'이라는 이름으로 유네스코 세게유산으로 등재되기도 했다.환주문을 지나니 중앙에 강학공간인 중정당이 있고 양쪽에 유생들의 기숙사였던 거의재와 거인재가 있다. 중정당의 기둥 위쪽에는 하얀 종이(상지)가 감겨있다. 김굉필, 정여창, 조광조, 이언적, 이황을 동방오현이라 부르는데 그중에서 가장 웃어른인 김굉필 선생을 배향한다는 의미라고 한다.기단에는 서원 앞 낙동강 물이 넘치는 것을 막기 위하여 용머리 네 개를 빼놓았다. 그리고 왼쪽에는 여의주를 물고 내려오는 다람쥐의 모습이, 오른쪽에는 올라가는 다람쥐의 모습이 새겨져 있다. 유생들의 동입서출(東入西出)의 규칙을 나타낸 것이라고 한다.보물로 지정되어 있는 담장도 유심히 살펴보았다. 진흙 사이에 암키와를 엇갈리게 쌓고 중간중간 수막새를 넣었다. 중정당 뒤쪽에 선생의 위패를 모셔놓은 사당이 있었지만 문이 잠겨 들어가 보지 못했다. 돌아오며 서원 인근에 있는 한훤당 고택에도 들러보았다. 고택 한쪽은 카페로 운영중이었다. 볼 것도, 마음에 새길 것도 많은 시간이었다.