큰사진보기 ▲내란 가담 및 방조 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리. 2026-01-21 ⓒ 유성호 관련사진보기

① 징역 15년형이 그대로 확정되는 길

② 대법원이 항소심을 파기하고 사건을 서울고등법원으로 돌려보내 사실상 항소심 재판을 다시 받는 길

③ 대법원이 항소심을 파기한 뒤 직접 판결하는 파기자판의 길

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큰사진보기 ▲10·29 이태원참사 진상규명 청문회이상민 전 행정안전부 장관. 2026-03-12 ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

큰사진보기 ▲조희대 대법원장이 지난 2일 오전 서울 여의도 국회 본회의에서 열린 2027년도 예산안 및 기금운용계획안에 대한 정부의 시정연설에 참석해 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

대법원 선고를 앞둔 한덕수 전 국무총리 앞에는 세 갈래 길이 놓여 있다.대법원 전원합의체는 오늘(19일) 오후 4시 한덕수 전 총리의 내란중요임무종사 사건 상고심 판결을 선고한다. 상고심 구속기간 만료를 하루 앞둔 시점이다.상고가 기각되면 징역 15년형이 확정돼 한 전 총리는 기결수 신분으로 바뀐다. 파기환송되면 서울고등법원에서 이 사건을 다시 심리한다. 다만 파기환송이 곧바로 석방을 뜻하지는 않는다. 대법원 판례상 파기환송심에서도 구속기간을 갱신할 수 있다. 대법원이 항소심을 파기하고 직접 판결하는 파기자판의 경우에는 판결 내용에 따라 형량과 신병 처리 결과가 달라질 수 있다.이번 판결의 의미는 한 전 총리의 형량과 신병 문제에 그치지 않는다. 12·3 내란에 가담한 사람들에게 어디까지 내란중요임무종사죄의 책임을 물을 수 있는지, 대법원이 그 법적 기준을 어떻게 제시하는지도 핵심 쟁점이다. 당장 같은 혐의로 재판받는 이상민 전 행정안전부 장관과 박성재 전 법무부 장관 사건에도 영향을 미칠 수 있어 판결 이유에 관심이 쏠린다.한 전 총리는 2024년 12월 3일 윤석열씨의 비상계엄 선포 과정에서 국무회의 개최를 건의하고, 계엄 선포 이후 국무위원들의 서명을 받으려 하는 등 내란중요임무에 종사한 혐의로 기소됐다.지난 1월 1심은 징역 23년을 선고하고 한 전 총리를 법정구속했다. 5월 항소심은 형량을 징역 15년으로 낮췄지만 주요 혐의에 대한 유죄 판단을 대부분 유지했다.한 전 총리 측은 비상계엄을 막기 위해 국무회의 개최를 건의했다고 주장했다. 그러나 1심과 항소심은 그의 행위가 위헌·위법한 계엄 선포에 절차적 정당성이 있는 것처럼 보이게 하는 데 기여했다고 판단했다.대법원이 살펴볼 쟁점은 크게 두 가지다. 먼저 윤석열씨의 비상계엄 선포와 군·경찰 동원 등이 형법 제87조에서 규정한 내란에 해당하는지 판단해야 한다. 형법상 내란죄가 성립하려면 국헌문란의 목적과 폭동 행위가 인정돼야 한다.그 다음은 한 전 총리의 행위가 내란의 중요임무 종사에 해당하는지다. 형법은 내란의 우두머리와 모의·지휘·중요임무 종사자, 단순 가담자를 구분해 처벌한다. 국무총리로서 국무회의 개최를 건의하고 계엄 선포 이후 서명을 받으려 한 행위에 어떤 법적 책임을 물을 수 있는지가 판단 대상이다.한 전 총리 사건과 직접 연결되는 것은 이상민 전 행정안전부 장관 사건이다. 대법원은 지난 8월 두 사건을 공범 관계라는 이유로 전원합의체에 함께 회부했다.이 전 장관은 비상계엄 당시 윤석열씨로부터 언론사 단전·단수 지시를 받고 소방청장에게 관련 기관과 협조하도록 지시한 혐의 등으로 기소됐다. 1심에서 징역 7년을 선고받았지만 항소심에서 징역 9년으로 형량이 늘었다.박성재 전 법무부 장관 내란중요임무종사 사건도 대법원에서 심리하고 있다. 계엄 선포 직후 합동수사본부 검사 파견 검토와 교정시설 수용 여력 점검 등을 지시한 혐의로 기소돼 1심에서 징역 25년, 항소심에서 징역 9년을 선고받았다. 사건은 지난 16일 대법원 3부에 배당됐다.세 사람의 역할은 달랐지만, 국무위원으로서 계엄 과정에 관여한 행위가 내란중요임무종사에 해당하는지가 공통 쟁점이다. 대법원이 한 전 총리의 사건을 어떻게 판단하는지에 따라 이상민·박성재 전 장관 사건에 영향을 줄 수 있다.이 사건은 대법원 심리 지연을 둘러싼 논란이 컸다. 3개월 내에 상고심 판결 선고를 규정한 내란특검법이 지켜지지 않은 것이다. 대법원은 지난 5월 이 사건을 접수했고, 8월에는 한 전 총리 사건을 전원합의체에 회부했다. 9월 29일 첫 합의기일을 열었다. 두 번째 합의기일은 11월 19일로 잡았다. 이후 한 전 총리의 상고심 구속기간인 11월 20일 오전 0시까지 판결이 나오지 않으면 구속기간 만료에 따라 석방될 수 있다는 지적이 나왔다.특검은 지난 5일 신속한 선고를 요청했다. 그럼에도 대법원은 지난 10일 추가 합의기일을 19일에 진행한다고 공지했다. 논란이 거세지자 3일 뒤인 13일 '석방 가능성을 단정적으로 보도하지 말아달라'고 언론에 요청한 데 이어, 16일엔 합의기일을 선고기일로 바꿨다. 대법원은 정기 합의기일 사이에도 대법관들이 수시로 의견을 교환했고 판결문 작성과 검토가 상당 부분 진행돼 선고가 가능해졌다고 설명했다.이 같은 대법원의 결정을 두고 한 전 총리 구속기간 만료에 따른 부담을 의식한 것 아니냐는 지적이 나왔다. 지난 16일 국회 법제사법위원회에서도 현안질의를 진행해 노경필 법원행정처장(대법관)을 상대로 심리 지연 사유를 따져 물었다.노경필 처장은 "그렇다고 졸속으로 재판할 수 없는 건 아닌가"라고 반박했다. 지난 10월 말 관련 사건이 추가로 접수돼 함께 검토하는 과정에서 심리가 길어졌다고도 설명했다. 노 처장은 판결문 작성이 상당 부분 끝나 대법관들에게 회람됐다고 밝혔다.심리 지연 논란은 최상목 전 경제부총리 사건으로도 이어지고 있다. 최 전 부총리가 제기한 법관 기피 신청 재항고 사건은 지난 5월 27일 대법원에 접수됐다. 이날 기준 176일이 지났지만 결론이 나오지 않았다. 1심 재판은 중단된 상태다. 올해 상반기 대법원의 형사사건 제척·기피·회피 신청 평균 처리기간인 1.1개월과 비교해도 상당한 차이가 난다.지난해 이재명 대통령 공직선거법 위반 사건이 전원합의체 회부 9일 만에 파기환송된 사례가 비교 대상으로 거론된다. 사건마다 기록의 분량과 쟁점, 적용 절차가 달라 처리기간만으로 재판의 적정성을 판단할 수는 없다. 그러나 이 같은 사건 처리 속도의 차이를 두고 어떤 의도가 있는 것 아니냐는 의혹이 제기됐다.오늘 오후 4시 대법원 대법정에서 한 전 총리 항소심 징역 15년 판결이 그대로 확정될지, 또는 파기될지 결정된다. 대법원의 12·3 내란 사건 첫 판결로서 대한민국 사법사에 중요한 판례로 기록될 전망이다.