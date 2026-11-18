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덧붙이는 글 | 이 글은 참여연대에서 발간한 〈참여사회〉 2026년 11-12월호에 실렸습니다. 글쓴이는 이하영 영화제작자, 영화인연대·한국 영화프로듀서조합 영화정책 운영위원입니다. 참여연대 회원가입 02-723-4251

올해 극장가는 모처럼 뜨거웠다. 영화진흥위원회(이하 영진위)의 상반기 결산에서 한국 영화 매출은 3702억 원으로 전년 동기보다 81.7% 늘었고, 관객은 3737만 명으로 74.9% 늘었다. <왕과 사는 남자>는 1693만 명에 1359억 원의 매출을 기록하며 역대 매출 1위에 올랐다. 그런데도 영화계는 '위기'를 말한다. 불과 1년 전인 2025년 한국 영화 매출은 4191억 원으로 전년보다 39.4% 줄었고, 순제작비 30억 원 이상 상업영화 30편 가운데 손익분기점을 넘긴 작품은 6편(20%)뿐이었다. 나는 이 위기의 가장 큰 문제가 숫자가 아니라 진단에 있다고 본다. 우리는 위기의 원인을 제대로 알지 못했고, 그래서 처방도 어긋났으며, 지금도 마찬가지다.한국 영화산업은 단 한 순간도 편안한 적이 없었다. 현장에서 체감한 본질은 늘 살얼음판 같은 구조적 불안정성이었다. 건강한 시장은 선순환의 법칙을 따른다. 관객이 늘어 매출이 늘면 이윤을 좇는 투자 자본이 들어오고, 이는 제작 편수의 확대와 창작의 다양성으로 이어진다.반대로 위기의 메커니즘 역시 명확하다. 관객이 줄어 수익률이 떨어지면 위험을 감지한 투자 자본이 가장 먼저 이탈한다. 투자가 줄면 신작이 급감하고, 관객이 고를 영화 자체가 줄어 산업 전체가 시들어 가는 악순환이 이어진다.위기의 양상은 시대에 따라 달랐다. 2000년 이전의 위기는 '자본의 절대적 부재'였다. 2000년대 이후에는 대기업 자본이 유입되며 양적 폭발을 경험했으나 '자본의 풍요' 속에 안주했다. 투자·배급·상영 수직계열화가 고착되면서 영화계는 외형적 성장에 취해 내실을 다지기보다 독과점적 스크린 배치와 안일한 관행에 의존했다. 호황이 진행되는 동안 기획개발과 체질 개선은 뒤로 밀렸고, 타성이라는 위기의 씨앗이 깊게 뿌리를 내렸다.그 위에 코로나19라는 거대한 충격이 가해졌다. 20여 년 쌓인 풍요의 저수지가 마르자 수면 아래 숨어 있던 문제들이 한꺼번에 드러났다.그때 드러난 것은 극장 관객이 줄었다는 현상 하나가 아니었다. 하나는 영화계 내부의 문제다. 제작비는 부풀었고 기획은 안일했으며, 정산이 불투명하다는 것을 알면서도 고치지 않았다. 대중음악과 드라마, 웹툰이 해외로 시장을 넓혀 갈 때 영화는 국내 멀티플렉스 중심의 내수에 머물렀다.그러나 이것만으로는 진단이 반쪽이다. 나머지 하나는 이런 방임을 가능하게 한 구조다. 투자부터 극장까지 한 계열로 묶인 대기업은 스크린을 누구에게 얼마나 줄지, 관람료와 할인을 어떻게 정할지, 정산 자료를 어디까지 보여 줄지를 쥐고 있다. 제작자와 중소 배급사는 이 가운데 어느 것도 정할 수 없었고 결과만 떠안았다. 책임을 영화계 전체에 나눠 씌우면, 정작 책임져야 할 곳이 가려진다.그런데도 영화계와 정책 당국은 위기의 원인을 온라인 동영상 서비스의 부상과 팬데믹 여파 같은 외부 요인 탓으로 설명해 왔다. 외부 요인만 탓하는 사이 격차는 숫자로 남았다. 2024년 극장 매출을 2019년과 견주면 미국은 73.3%, 일본은 90.6%, 프랑스는 95.2%까지 회복했지만 한국은 62.4%에 그쳤다. 집계 기준이 달라 단순 비교에는 한계가 있으나, 한국의 회복이 더뎠다는 점은 분명하다. 올해의 반등은 반가운 일이지만, 체질이 바뀌었다는 증거는 아니다.원인을 밖에서 찾으면 처방은 단기 수요를 부풀리는 쪽으로 흐른다. 2025년 7월 정부는 6000원 할인권 450만 장을 풀었다. 극장은 며칠 붐볐지만 2025년 한국 영화 매출은 39.4% 줄었다. 그런데 올해 추경에도 271억 원을 들여 같은 할인권 450만 장을 다시 편성했다. 구조는 그대로 둔 채 값만 잠시 깎아 주는 처방이 되풀이되고 있다.원인을 짚을 때 가장 먼저 볼 것은 관객이 직접 느끼는 가격이다. 주말 일반 관람료는 2018년 1만 2000원에서 2022년 1만 5000원으로 25% 올랐다. 영진위 2023년 조사에서 극장을 덜 찾는 이유 1위는 '볼 만한 영화가 없어서'(24.8%), 2위는 '가격 대비 만족이 떨어져서'(24.2%)였다. 1위가 콘텐츠라는 사실을 영화인은 무겁게 받아들여야 한다. 다만 가격도 그에 맞먹는 이탈 요인이다. 관객이 실제로 낸 평균 티켓 가격(객단가)은 8397원(2018년 7월)에서 9773원(2025년 7월)으로 약 16% 오르는 데 그쳤다. 제휴할인과 쿠폰 덕이지만 할인은 받을 수 있는 관객에게만 돌아간다. 그렇지 못한 관객은 오른 값을 그대로 내고, 극장은 비싸다는 인식이 퍼진다. 그런데 그 가격을 정하는 자리에 영화를 만드는 사람은 없었다.돈이 영화를 만든 쪽으로 흐르는 길도 좁다. 올해 6월 말 메가박스중앙이 회생절차에 들어가자 영진위는 배급사 105곳을 조사했다. 23곳이 52편, 약 52억 6000만 원의 상영부금을 받지 못하고 있었다. 볼만한 영화를 만드는 일은 영화인의 책임이다. 그러나 만들 돈이 마르고 가격과 정산, 상영 기회가 막힌 시장에서는 볼만한 영화를 꾸준히 만들기도 어렵다.정책도 마찬가지다. 올해 중예산 영화 제작지원은 본예산 약 199억 원에 추경 약 260억 원이 더해져 450억 원을 넘었고, 기획개발 지원도 25억 원에서 46억 원으로 늘었다. 방향은 옳으나 진흥 정책은 '만드는 단계'에 쏠려 있고, 개봉·상영·정산이라는 수익의 통로는 민간 힘의 논리에 맡겨 둔다. 더 큰 한계는 독과점이나 불투명한 정산처럼 힘의 불균형에서 비롯된 문제를 지원금으로는 풀 수 없다는 점이다.규제와 제도의 몫인데, 정부는 이 영역을 '업계 자율'에 맡겨 왔다. 시장을 그렇게 방관하던 정부가 이제 와서 홀드백Hold-back, 영화가 극장에서 개봉한 뒤, OTT(온라인 동영상 서비스), IPTV, VOD 등 다른 유통 플랫폼으로 넘어가기 전까지 일정 기간 공개를 유예하는 기간 또는 제도 논의에 나섰다. 국회에서는 극장 상영 종료 후 6개월을 요구하는 법안이 나왔고, 정부가 꾸린 협의체에서는 150일안이 거론됐다고 한다. 프랑스가 모범 사례로 오르내리니 프랑스를 따라가려는 듯하다.그러나 프랑스의 홀드백은 정책 체계 안의 한 부품이다. 프랑스는 1946년 국립영화센터를 세웠고, 지금은 입장권 가격의 10.72%를 재원으로 삼는다. 흥행 영화에서 나온 세금의 일부를 그 제작자의 다음 영화에 배정하는 자동지원도 운영해 왔다. 2022년에는 플랫폼이 프랑스 영화에 재투자하는 조건으로 홀드백을 36개월에서 15개월로 줄였고, 이를 법과 계약으로 묶었다.판을 짜 두고 그 안에서 부품을 조정한 것이다. 우리는 판 없이 부품만 가져오려 한다. 영진위 연구는 홀드백 조정에 따른 극장 관객 증가 효과가 통계적으로 유의미하지 않다고 밝혔고, 수익을 극대화하는 기간도 영화의 유형과 규모에 따라 약 45일에서 105일까지 갈렸다고 한다. 투자가 흘러드는 체계 없이 기간만 정하면 그 비용은 소규모 영화와 관객이 진다. 그래서 기간을 법으로든 협약으로든 일률적으로 정하는 데 반대한다. 8월 합의 시한을 넘긴 것도 순서가 틀렸기 때문이다.처방이 어긋난 결과는 수익률에 그대로 나타났다. 2025년 상업영화의 평균 추정수익률은 -33.13%였고, IPTV·케이블TV의 주문형 비디오(VOD) 시장 매출도 2021년 2,479억 원에서 2025년 1,381억 원으로 약 44% 줄었다(영진위). 그러나 외부 환경만 원망할 수는 없다. 선순환의 출발점은 단 하나, 시장으로 투자 자본이 다시 들어오게 하는 것이다. 투자자가 원하는 것은 '합리적 이윤'과 '예측 가능하고 공정한 시장의 룰'이다. 영화계는 먼저 스스로 제작의 거품을 빼고 기획개발에 힘을 쏟겠다고 선언해야 한다. 그러나 정산과 상영의 공정한 질서는 개별 기업의 선의로 만들어지지 않는다. 규칙을 세우는 것은 국회와 정부의 몫이다.가장 시급한 것은 투자자가 들어올 수 있는 환경이다. 한 연구자의 추산으로는 상업영화 투자(연 4,000~4,500억 원 규모)에서 투자배급사의 메인 투자 비중이 초기 약 50%에서 20~30%로 줄고 나머지는 재무적 투자자가 채운다. 수익률이 곤두박질치자 신규 진입이 줄고 영화 전문 투자자도 줄었다. 민간이 빠진 자리는 모태펀드가 메워, 2024년 개봉작 총제작비의 20.5%를 차지한다. 2011~2020년에는 38%였다. 그래서 세 가지 환경을 서둘러 만들어야 한다.첫째, 정산과 가격이 투명한 시장이다. 제휴할인과 쿠폰의 원자료를 공개하고 표준 부금계산서를 도입해 극장과 배급사, 제작사, 투자자가 같은 숫자를 보게 해야 한다. 관람료와 할인 체계도 마찬가지다. 가격이 어떻게 정해지고 실제로 얼마에 팔리는지를 제도로 강제해 투명하게 공개하도록 해야 한다. 자율에 맡길 일이 아니다.둘째, 상영 기회가 쏠리지 않는 시장이다. 올해 1분기 한국 영화 매출의 약 65%인 1,518억 원이 한 편에서 나왔고, 추석 연휴 4일간 전체 관객의 64.8%가 두 편에 몰렸다. 흥행의 쏠림은 상영 기회의 쏠림과 맞물린다. 특정 영화가 스크린을 독점하지 못하도록 스크린 상한제 같은 독과점 규제를 검토해야 한다. 극장은 투명한 정산과 공정한 상영이라는 책임을 먼저 지고, 홀드백은 그 토대 위에서 작품별 계약과 시장 상황에 맡기는 것이 순서다.셋째, 배급과 투자의 문이 열린 시장이다. 배급의 문은 소수의 대형 투자배급사와 외화 직배사 중심으로 좁아져 있다. 다양한 한국 배급사가 들어올 수 있도록 개봉 마케팅 비용과 배급 자금 융자·보증 같은 재무적 지원이 필요하다. 투자 쪽에서는 모태펀드 영화계정을 확대하고 우선손실충당 방식으로 위험을 나눠야 한다. 프랑스를 따라가겠다면 홀드백보다 이것부터 배워야 한다. 민간 투자자에게 세제 혜택을 주는 소피카, 플랫폼의 재투자 의무, 흥행의 몫이 다음 영화로 돌아가는 자동지원이 그것이다. 내수 의존을 줄이려면 올해 30억 원 규모로 시작된 국제공동제작 지원 같은 해외 판로도 이 틀 위에서 넓혀야 한다. 그 위에서 기획개발을 채우고 중간 규모의 영화를 더 많이 만들어야 선순환이 되살아난다.한국 영화의 위기는 외부에서 온 불운이 아니다. 양적 성장에 취해 내실과 공정성, 기획의 엄정함을 미뤄 온 영화계의 타성과, 그 타성을 방치한 구조가 함께 만든 결과다. 영화인이 제작비의 거품을 빼고 치열한 기획개발로 돌아가야 한다는 말에 나는 전적으로 동의한다.그러나 순서를 말하고 싶다. 영화가 더 다양하게, 더 잘 나와야 한다는 요구는 정당하다. 다만 그것은 정산이 투명하고, 상영 기회가 소수에게 쏠리지 않으며, 배급과 투자의 문이 열려 있는 환경이 기본적으로 만들어진 뒤에야 비로소 할 수 있는 이야기다. 만들 돈도 없는데 어떻게 영화가 다양하게 나올 수 있겠는가. 환경을 먼저 세우고 그 위에서 영화인에게 책임을 묻는 것이 순서다.올해의 반등은 그 환경을 만들 수 있는 드문 기회다. 시민사회와 국회, 정부가 함께 규칙을 세워야 한다. 흥행 한 편의 기쁨에 취하기보다, 흥행하지 못한 영화에도 살 길이 있는 시장을 만드는 일. 영화인의 각오와 공정한 환경이 함께 갖춰질 때 한국 영화는 지속 가능한 내일을 그릴 수 있다.