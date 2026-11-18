큰사진보기 ▲의총 참석한 정청래정청래 더불어민주당 전 대표가 17일 국회에서 열린 의원총회에 참석하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲의총 참석한 정청래-김민석더불어민주당 정청래 전 대표와 김민석 대표가 17일 국회에서 열린 의원총회에 참석해 있다. 더불어민주당 초선 의원 모임인 '더민초' 소속 의원 55명은 이날 최근 발언 논란으로 문제가 된 최민희 최고위원에 대한 징계와 거취 정리를 요구하고 나섰다. 친청(정청래)계로 분류되는 최 최고위원은 한민수·이성윤 최고위원과 함께 신천지 논란을 고리로 김 대표를 압박하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

정청래 전 더불어민주당 대표가 18일 "최민희 최고위원의 징계에 강력하게 반대한다. 당에 도움이 되지 않는 일"이라고 했다.정 전 대표는 이날 페이스북에서 "최 최고위원이 말한 '헷갈렸고, 진의가 왜곡되었다'는 해명을 나는 믿는다. 이재명 정부의 성공을 위한 최 최고위원의 진심을 믿는다"라며 이같이 적었다.김민석 민주당 대표가 지난 12일 최 최고위원의 잇따른 언행 논란에 대해 당 윤리감찰단에 감찰 조사를 지시한 지 6일 만에 입장을 밝힌 것이다. 최 최고위원은 지난달 비공개 당원 간담회에서 '이재명 대통령이 과거 윤석열 탄핵에 반대했다'는 취지로 말한 게 알려져 논란이 됐으나, 최근 "제 기억 착오였다"며 사과했다. 최 최고위원 사안은 당내 법원 격인 윤리심판원에 이첩된 상태다.정 전 대표는 김 대표가 전날 쓴 "최 의원 녹취록 중 저와 관한 부분을 김우영 의원이 입수해 지난 10월 중순 보냈지만 문제 삼지 않았다. 이번엔 (전과 달라) 녹취록 전체가 확인됐고 내용의 성격이 전혀 달라 달리 처리한 것"이라는 글을 근거로 역공에 나서기도 했다.정 전 대표는 "'최민희 녹취록이 이미 지난 달에 입수되었다'는 고백이 충격적이다. 일부일까? 타이밍을 조절했다는 걸까? 추측의 영역"이라며 "나로서는 알 수 없는 일"이라고도 썼다. 녹취록의 확보 시점과 공개 경위에 의문을 제기하며 그 배경에 정치적 의도가 있는 게 아닌지 따져 물은 것이다.그는 김 대표가 앞서 제기한 '반명·분열주의·신천지 3자 연합' 의혹에 대해 "근거 없는 정치공세로, 결국 정치공작임이 드러났다"고 봤다. 이어 "사과하고 끝인가? (의혹 제기는) 심대한 해당행위였다. 신천지 진실은 있는 대로 공개되어야 한다"라고도 덧붙였다.정 전 대표는 신천지 당원 가입 의혹 관련해 재차 "당원이 가장 큰 피해자다. 사과는 피해자가 '이제 됐다, 그만하라'고 할 때까지 하는 것"이라며 "사고 친 사람이 사과해야 하고, 책임질 일을 저지른 사람이 책임져야 한다"라고 써 김 대표를 몰아세웠다.다만 그는 김 대표가 져야 할 '책임'이 구체적으로 무엇인지는 언급하지 않았다.관련해 최민희·이성윤·한민수 등 '친청계(친정청래)' 최고위원 3인은 지난 13일 최고위원회의에 불참한 뒤 같은 시간 기자회견을 열고 "윤리감찰을 해야 할 대상은 김 대표"라 주장한 바 있다. 이들은 지난 16일 최고위에서도 한 목소리로 '신천지 조사결과 전체 공개'를 요구하며 "당대표가 결자해지하라"고 외쳤다.