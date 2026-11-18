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덧붙이는 글 |

[김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

1945년 8월 15일 광복 3주년이기도 하는 날에 남한에서 대한민국 정부가 수립되었다. 1910년 8월 29일 국치로부터는 38년 만이고 임시정부수립으로부터는 29년, 1945년 광복으로부터는 3년만의 일이다. 일제 패망과 함께 남북한에 미·소 군대가 진주한 가운데 미 군정, 모스크바 3상회의, 미소공동위원회, 좌우합작, 남북협상론, 이승만의 단정수립론 등의 과정을 거쳤다.미소공동위원회가 결렬되면서 미국은 유엔총회에 한국문제를 넘기자 유엔은 한국에서 총선을 감시할 한국유엔감시위원단을 설치하고, '인구비례에 의해 선출된 국회 구성'을 통해 통일정부수립을 결의했지만, 소련측이 유엔한국임시위원단의 38도선 이북의 월선을 거부하면서 다시 유엔소총회가 '가능한 지역만의 총선'을 의결하기에 이르렀다.이에 따라 1948년 5월 10일 남한에서 총선거가 실시되어 4·3항쟁으로 제주도 2석을 제외한 198명의 민의원 의원이 선출되었다. 당선자가 통계상으로는 무소속이 많았으나 실제로는 한민당과 이승만의 독립촉성 계열이 압도적으로 다수를 차지했다.김구·김규식 계열의 남북협상파와 좌익측은 총선에 참여하지 않았기 때문이다. 무소속으로 당선된 의원 대부분이 한민당과 독촉계열이었다. 단정수립을 반대해온 안재홍도 선거에 나서지 않았다. 당시 군정장관이었다.사상 처음으로 민선으로 뽑힌 국회는 7월 17일 헌법을 공포한 데 이어 7월 20일 국회에서 이승만과 이시영이 정부통령에 각각 당선되고 조각이 완료되면서 8월 15일 정부수립 선포식이 거행되었다. 그 과정에 이르기까지에는 숱한 곡절이 있었다. 또한 송진우·여운형 등 민족지도자들이 차례로 암살되는 비극을 치러야 했다.광복 3주년인 1948년 8월 15일 오전 11시부터 중앙청(현 국립중앙박물관) 광장에서 '대한민국정부수립 국민축하준비위원회'가 주최한 <대한민국정부수립 선포 및 광복 3주년 기념식>이 엄숙하게 거행되었다.준비위원회는 그동안 '정부수립 기념 표어'를 현상 모집하여 응모한 4353편 중 1등 당선자는 없고 2, 3등만 선정했다. 상금은 각 100만 원이었다. 2등은 <오늘은 정부수립 내일은 남북통일>, 3등은 <새나라 새살림 너도 나도 새일꾼>, <받들자 우리 정부 빛내자 우리 역사>였다.이날 기념행사장에는 준비위원회가 마련한 '대한민국정부수립기념가'가 힘차게 울려 퍼졌다.1절은 다음과 같다.삼천만 무궁화 새로히 피라반만년 이어온 단군의 피로겨레들 모두 다 손을 잡으라 민족과 인류의 영원을 위해우리는 받들자 대한민국을다같이 받들자 우리의 조국.2절이다.삼천만 태극기 높이 올려라산에서 또 바다에서겨레들 일어나 활개를 치라자유와 독립된 국민으로서우리는 지키자 대한민국을다같이 지키자 우리의 조국.독립운동가 오세창이 "8월 15일은 해방의 날이며 정부수립 선포의 날임에 영원히 기념할 날이다. 우리는 세계의 평화와 자유에 공헌할 것을 맹세하는 바이다"라는 개회사를 했다. 이어서 연합합창단의 '대한민국정부수립기념가'의 합창이 있었고 이승만대통령은 기념사에서 "동양의 한 고대국인 대한민국정부가 회복되어서 40여 년을 두고 바라며 꿈꾸며 투쟁하여온 사실이 실현된 것입니다"라고 선언했다. 미 군정사령관 하지 중장은 축사에서 "일본항복 3주년인 이날에 대한민국정부수립을 축하하도록 된 것은 한국국민의 위대한 업적을 표시하는 것입니다"라 말했다. 기념행사 참석을 위해 방한한 맥아더장군은 공항의 기자회견에서 "제2차 세계대전을 승리로 끝막은 8월 15일을 기하여 대한민국정부가 수립하게 된 것은 의의 깊은 일로 나는 그 앞길을 무한히 축복한다"고 언급했다.8월 15일 오후와 저녁에는 천주교 등 종교단체와 각계 사회단체에서 '해방기념 겸 대한민국정부수립의 날'을 경축하는 행사가 있었고, 정부는 '정부수립기념우표'를 제작하여 판매하였다. 각 신문과 방송은 '대한민국정부수립일' 또는 '대한민국정부선포식'을 큰 제목으로 뽑아 이날 행사를 보도했다.비록 반쪽이지만 남한에 민주공화제를 채택한 대한민국 정부가 수립되면서 3년여 동안 남한을 통치했던 미 군정은 종식되었다. 대한민국은 유엔의 승인을 거친 합법정부의 출범이었다.한편 인구비례를 통한 남북총선거 실시를 거부한 북한은 최고인민회의 선거를 실시하여 헌법을 마련하고 9월 9일 사회주의 이데올로기를 채택한 조선민주주의인민공화국을 선포했다. 수상 김일성, 부수상 박헌영·김책·홍명희, 내무상 박일우, 외상 박헌영, 민족보위상 최용선, 국가계획위원장 정준택 등이 선임되었다.조선민주주의인민공화국은 소련을 비롯한 공산국가들의 승인을 받았다. 이로써 남북에는 상이한 두 개의 정부가 들어섬으로써 한반도는 양단되었고, 동족상쟁을 예비하면서 분단시대가 시작되었다.안재홍은 통일정부 수립을 위해 고군분투했던, 그러나 '낮달과 같은 조재'가 되었으나 희망을 버리지 않았다. 김기협과의 '가상인터뷰'에서 다음과 같이 소회를 밝혔다.안재홍 고르고 골라 최악의 상황을 벌이고 있습니다. 이런 상황에서는 민족주의가 악용될 위험까지 있어요. 인민의 통일 염원을 권력자들이 대결정책에 이용할 수 있다는 겁니다.분단건국의 가능성이 떠오를 때부터 민족 간 내전의 위험을 생각하지 않을 수 없었습니다. 합쳐져 있어야 할 민족을 억지로 떼어놓았을 때, 그 합치려는 힘을 제대로 풀어내지 못하면 전쟁 같은 형태로도 터져나올 수 있는 거죠.북쪽으로 간 분들은 그쪽 전부가 반민족적 노선으로 나가지 않도록 힘을 써야 할 것이고. 남쪽에 남은 우리는 이쪽 정부의 반동성을 견제해야 합니다. 그런데 저쪽 사정도 만만치 않겠지만, 이쪽 사정이 참 난감해보입니다. (주석 1)주석1> <김기협, 앞의 책(10)>