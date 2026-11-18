큰사진보기 ▲충남교총이 18일 입장문을 통해 청양군의 ‘2027년 초·중학교 아침 간편 먹거리 지원사업’ 추진 철회를 촉구했다. ⓒ 충남교총 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

충청남도교원단체총연합회(아래 충남교총)가 청양군의 '2027년 초·중학교 아침 간편 먹거리 지원사업' 추진 과정의 절차적 하자와 부실 설계를 비판하며 사업 철회를 촉구했다.충남교총은 18일 입장문을 통해 "청양군이 사업 설명회가 열리기도 전에 '학교 의견을 청취했다'는 내용의 보도자료를 배포하고, 정작 설명회에서 쏟아진 현장 비판은 배제했다"며 "학교를 운영 주체로 삼는 현행 사업 설계를 즉각 철회하라"고 밝혔다.충남교총에 따르면 청양군은 지난 9일 오후 2시 30분 군청 대회의실에서 해당 사업 설명회를 개최했다. 그러나 당일 오전 9시 43분부터 10시 36분 사이 '설명회를 열고 학교 의견을 청취했다'는 내용의 기사가 잇따라 보도됐다.설명회 개최 4시간여 전에 이미 의견 수렴이 완료된 것처럼 언론에 배포됐다는 것이다.또한 실제 설명회에서는 학교장과 교원들이 업무 과중과 식품 안전사고 책임, 인력난 등을 지적했으나, 군 측 자료에는 '호응이 좋았다'는 긍정적 평가만 담겼다고 지적했다.올해 진행된 시범사업의 운영 실태도 도마 위에 올랐다. 충남교총은 지역 언론 보도와 군 설명회 자료를 인용해 "시범학교들이 간편식 취식과 정리를 위해 일과 시간을 조정해야 했으며, 제공된 음식의 절반가량이 남는 사례도 발생했다"고 지적했다. 특히 시범학교 6곳 중 3곳은 담임교사가 배부와 쓰레기 처리를 직접 맡아 수업 준비와 생활지도에 차질을 빚었다고 덧붙였다.청양군이 내세운 '업무 부담 완화'와 '사업 확대' 계획에 대해서도 실효성이 없다는 비판이 제기됐다. 2027년 계획안은 학교에 업무 담당자 지정을 필수 조건으로 부과하고, 도우미 채용과 업체 계약, 회계 처리를 모두 학교 몫으로 돌렸다. 지원 횟수 역시 기존 주 2~3회에서 주 1회로 축소됐으며, 군 차원의 결식 실태조사도 이뤄지지 않은 상태다.학교 현장의 반발은 수치로도 확인됐다. 충남교총이 청양 지역 교원 211명을 대상으로 실시한 설문조사에서 응답자의 93.4%가 학교 주관 운영에 반대했다.지역 학교장들 역시 지난 12일 청양교육지원청에서 열린 회의에서 현행 방식의 사업을 수용할 수 없다는 데 뜻을 모았다.이에 따라 충남교총과 학교장단은 ▲결식 우려 학생 중심의 선별 지원 ▲결식 학생 파악에 대한 학교 협조 ▲바우처 방식 도입 ▲교육지원청 경유 공문 발송 등을 대안으로 제시했다. 아울러 청양군의회를 향해 2027년도 예산 심의 과정에서 해당 사업비(1억 5700만 원)의 교육기관 보조 편성 타당성을 엄정히 검증할 것을 요구했다.이준권 충남교총 회장은 "김홍열 군수가 지난 10월 교원단체와 상의하지 못한 점을 인정하고 의견 수렴을 약속했으나, 설명회 당시 이미 예산안 제출과 시행 일정이 확정된 상태였다"며 "학교장과 교원, 학부모까지 우려하는 사업을 강행하는 것은 아이들을 위한 정책이 아닌 실적 쌓기에 불과하다"고 비판했다.이어 "아침 식사는 가정과 지역사회가 책임질 영역인 만큼, 군이 사업을 원점에서 재설계할 때까지 현장과 함께 대응하겠다"고 밝혔다.이에 관련해 청양군 먹거리정책팀 관계자는 "9일 열린 설명회에서 학교와 교원단체 등의 어려움과 문제점, 사업에 대한 반대의견 등을 전달 받았다"면서 "현재 시범운영 과정에서 나온 여러 가지 사안에 대한 개선책을 마련 중이고, 원활한 사업 추진을 위해 학교 현장과 의논하겠다"고 밝혔다.군은 앞서 지난 9월부터 지역 6개 초·중학교 학생 187명을 대상으로 2026년 아침 간편 먹거리 지원사업을 시범 추진해 왔다.