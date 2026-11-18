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덧붙이는 글 | 글쓴이는 오랫동안 중·고등학교에서 아이들을 가르쳤으며, 최근 학교에서 마주한 갈등과 딜레마를 통해 우리 사회를 비추는 책 《학교라는 이상한 세계》(지음미디어)를 펴냈습니다.

내일(19일)이면 대한민국은 또다시 수능을 중심으로 움직인다.관공서와 기업들은 출근시간을 늦추고, 경찰은 지각이 우려되는 수험생을 시험장으로 실어 나른다. 시험장 주변의 교통을 관리하고, 영어 듣기평가가 진행되는 35분 동안 전국 공항의 항공기 이착륙도 멈춘다. 단 한 번의 시험을 위해 온 나라가 일상이 바뀌고 통제된다.그런데 올해는 낯선 장면이 하나 더해졌다. 수능 부정행위를 적발하기 위해 전국에 위급재난문자를 발송한다는 것이다.11월 17일 한성숙 국무총리는 수험생의 안경을 검사하고, 옷의 단추마다 스티커를 붙이며, 감독인력 8400여 명을 추가 배치하겠다고 발표했다. 제출하지 않은 휴대전화를 찾아내기 위해 수신 거부도 불가능한 위급재난문자를 보내기로 했다.같은 날 이재명 대통령은 해외 순방 중 화상회의를 주재하며 대응 수위를 높였다. 시험 중 위급재난문자를 불시에 추가 발송하도록 지시했고, 첨단기기 부정행위 신고자에게 1억 원 이상의 포상금을 지급하는 제도까지 검토하도록 했다. 재난문자나 부정행위 적발 과정에서 시험에 방해받은 수험생의 시험시간을 연장하는 방안도 검토 대상에 올랐다.부정행위를 막으려고 재난경보를 울리고, 그 경보 때문에 시험이 방해받으면 시간을 보상하는 방안까지 논의한다. 참으로 기이한 풍경이다.부정행위를 막는 것은 국가의 책무다. 정직하게 공부한 수험생이 피해를 보아서도 안 된다. 그러나 목적이 정당하다고 모든 수단까지 정당화되는 것은 아니다.위급재난문자는 국민의 생명과 안전을 위해 마련된 경보체계다. 시험장에 숨겨진 휴대전화를 찾으려고 수능과 관계없는 국민에게까지 강제 경보를 발송하는 것이 적절한지 따져야 한다.이번 대책은 검사와 감시, 처벌 강화에 집중되어 있다. 스마트안경이 등장하니 안경을 검사하고, 초소형 카메라가 우려되니 단추에 스티커를 붙인다. 적발이 어려우니 감독인력을 늘리고 거액의 포상금까지 검토한다. AI 기술과 부정행위 수법이 계속 진화한다면 이런 대응은 어디까지 확대되어야 할까.정부 브리핑에서 교육부 차관은 수능이 공정하게 치러지지 못할 경우 발생할 사회적 혼란이 재난 이상이라며 강력한 대응의 필요성을 강조했다.나는 이 말에서 오히려 우리 교육의 위기를 본다.한 번의 시험이 제대로 치러지지 않으면 재난 이상의 혼란이 발생한다는 사실. 그것은 하나의 시험점수에 학생의 미래를 내맡긴 우리 사회의 비정상성을 적나라하게 드러낸다.내일 저녁의 풍경도 어렵지 않게 예상할 수 있다. 입시 전문가들은 영역별 난이도와 예상 등급컷을 분석할 것이다. 누군가는 기대보다 잘 봤다며 환호하고, 누군가는 절망할 것이다. 시험 도중 답안지를 내려놓고 시험장을 나서는 수험생도 있을 것이다.곧이어 불수능과 물수능 논쟁이 시작된다. 킬러문항이 있었는지, 최상위권 변별력은 확보했는지를 놓고 또다시 시끄러워질 것이다. 어려우면 지나친 난이도와 사교육 유발을 비판하고, 쉬우면 변별력 부족을 문제 삼는다. 어느 쪽이든 논쟁의 중심에는 학생의 배움보다 점수와 서열이 자리한다.아침에는 학생들을 위해 온 나라가 멈추고, 저녁에는 그 학생들을 줄 세우느라 온 나라가 바빠진다.그런데 정작 중요한 질문은 뒤로 밀려나 있다. 그 시험이 학생의 어떤 능력을 얼마나 제대로 평가하고 있는가.시험을 공정하게 치르는 것과 그 시험점수로 학생의 미래를 결정하는 것이 얼마나 타당한지는 별개의 문제다. 수능이 대학 공부에 필요한 능력을 어느 정도 측정한다는 사실과, 그 점수의 미세한 차이로 대학 진학의 기회를 크게 나누는 것이 정당하다는 주장은 같지 않다.지난 17일 <오마이뉴스>에서 수능 도입을 주도한 박도순 고려대 명예교수는 수능이 본래 목적에서 크게 벗어났다고 비판했다. 암기 중심의 학력고사를 대체하고 사고력을 평가하려던 시험이 학생들을 미세한 점수 차이로 서열화하는 도구가 되었다는 것이다.한 문제를 더 맞혔다는 이유만으로, 대학에서 공부하는 데 필요한 사고력과 탐구 능력까지 더 우수하다고 판단할 수 있을까.제한된 시간에 치르는 객관식 중심 시험이 측정할 수 있는 능력에는 한계가 있다. 평가도구에는 한계가 있는데, 우리 사회는 그 점수에 한 사람의 미래를 결정할 만큼 막대한 권력을 부여했다.그 권력은 시험 자체에서 나오지 않는다. 출신 대학의 서열이 취업 기회와 임금 수준을 가르고, 부의 축적과 사회적 권력에 접근할 기회까지 좌우하는 구조에서 나온다.대학은 학생들을 구별할 변별력을 요구하고, 학부모는 누구도 이의를 제기하기 어려운 객관적 평가를 요구한다. 정부는 그 요구에 맞춰 시험의 공정성을 강화한다. 사교육 시장은 한 문제의 차이가 미래를 바꿀 수 있다는 불안을 상품으로 만든다. 학생들은 자신이 무엇을 배우고 싶은지 묻기도 전에, 몇 점을 더 받아야 하는지부터 계산한다. 학교교육마저 배움과 성장보다 시험 준비에 끌려간다.우리가 만든 경쟁과 서열의 질서가 수능에 막대한 권력을 부여했고, 이제 그 권력을 지키기 위해 국가가 재난경보체계까지 동원하는 상황에 이르렀다.그렇다면 바꿔야 할 것은 감독 방식만이 아니다. 수능이 무엇을 평가해야 하는지, 그 결과에 어디까지 결정권을 맡겨도 되는지부터 다시 물어야 한다.물론 수능을 바꾼다고 경쟁이 사라지지는 않는다. 대학 간 격차와 학벌에 따른 사회적 보상구조를 그대로 둔다면 경쟁은 다른 평가방식으로 옮겨갈 뿐이다. AI 시대에 무엇을 인간의 능력으로 평가할 것인지도 함께 논의해야 한다.수능을 당장 폐지하자는 이야기가 아니다. 한 번의 시험점수에 지나치게 많은 결정권을 맡겨 놓은 구조를 바꾸자는 것이다.정부는 첨단 부정행위를 막겠다며 전 국민에게 재난경보까지 보내기로 했다. 그러나 정말 경보를 울려야 할 곳은 시험장이 아니라, 한 번의 점수에 학생의 미래를 맡겨 놓은 우리 사회다.시험장의 부정행위를 막는 일은 당장의 과제다. 그러나 그 시험에 지나치게 많은 권력을 부여한 사회의 질서를 바꾸는 일은 더 근본적인 과제다.