큰사진보기 ▲답변하는 김종철 경찰청장 후보자김종철 경찰청장 후보자가 18일 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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김종철 경찰청장 후보자가 인공지능(AI)을 활용한 시험 부정행위 혐의에 대해서는 끝까지 추적해 사실 관계를 규명하겠다고 밝혔다.김 후보자는 18일 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에서 "2~3년 전부터 (이런 부정행위가) 성행했다는 이야기가 돈다"며 과거 사례까지 수사할 필요성이 있다는 전용기 더불어민주당 의원 질의에 "끝까지 추적하겠다"고 의지를 밝혔다.전 의원은 지난 15일 일명 '세무냥이'로 활동해 온 세무사 시험 수석 합격자 한아무개씨의 AI 부정행위 자백 파장을 거론하면서 "경찰이 자수만 기다릴 게 아니라 이걸 발본색원(拔本塞源 : 뿌리를 없애야 한다는 뜻) 해야 된다"고 촉구했다.그는 "이 사건은 이미 본인이 자수해서 일어난 사건 아니냐"며 "경찰이 자수에만 기대서 이 문제를 해결해서는 안 된다"라고 했다. 또 "시중에선 이미 2~3년 전부터 (이런 부정행위가) 성행했다라는 이야기가 돈다"며 "그래서 더 공정성 문제가 제기되고 있고, 그간 성실하게 준비한 수험생들이 '나만 바보였나' 생각을 하는 것 같다"고 짚었다.이에 김 후보자는 "이번 건뿐만 아니고, 시험 관련해 전반적인 부정행위에 대해서는 어떤 형태로든 단서를 확보하겠다"며 "(부정행위 자백 등) 인터넷 글 게시자를 추적하든지, 범죄 혐의가 있는 경우 이를 끝까지 추적해서 부정행위 관련 전반적인 사실관계를 규명하겠다"고 답했다.전 의원은 과거 부정행위 처벌 가능성도 언급했다. 그는 "업무방해죄 공소시효가 7년이지 않느냐"며 "그러면 2~3년 전에 저질러진 부정행위도 충분히 처벌할 수 있다"고 짚었다.나아가 시험 주관 기관의 답안지 보관 기간이 통상 1년이라고 지적하며 증거 보전 필요성도 지적했다. 그는 "(그래서) 지금 문제 되는 각종 시험의 증거가 사라지고 있다고 봐도 과언이 아니다"라며 증거 보전과 전담 수사팀 구성을 통한 수사 확대를 해야 한다고 주장했다.김 후보자는 연신 고개를 끄덕이며 "말씀에 공감한다"고 했다. 그는 "중요한 범죄 행위라든지 사회에 미치는 파급이 큰 (사건인) 경우, 또 조직적인 시험 부정인 경우 전담팀을 구성하도록 지시를 해 놓은 바가 있다"며 "관련 업무를 잘 챙기겠다"고 약속했다.한편, 경찰에 자수한 피의자 한씨는 전날인 17일 오전 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대에 출석해 약 13시간 30분 동안 고강도 조사를 받은 것으로 보도됐다. 혐의는 위계에 의한 공무집행방해 및 업무방해다.