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"어우, 그 아이 정말 시험 잘 봤으면 좋겠다."

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"내가 깔아줄 테니까 너무 걱정하지 말라고 전해 줘. 한 명은 재꼈으니까 힘내라고 해."

큰사진보기 ▲수능 전 날 응원하는 후배들1,2학년 후배들이 사람 터널을 만들고 하교하는 3학년 선배들에게 응원의 마음을 전하고 있다. ⓒ 본인 관련사진보기

"선배님, 힘내세요! 파이팅!"

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 sns와 브런치에도 실립니다.

얼마 전 수능 준비를 하는 지인의 고3 아들이 가슴 통증을 호소하며 병원에 갔다는 소식을 전해 들었다. 큰 병원에 가서 심전도와 혈액 등 여러 검사를 했지만, 아무 이상 없다는 진단을 받았다고 한다. 아무래도 큰 시험을 앞두고 극심한 심리적 부담이 신체에 이런 영향을 끼친 것 같다는 소견이었다.그 아이에게는 가슴 통증 뿐만 아니라, 장 트러블까지 있어 화장실을 자주 가야 하는 곤란도 있다고 했다. 가슴 통증과 장 트러블이 같은 맥락의 심리적 고통이라는 생각을 하며, 아들에게 그 이야기를 전했다. 그러자 아들은 사뭇 걱정스럽다는 표정으로 한마디 했다.우리 집 둘째 아들도 내일 수능을 앞둔 고3 수험생이다. 지난 9월, 6개의 대학에 수시 원서를 접수하고 결과를 기다리는 중이다. 수능 최저 점수가 필요하지 않은 전형으로 모두 지원했기에, 수능 점수가 꼭 필요하지는 않다.시험을 볼지 말지, 저울질하는 아이에게 우리 부부는 수시가 모두 불합격일 것을 대비해 수능을 보는 게 좋겠다고 조언했다. 또한 입시에 실패해서 재수를 할 수도 있으니, 경험 삼아 쳐보는 것도 좋지 않겠냐고 했다. 아들은 흔쾌히 고개를 끄덕였고, 오늘 학교에서 수험표를 받아왔다.시험장 부정행위와 관련한 'AI 안경' 논란 등으로 어수선한 사회 분위기 속에서도 아들은 큰 동요 없이 내일을 기다리고 있다. 그 이유가 평소 공부에 큰 뜻을 두지 않았기 때문이라는 점에서 일말의 씁쓸함이 스쳤지만, 심리적인 압박으로 인해 몸이 아픈 일이 일어나지 않아 한편으로는 안도했다.그러나 수능에 모든 것을 걸고 시간을 보내온 수험생이 내 아이라면 어땠을까. 그 상상만으로도 가슴이 벌렁댄다. 그도 그럴 것이 나에게는 2년 전 큰아이가 수능 최저 점수를 얻지 못해 해당 학교의 입시에 실패했던 경험이 있다. 다른 전형으로 타학교에 합격하여 그곳에서 학교생활을 잘하고 있지만, 그때의 떨림과 아찔함은 아직도 생생하다.앞서 지인의 아들 소식을 전했을 때, 진심으로 응원하는 말을 뱉던 아들이 덧붙인 말에 웃음이 터지고 말았다.이걸 웃어야 돼, 말아야 돼? 라며 아들에게 핀잔을 건넸다. 같이 수능을 치르는 입장에서 사회적으로는 엄연한 '경쟁자'라고 분류된 아이에게 그런 말을 하다니. 물론 성적 차가 너무 나서 경쟁자라고 부르기가 민망하지만, 쓴웃음이 나는 걸 어떡하나.어쨌든 아들의 말을 지인에게 그대로 전했다. 그 말 한마디에 긴장된 마음을 다 달랠 수는 없겠지만, 잠깐이라도 한 자락의 웃음과 함께 기분이 환기되기를 바라는 마음이었다.오늘 아들의 학교에서는 1, 2학년 후배들이 3학년 선배를 응원하는 행사가 있었다. 후배들이 운동장에서 기다란 사람 터널을 만들고 파란 풍선을 흔들면서 하교하는 선배들에게 힘찬 구호를 외쳤다.하교길 인파 속에서 누가 수능을 보는지 안 보는지 구별할 길은 없었다. 누가 성적이 상위권이고, 하위권인지도 알 수 없었다. 그러나 그 힘찬 응원이 모두에게 공평하게 닿는 풍경에 가슴이 꽤 뭉클해졌다.응원의 계기는 수능이지만, 그 마음이 결코 시험에만 한정되지 않는다는 점이 참 좋았다. 대입이라는 징검다리는 인생의 숱한 돌 중에 겨우 하나일 뿐이지 않은가. 잘 헤쳐나가기를 바라며 건네는 응원도 의미가 크지만, 만약 시험 결과에만 매몰될 응원이었다면 참 아쉬울 뻔했다.내일은 수능 한파가 올 거라고 여기저기에서 난리들이다. 나 역시 보온 도시락을 씻어 두었고, 아침에 아이가 입고 나갈 겨울 파카를 옷장에서 꺼내 두었다.부디 긴장으로 굳은 아이들의 잘 여민 옷깃 안으로 차디찬 바람이 들이치지 않기를 바란다. 행여 들이치더라도 까짓것, 하며 오히려 어깨를 펴는 아이들이 되었으면 좋겠다. 앞으로 만나게 될 수많은 징검다리를 깡충 건너기 위해, 그 첫걸음인 이 시기를 용감하게 헤쳐나갈 수 있기를. 내 아이를 향해, 친구들을 향해, 이 땅의 수험생들을 향해 응원을 보낸다.