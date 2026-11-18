큰사진보기 ▲2026.9.7. 이재명 대통령이 프랑스에서 열린 ‘뤼미에르 서밋’ 개막식에서 연설을 하고 있다. ⓒ 청와대 관련사진보기

큰사진보기 ▲프랑스 생폴드방스에서 열린 뤼미에르 정상회의 ⓒ 청와대 관련사진보기

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큰사진보기 ▲뤼미에르 서밋을 맞아 열린 영화인과 이재명 대통령의 담화 ⓒ 청와대 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 참여연대에서 발간한 〈참여사회〉 2026년 11-12월호에 실렸습니다. 글쓴이는 원승환 인디스페이스 관장입니다. 참여연대 회원가입 02-723-4251

지난 9월 7일 프랑스 생폴드방스에서 열린 뤼미에르 정상회의(Sommet Lumière)에서 '영화와 영상의 미래에 관한 뤼미에르 선언'이 채택되었다. 60여 개국·지역·국제기구, 220여 명의 창작자와 정책결정자가 참여해 영화와 영상을 사회가 함께 지켜야 할 '공공재'로 규정하고, 예산 규모와 장르, 언어, 제작 지역에 관계없이 작품의 다양성이 산업 경쟁력의 토대라고 선언했다. 이재명 대통령은 연설을 통해 독립영화를 "누구도 부정할 수 없는 영화 산업의 미래이자 지속적인 성장동력"이라 규정하고, 대한민국이 "독립영화의 든든한 파트너"가 되겠다고 약속했다.그러나 이 약속을 실현해야 할 정부의 정책과 예산은 아직 다른 방향을 가리키고 있다. 창작 지원은 다큐멘터리, 실험영화 등 비주류 형식이 상대적으로 위축되어 있고, 단년도 지원과 과도한 정산·증빙 부담은 지속적인 창작을 어렵게 한다. 제작 이후 작품이 관객과 만나는 유통·상영 기반도 충분하지 않으며, 지역의 창작·상영·향유 생태계 역시 복원되지 않고 있다. 과연 뤼미에르 선언은 한국 영화의 다양성을 확보할 수 있을까.한국과 프랑스가 최초의 영화·영상 전담 국제 정상회의를 공동 주재한 배경에는 전 세계 영화·영상 생태계가 직면한 초국적 복합 위기가 있다. 새로운 세대는 '작품'이 아니라 주의력을 포획하도록 설계된 알고리즘 '피드(feeds)'를 통해 영상과 관계를 맺고 있다. 생성형 인공지능AI는 창작자의 권리와 보상을 위협하고, 불법 복제는 창작물의 가치를 잠식하며, 극장 관객 감소와 현장 안전·성평등 문제, 기후 전환 압박, 시청각 유산 훼손 위기까지 겹쳐 있다. 유통을 좌우하는 거대 플랫폼은 국경을 넘어 작동하는 반면 정책적 해법은 개별 국가에 머물러 있기에, 양국이 공동의장국으로 나서 국가·기업·창작자·기관이 모두 참여하는 '영상 다자주의(multilatéralisme)'를 출범시킨 것이다.서밋은 기본 원칙을 담은 뤼미에르 선언과 5개 주제별 선언(인공지능, 불법 복제 방지, 보편적 영상 교육, 촬영 현장의 안전과 성평등, 생태 전환)을 채택했다. 뤼미에르 선언의 15대 원칙은 관객의 관심을 '착취할 자원'이 아니라 '얻어야 할 신뢰'로 규정하고, 작품의 다양성이 경쟁력의 제약이 아니라 토대 그 자체임을 명시했다. 특히 다양성이 번영하려면 영화관이 필요하고 영화관이 의미를 가지려면 다양성이 필수적이라고 못 박았다. 이를 뒷받침하기 위해 한국과 프랑스는 2027~2031년 5년간 최소 10억 유로(약 1조 6,000억 원, 양국 각 5억 유로 상당)를 투자하는 '뤼미에르 파트너십'을 발족했고, 위기에 처한 독립예술영화관과 독립배급사를 보호하는 국제기구 'IRIS(International Resilience Initiative for Independent Screens, 독립영화관 회복력을 위한 국제 이니셔티브)'도 한국·프랑스·모로코를 창립 파트너로 하여 3000만 유로를 목표로 출범시켰다.하지만 이를 바라보는 국내 영화계의 시선은 복합적이다. 한국독립영화협회와 한국 영화감독조합 등 영화계는 선언이 천명한 다양성과 독립영화 보호, 창작자 정당한 보상 원칙에는 공감하면서도, 정작 국내에서는 독립영화 지원과 지역 생태계가 위축되고 창작자 권리 입법이 지체되는 현실을 지적하며 정부의 약속이 외교적 수사에 그칠 수 있다고 우려한다.문제는 선언을 채택했다는 사실이 아니라, 그 선언이 한국의 영화 정책을 실제로 변화시킬 수 있느냐는 것이다. 한국은 단순 서명국이 아니라 정상회의 공동의장국이며, 뤼미에르 파트너십과 IRIS의 창립 파트너이다. 그렇다면 선언에서 한 약속은 국내 정책에서도 그에 상응하는 무게를 가져야 한다.이를 위해 가장 먼저 필요한 것은 '뤼미에르 선언 국내 이행계획'이다. 선언의 15개 원칙을 우리 영화·영상 정책과 대조하고, 법률과 제도, 예산과 사업에서 무엇을 바꿀지 정부가 공개적으로 밝혀야 한다. 몇 년 뒤 국제회의에서 같은 원칙을 반복하는 것이 아니라, 매년 무엇이 달라졌는지를 확인하고 이행을 평가받아야 한다.법제도와 예산도 달라져야 한다. 영화와 영상을 공공재라고 선언했다면 영상 관련 기본법에 창작의 자유와 문화다양성, 국민의 접근권과 영상교육을 명확한 국가 책무로 담아야 한다. 뤼미에르 선언이 "다양성이 성장하기 위해서는 영화관이 필요하다"고 했다면 독립예술영화관과 지역 상영 네트워크 역시 문화다양성을 위한 공공 인프라로 다루어야 한다. 예산 역시 시장성과 흥행 가능성이라는 기준 외 다른 기준도 설정해야 한다. 시장 확장을 목표로 하는 지원과 다양성·실험성을 보호하는 지원은 평가 기준이 달라야 하며, 독립영화·다큐멘터리·실험영화·독립애니메이션 등 시장의 선택만으로 존속하기 어려운 영역에는 별도의 정책적 보호가 필요하다.제작 지원 중심의 정책 구조도 바꿔야 한다. 작품이 관객에게 발견되고 상영·선택될 수 있도록 독립예술영화의 제작-배급-상영-관객을 하나의 정책사슬로 보아야 한다. 관객지원, 독립예술영화관, 지역 상영 네트워크, 공동체상영과 시네클럽, 커뮤니티 시네마, 영상교육을 분절된 사업이 아니라 작품과 관객을 연결하는 하나의 정책체계로 만들어야 한다.이를 위해 한국이 창립 당사국으로 참여한 IRIS의 취지를 국내 정책에 즉각 반영해야 한다. 서밋 문서는 독립 배급·상영이 지역에 뿌리를 두고 있는데도 제작에 비해 훨씬 적은 공적 지원을 받아왔다고 지적하며, 일본의 미니시어터 수호 운동(#SaveTheCinema)처럼 위기의 독립예술영화관·배급사를 긴급 보호하고 관객 확대·인력 양성·신규 상영관 개관까지 지원하는 것을 목표로 삼았다. 정부는 IRIS의 원칙을 국내 정책에도 적용해 전국 독립·예술영화전용관과 시네마테크를 일회성 프로그램 지원 대상이 아니라 상시적인 문화 인프라로 인정하고, 프로그래밍과 인력 운영을 안정적으로 지원해야 한다. 나아가 한국이 공동 주도한 '보편적 영상 교육 선언'과 '글로벌 영화·영상 교육 파트너십'은 정규 교육 편입, 영화관 내 영상 교육, 창작 실습을 3대 우선순위로 삼고 2027년부터 교실용 자료, 학교 상영용, 창작 실습용 스타터 키트 등을 개발·보급할 계획이다. 이를 위해 "이미지를 함께 발견하고 휴대전화를 끄는 마지막 장소"인 영화관을 지역 교육 인프라로 지정하고 한국형 교육·상영 키트를 보급해, 청소년이 지역 독립영화관에서 다양한 영화를 관람·토론하는 체계를 제도화해야 한다.창작자의 권리도 선언과 제도가 일치해야 한다. 한국 정부와 영화진흥위원회가 채택한 '인공지능에 관한 생폴드방스 선언'은 AI 학습·생성물에 대한 유네스코 문화다양성 협약 적용, 생성형 AI 학습 시 지식재산권 존중과 정당한 보상, 인간 창작 일자리 보존, 학습 데이터 출처 공개와 추적성 확보, 문화정책 자율성, 배우·성우의 초상·음성권 보호를 6대 원칙으로 명시하고, 유네스코 2005년 문화다양성협약의 운영지침 개정과 창작자의 권리·투명성·발견가능성을 다루는 추가 의정서 검토 가능성까지 제시했다. 그렇다면 감독과 각본가 등 영상창작자가 작품의 지속적인 이용에서 정당한 보상을 받을 수 있는 제도, 수익 정보의 투명한 제공, AI 학습에서의 권리와 보상, 배우·성우의 이미지·음성권 보호도 구체적인 국내 법제도로 이어져야 한다.향후 5년간 한·프 양국이 약 8천억 원씩 투자하는 뤼미에르 파트너십도 마찬가지다. 1조 6천억 원이라는 투자가 시장성 높은 기업과 대형 프로젝트에만 집중된다면 기존 산업투자 정책과 다를 바 없다. 인간 창작의 우선성, 문화다양성, 새로운 창작자와 IP 발굴, 독립제작 생태계, 공정한 권리배분이라는 선언의 원칙이 실제 투자기준과 성과평가에 반영되어야 한다.결국 영화정책의 성과를 매출과 관객 수만으로 평가할 것이 아니라 다양한 작품의 창작, 관객의 향유 기회, 독립예술영화관과 지역 상영공간의 유지, 창작자의 권리와 소득, 어린이·청소년의 영상교육 기회 확대로 함께 물어야 한다.뤼미에르 선언은 꽤 훌륭하다. 이제 필요한 것은 더 좋은 선언이 아니라 선언에 맞는 법제도와 예산, 사업 그리고 약속 이행을 확인할 평가체계다. 당장 2027년 1월 IRIS가 본격 가동되고, 58개 국가·지역 영화기관이 참여한 '뤼미에르 얼라이언스'도 5월 칸과 9월 그리스에서 회의를 이어간다. 선언 역시 공동 평가 과정을 통해 실제 이행 성과를 점검하기로 했다.선언은 선언으로 평가받지 않는다. 선언 이후 무엇이 달라졌는가로 평가받는다. 법도, 예산도, 지원제도도 달라지지 않는다면 뤼미에르 선언은 말 그대로 '빛 좋은 개살구'에 머물 것이다. 반대로 생폴드방스의 약속이 창작자의 작업조건과 관객의 선택, 지역의 독립영화관과 스크린을 실제로 변화시킨다면, 그때 비로소 대한민국이 약속한 '독립영화의 든든한 파트너'라는 말도 진짜가 될 것이다.