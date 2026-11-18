큰사진보기 ▲18일 오전 국회에서 이건창 논산시의회 의장과 의원들이 강신철 국방부 장관을 만나 한국국방연구원의 논산 이전을 건의하고 있다. 의원들은 이날 오전 5시 30분 논산을 출발해 국회를 찾았다. 이건창 의장이 강신철 국방부 장관에게 의회 결의문을 전달했다. 좌측부터 황명선 국회의원, 강신철 국방부장관, 이건창 논산시의회 의장 ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲황명선 국회의원이 18일 국회 의원실에서 논산시의회 의원들에게 한국국방연구원(KIDA) 논산 유치를 위한 국회 차원의 활동 경과와 향후 대응 전략을 설명하고 있다. 황 의원은 국방대학교와 한국국방연구원의 연계 필요성을 강조하며 논산 이전의 당위성을 정부에 설득해 왔다고 밝혔다. ⓒ 황명선 관련사진보기

큰사진보기 ▲진성준 국회 국방위원장이 18일 국회에서 황명선 국회의원과 논산시의회 이건창 의장 등 의원 11명으로부터 한국국방연구원(KIDA) 논산 유치 결의문과 시민 서명부를 전달받고 있다. 이날 의원들은 논산의 국방 관련 시설과 입지 여건을 설명하며 국회 차원의 관심과 협조를 요청했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲이광재 국회 예산결산특별위원장과 황명선 국회의원, 논산시의회 의원들이 18일 국회에서 지역 현안에 대한 의견을 나눈 뒤 함께 파이팅을 외치고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

한국국방연구원(KIDA)의 충남 논산시 이전을 요구하는 지역사회의 목소리가 국회로 이어졌다. 논산시의회 의원 11명이 국방부 장관과 국회 국방위원장을 직접 만나 논산 이전의 필요성을 설명하고 시민 1만109명의 염원이 담긴 서명부를 전달했다.이건창 논산시의회 의장을 비롯한 의원 11명은 18일 오전 5시30분 논산을 출발해 오전 8시20분 국회에 도착했다. 의원들은 황명선 국회의원실에서 강신철 국방부 장관을 만나 한국국방연구원의 논산 이전을 건의했다.이날 방문에는 이상구·이태모·김재광·김태성·김형준·최정숙·홍경임·국중숙·박노진·박민규 의원이 함께했다. 조성배 논산시 국방산업과장도 동행해 논산시가 마련한 유치제안서를 전달했다.이 의장은 논산에 국방대학교와 육군훈련소, 육군항공학교 등 주요 군 교육·훈련기관이 자리하고 있다는 점을 강조했다. 여기에 국방정책을 연구하는 한국국방연구원까지 들어서면 군 교육과 훈련, 정책 연구가 긴밀하게 연결될 수 있다는 설명이다.연구원 이전에 대비한 임시청사 활용 방안도 제시했다. 논산시는 새 청사가 들어서기 전까지 건양대학교의 기존 건물 약 3000평을 임시청사로 활용하는 방안을 추진하고 있다. 별도의 청사를 신축하기 전에도 연구 업무를 시작할 수 있다는 점을 내세운 것이다.강 장관은 논산에 국방 관련 기관과 시설이 밀집해 있다는 점을 언급하며 "한국국방연구원 이전 문제는 잘 검토하도록 하겠다"고 답했다.이번 국회 방문과 주요 인사 면담은 황명선 의원의 지원으로 이뤄졌다. 황 의원은 그동안 국방부와 정부 관계자들을 상대로 한국국방연구원의 논산 이전 필요성을 설명해 왔다고 밝혔다.황 의원은 연구원 이전을 둘러싼 정부 내부의 논의에도 변화가 있다고 전했다. 당초 다른 지역으로 이전하는 방안이 유력하게 검토됐으나 논산의 입지적 강점과 이전 당위성을 설명하며 설득해 왔다는 것이다.황 의원은 "국방정책을 담당하는 국방대학교와 한국국방연구원이 한 지역에 있으면 그 효과가 훨씬 커진다"며 "단순히 지역에 기관을 유치하겠다는 요구가 아니라 왜 논산이어야 하는지 합리적인 근거를 갖고 접근해야 한다"고 강조했다.이어 "지역을 위해 일하는 데 여야가 어디 있느냐"며 정당을 떠나 힘을 모은 시의원들의 유치활동에 힘을 보탰다.의원들은 이어 진성준 국회 국방위원장을 만났다. 이 의장은 시민 1만109명이 참여한 유치 촉구 서명부와 시의회의 유치 결의문을 전달하고, 논산 이전을 호소하는 편지를 직접 읽었다.이 의장은 "한국국방연구원 논산 유치는 단순히 공공기관 하나를 이전하는 문제가 아니다"며 "국방을 교육하고 훈련하는 도시에서 국방정책을 연구하고 미래 국방산업을 키우는 도시로 발전하고자 한다"고 밝혔다.이어 "지역의 대학과 기업이 함께 성장하고 청년들에게 새로운 기회가 열리기를 바란다"며 논산의 입지적 강점과 시민들의 뜻이 정부의 이전지 결정 과정에 충분히 반영될 수 있도록 국회 차원의 관심과 협조를 요청했다.진 위원장은 논산과 인근 계룡·대전 지역에 군 관련 기관들이 모여 있다는 점에 주목했다. 그는 공공기관의 지방 이전 필요성에 공감하면서 한국국방연구원이 국방 관련 기관들과 가까운 지역으로 이전하는 것이 합리적이라는 견해를 밝혔다.논산시는 유치제안서를 통해 국방대학교와 육군훈련소, 육군항공학교를 비롯해 국방미래기술연구센터, 국방국가산업단지, AI 국방로봇 관련 사업 등을 강점으로 내세웠다. 국방정책 연구부터 기술 개발과 시험, 생산까지 연계할 수 있는 여건을 갖췄다는 것이다.교통 접근성도 유치 근거로 제시했다. 논산역에서 계룡역까지 열차로 약 22분, 서대전역까지 약 38분이 걸리고 서울 용산역까지도 열차로 연결된다. 정부와 군 관련 기관을 오가는 연구원 직원들의 이동에도 유리하다는 설명이다.논산시의회는 앞서 지난 8월 한국국방연구원 논산 유치 결의안을 채택하며 유치활동에 나섰다. 최근에는 의원과 시민들이 정부세종청사 일대에서 1인 시위를 이어가며 논산 이전을 촉구하고 있다.이번에는 의원 11명이 직접 국회를 찾아 정부와 국회 관계자들에게 논산의 입장을 전달했다. 황명선 의원이 주요 인사들과의 면담을 지원하면서 지역에서 이어온 유치활동이 국회로 확대된 셈이다.한국국방연구원 이전을 놓고 지역 간 경쟁이 이어지는 가운데 논산시의회와 시민들의 유치 노력이 정부의 최종 입지 결정에 어떤 영향을 미칠지 관심이 쏠리고 있다.